Trấn Thành bất ổn

Chung kết Anh trai “say hi” gây tranh luận vì kịch bản dài dòng, dàn anh trai mùa 1 chiếm sóng và phong độ MC thiếu ổn định.

Anh trai “say hi”’ mùa 2 đã khép lại với chiến thắng thuộc về Negav. Kết quả này thực chất không gây nhiều bất ngờ, bởi nam rapper duy trì phong độ ổn định xuyên suốt chương trình, đồng thời sở hữu sẵn lượng người hâm mộ hùng hậu. Những thành viên còn lại của Big5 gồm buitruonglinh, Vũ Cát Tường, B Ray và Sơn K., dù tạo ra đôi chút tranh luận, nhưng việc họ góp mặt trong nhóm thí sinh xuất sắc nhất vẫn có thể dễ dàng lý giải.

Điều đáng bàn hơn nằm ở cách Anh trai “say hi” mùa 2 được khép lại. Trong một ngày mà việc dẫn dắt của Trấn Thành gặp nhiều vấn đề, nội dung chương trình cũng bộc lộ không ít bất cập, chưa thực sự hợp lý.

Dàn anh trai mùa 1 chiếm sóng

Đêm chung kết Anh trai “say hi” mở đầu với 4 tiết mục nhóm, chủ yếu mang màu sắc vui tươi, tràn đầy hy vọng. Ở thời điểm này, khi kết quả đã phần nào an bài, các anh trai lựa chọn mang đến một cái kết nhẹ nhàng, như một cách tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc cuối của hành trình. Bốn tiết mục nhóm cũng được phân bổ thời lượng hợp lý, gãy gọn, qua đó nhường thêm không gian cho phần trao giải.

Tuy nhiên, khi bước vào nội dung quan trọng nhất, chương trình lại bị kéo dài đến mức khó hiểu với hàng chục hạng mục khác nhau, từ Best hit, Best showcase, Best leader, Best transformer đến Anh trai tương lai… Mỗi phần trao giải đều tiêu tốn thời lượng lớn, chủ yếu do các khách mời chia sẻ khá dài trên sân khấu. Chính điều này khiến không ít khán giả cảm thấy mệt mỏi.

Bên cạnh đó, việc các anh trai mùa 1 xuất hiện với thời lượng dày đặc, thậm chí hơn cả dàn thí sinh đang tham gia chương trình cũng làm dấy lên nhiều tranh luận.

Đơn cử, ở hạng mục Best hit, ê-kíp mời toàn bộ nhóm giành Best hit mùa trước lên trao giải. Mỗi thành viên đều có phần phát biểu riêng, khiến nhịp chương trình bị chậm lại. Thậm chí, ở nhiều hạng mục, thời lượng chia sẻ của khách mời còn dài hơn cả phần phát biểu của nghệ sĩ nhận giải.

Chương trình dành nhiều thời lượng cho dàn Anh trai "say hi" mùa 1.

Tương tự, trong phần trình diễn ca khúc Walk, cả năm thành viên đều có những chia sẻ cá nhân khiến tiết mục bị kéo dài. Ngoài ra, điệp khúc còn được lặp lại tới bốn lần, qua đó gần như chiếm trọn sự chú ý của chương trình. Rõ ràng, việc mất quá nhiều thời lượng và sự tập trung như vậy là chưa thực sự hợp lý khi các nghệ sĩ chỉ giữ vai trò khách mời.

Vì cách sắp xếp nội dung trên, một số anh trai có nhiều đóng góp như Dillan Hoàng Phan, Rio hay Bùi Duy Ngọc gần như không có nhiều cơ hội xuất hiện. Chương trình cũng thiếu vắng các tiết mục solo dành cho những gương mặt nổi bật của mùa 2, điều vốn là điểm quen thuộc ở các chương trình cùng nhà sản xuất như Anh trai “say hi” mùa 1, Em xinh “say hi” hay Rap Việt.

Nhiều khán giả cũng bày tỏ sự bức xúc khi ca khúc chủ đề của mùa 2 không được trình diễn trọn vẹn, mà phải mashup cùng ca khúc của các chương trình khác. Chưa kể, phần phát biểu của Anh Tú Atus – khi đề cập việc khán giả vẫn nhớ đến Anh trai “say hi” mùa 1 – còn gây tranh luận dữ dội.

Dù vậy, một số khách mời vẫn nhận được nhiều lời khen từ khán giả, trong đó có HIEUTHUHAI và Rhyder. Cả hai ghi điểm nhờ phần chia sẻ gãy gọn, đi thẳng vào trọng tâm, đồng thời giữ đúng vai trò tôn vinh nhân vật chính của buổi trao giải. Ngoài ra, khoảnh khắc Lamoon tri ân hit Sớm muộn thì cũng trở thành cũng đem lại một khoảnh khắc xúc động.

Trấn Thành bất ổn

Trấn Thành từng được xem là “linh hồn” của các chương trình thuộc vũ trụ “say hi”. Ở những mùa trước, sự duyên dáng cùng kinh nghiệm dẫn dắt của nam MC được cho là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công cho thương hiệu.

Tuy nhiên, tại đêm chung kết Anh trai “say hi” vừa qua, phong độ của Trấn Thành được nhận xét là đi xuống rõ rệt. Nam MC liên tục nói vấp, nhầm lẫn thông tin, lời thoại thiếu mạch lạc, thậm chí nhiều lần gọi sai tên bài hát và nghệ sĩ.

Trấn Thành có nhiều khoảnh khắc bất ổn trong đêm chung kết.

Đơn cử, trong tiết mục Hermosa, Trấn Thành nhiều lần nhầm tên đội trưởng. Khi Hermosa được xướng tên ở hạng mục The best group performance, anh tiếp tục dẫn nhầm sang ca khúc Người như anh xứng đáng cô đơn.

Một số câu nói đùa của Trấn Thành trong phần công bố quán quân cũng bị nhận xét là kém duyên, chưa thực sự phù hợp với không khí. Việc nam MC dành nhiều thời lượng khai thác khách mời thay vì tập trung vào các anh trai mùa 2 cũng phần nào ảnh hưởng đến tổng thể chương trình.

Bù lại, đêm chung kết vẫn ghi điểm ở quy mô tổ chức bài bản, cho thấy nỗ lực của ê-kíp trong việc tạo dựng một sân khấu hoành tráng, giàu ý tưởng. Phần trình diễn mang cảm hứng Trung Đông của Rhyder hay màn mashup ca khúc chủ đề của ba chương trình đều cho thấy sự chỉn chu, để lại ấn tượng tích cực về phần nhìn.

Bên cạnh đó, tinh thần chung của các nghệ sĩ cũng là điểm cộng đáng ghi nhận. Các anh trai xuất hiện với tâm thế thoải mái, sẵn sàng chia sẻ và tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng của hành trình, mang đến cảm giác dễ chịu cho người theo dõi. Khoảnh khắc tất cả cùng cất giọng trong ca khúc Forever say hi do Vũ Cát Tường sáng tác đã mang đến một giây phút giàu cảm xúc cho đêm chung kết.

Đêm chung kết đầu tư chỉn chu về phần nhìn.

Kết quả chung cuộc cũng mang lại sự thuyết phục nhất định. Thực chất, Negav và buitruonglinh từ đầu chương trình đã tạo nên thế cạnh tranh căng thẳng, khiến ngôi quán quân sớm trở thành cuộc đua “song mã”. Nếu không bàn đến những ồn ào đời tư trước đó, Negav vẫn cho thấy sự xứng đáng, với khả năng làm chủ sân khấu, hát và rap ổn định, trong khi kỹ năng nhảy cũng tiến bộ rõ rệt so với mùa 1.

Điểm gây tranh cãi lớn nhất có lẽ nằm ở việc CONGB bị loại khỏi top Big5. Từ đầu chương trình, CONGB mang đến nguồn năng lượng tươi mới, khả năng trình diễn nổi bật và được đánh giá là nhân tố tiềm năng. Trước đó, anh cũng tạo được khoảng cách đáng kể so với đối thủ. Dù vậy, hành trình của Sơn K. cũng được nhận xét là khá trọn vẹn, ít nhiều xứng đáng với vị trí đạt được.