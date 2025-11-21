Việt Anh, Quỳnh Nga và dàn sao trên thảm đỏ LHP Việt Nam

Tối 21/11, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV chính thức khai mạc tại TP.HCM . Sự kiện diễn ra trong không gian ngoài trời, thuộc khuôn viên của Dinh Độc Lập. Chương trình quy tụ đông đảo dàn sao Việt ở nhiều thế hệ cùng các nhà làm phim trong nước. Trên thảm đỏ, diễn viên Quỳnh Nga và Việt Anh gây chú ý khi xuất hiện cùng nhau. Việt Anh lịch lãm trong bộ vest, trong khi Quỳnh Nga chọn đầm cúp ngực gợi cảm.

Diễn viên Vân Trang và nhà sản xuất Minh Hà thu hút trên thảm đỏ sự kiện. Năm nay, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV đã lựa chọn được 144 bộ phim tiêu biểu của 42 đơn vị. Chương trình phim dự thi với 16 phim truyện, 36 phim tài liệu, 14 phim khoa học và 21 phim hoạt hình. Cùng đó là 57 bộ phim các thể loại được đưa vào Chương trình phim toàn cảnh.

Liên hoan phim là dịp để các nghệ sĩ ở nhiều thế hệ cùng những đạo diễn, nhà sản xuất có dịp gặp gỡ, trao đổi. Ngoài hoạt động chiếu phim, Liên hoan phim còn tổ chức các Hội thảo chuyên đề, giao lưu đoàn làm phim, các nghệ sĩ với khán giả, cùng nhiều sự kiện bên lề như chương trình nghệ thuật 'Âm nhạc và trình diễn thời trang trong phim'.

Bộ ba diễn viên Mưa đỏ gồm Đỗ Nhật Hoàng, Lê Hạ Anh và Đình Khang tạo dáng trước ống kính. Thành công của Mưa đỏ giúp các diễn viên trẻ vụt sáng và nhận lượng yêu thích, quan tâm lớn từ công chúng. Trang cá nhân của các nghệ sĩ kể trên đều thu hút lượng tương tác, follow tăng chóng mặt chỉ trong thời gian ngắn. Không chỉ vậy, họ còn lọt vào mắt xanh của nhiều nhà làm phim Việt.

