Việt Anh, Quỳnh Nga và dàn sao trên thảm đỏ LHP Việt Nam

  Thứ sáu, 21/11/2025 21:20 (GMT+7)
  • 23 giờ trước

Lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV diễn ra tại TP.HCM vào tối 21/11. Hàng trăm diễn viên, đạo diễn trong nước hội tụ tại sự kiện điện ảnh.

quynh nga anh 1

Tối 21/11, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV chính thức khai mạc tại TP.HCM. Sự kiện diễn ra trong không gian ngoài trời, thuộc khuôn viên của Dinh Độc Lập. Chương trình quy tụ đông đảo dàn sao Việt ở nhiều thế hệ cùng các nhà làm phim trong nước. Trên thảm đỏ, diễn viên Quỳnh Nga và Việt Anh gây chú ý khi xuất hiện cùng nhau. Việt Anh lịch lãm trong bộ vest, trong khi Quỳnh Nga chọn đầm cúp ngực gợi cảm.

quynh nga anh 2

Diễn viên Quỳnh Nga cho biết cô ấn tượng với quy mô hoành tráng của lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV. Sự kiện năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi TP.HCM được UNESCO công nhận là Thành phố sáng tạo lĩnh vực điện ảnh đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á.
quynh nga anh 3quynh nga anh 4

Vợ chồng Tiến Luật - Thu Trang có mặt từ sớm để theo dõi chương trình. Cả hai nghệ sĩ diện áo dài cách tân. Đứng bên cạnh là NSND Mỹ Uyên. Cô diện cây trắng thanh lịch. Sau khi chụp hình trên thảm đỏ, các nghệ sĩ nhanh chóng bước vào phía trong sân khấu để theo dõi chương trình.

quynh nga anh 5quynh nga anh 6

Diễn viên Vân Trang và nhà sản xuất Minh Hà thu hút trên thảm đỏ sự kiện. Năm nay, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV đã lựa chọn được 144 bộ phim tiêu biểu của 42 đơn vị. Chương trình phim dự thi với 16 phim truyện, 36 phim tài liệu, 14 phim khoa học và 21 phim hoạt hình. Cùng đó là 57 bộ phim các thể loại được đưa vào Chương trình phim toàn cảnh.

quynh nga anh 7

Nghệ sĩ Quyền Linh vui vẻ trò chuyện và bắt tay với dàn diễn viên Mưa đỏ. Đỗ Nhật Hoàng, nam chính của phim chia sẻ anh hạnh phúc và tự hào khi góp mặt trong sự kiện điện ảnh quan trọng. Năm nay, Mưa đỏ cũng tham gia tranh tài giải Bông Sen ở hạng mục phim truyện.

quynh nga anh 8quynh nga anh 9

Liên hoan phim là dịp để các nghệ sĩ ở nhiều thế hệ cùng những đạo diễn, nhà sản xuất có dịp gặp gỡ, trao đổi. Ngoài hoạt động chiếu phim, Liên hoan phim còn tổ chức các Hội thảo chuyên đề, giao lưu đoàn làm phim, các nghệ sĩ với khán giả, cùng nhiều sự kiện bên lề như chương trình nghệ thuật 'Âm nhạc và trình diễn thời trang trong phim'.

quynh nga anh 10

Đạo diễn Đặng Thái Huyền xuất hiện trong bộ quân phục. Vừa qua, tác phẩm Mưa đỏ do nữ đạo diễn cầm trịch tạo ra cơn sốt ngoài phòng vé. Phim ghi nhận con số doanh thu hơn 714 tỷ đồng, trở thành tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất lịch sử phim Việt.

quynh nga anh 11

Bộ ba diễn viên Mưa đỏ gồm Đỗ Nhật Hoàng, Lê Hạ Anh và Đình Khang tạo dáng trước ống kính. Thành công của Mưa đỏ giúp các diễn viên trẻ vụt sáng và nhận lượng yêu thích, quan tâm lớn từ công chúng. Trang cá nhân của các nghệ sĩ kể trên đều thu hút lượng tương tác, follow tăng chóng mặt chỉ trong thời gian ngắn. Không chỉ vậy, họ còn lọt vào mắt xanh của nhiều nhà làm phim Việt.

Liên hoan phim VN

