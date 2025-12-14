HIEUTHUHAI gây chú ý ở chung kết Anh trai 'say hi'

Đêm chung kết Anh trai "say hi" mang đến 4 tiết mục nhóm tương ứng với 4 đội. Điểm chung dễ nhận thấy là màu sắc vui tươi, dễ nghe, ưu tiên sự giải trí và tính đại chúng hơn là thử nghiệm hay đột phá. Mở màn là Ai yêu anh nhất được dàn dựng như một buổi tiệc sang trọng với không gian ánh bạc và dàn anh trai trong trang phục vest lịch lãm. Ca khúc mang tinh thần ngọt ngào, đáng yêu để dành tặng người hâm mộ. Tuy nhiên, phần giai điệu và đặc biệt là điệp khúc lại khá “trôi”, thiếu cao trào để tạo dấu ấn.

Tiếp đó, Đắm chìm của team Vũ Cát Tường gây ấn tượng thị giác với sân khấu được thiết kế như một sàn catwalk, ánh sáng dày đặc và bố cục hiện đại. Ca khúc có đoạn điệp khúc bắt tai, dễ ghi nhớ, song tổng thể lại bị ảnh hưởng khi phần thể hiện của Robber có lúc chưa thực sự hòa vào màu giọng chung của nhóm.

Hai tiết mục còn lại tiếp tục đi theo hướng giải trí thuần túy. Ngất ngây con gà tây ghi điểm nhờ ca từ dí dỏm, điệp khúc hài hước và phần dàn dựng công phu với bối cảnh nông trại: căn nhà đỏ ở trung tâm, hàng rào, cây cối, rơm rạ… tạo nên bức tranh sân khấu sinh động. Sự xuất hiện của loạt gương mặt như Cody Nam Võ, TEZ, Otis, Bùi Duy Ngọc, RIO, Nhâm Phương Nam góp phần khuấy động không khí, biến tiết mục thành một “bữa tiệc” đúng nghĩa.

Khép lại là Đoán xem của team Ngô Kiến Huy, buitruonglinh, Karik và Hải Nam. Tiết mục dễ nghe, phù hợp tinh thần đêm chung kết, nhưng cũng không vượt ra khỏi vùng an toàn mà các phần trình diễn trước đó đã thể hiện.

Chương trình có sự tham gia của nhiều khách mời gồm các anh trai, em xinh ở những mùa trước đó. Trong đó được cổ vũ nhiều nhất là tiết mục Walk của HIEUTHUHAI, Isaac, Hurrykng, Negav và Pháp Kiều. Bài nhạc có tiết tấu nhanh, sôi động đã khuấy đảo sân khấu. Sự trở lại của quán quân mùa 1 HIEUTHUHAI thành tâm điểm chú ý.

RHYDER - á quân của Anh trai "say hi" mùa 1 - góp mặt với tiết mục âm nhạc sâu lắng. Anh tự chơi đàn và thể hiện chất giọng nội lực, cảm xúc.

Về phần kết quả, Negav giành chiến thắng chung cuộc với hơn 6 triệu bình chọn. Trong khi đó, 4 vị trí còn lại trong Best5 thuộc về buitruonglinh, Vũ Cát Tường, B Ray và Sơn.K.

Công thức kiếm tiền của Taylor Swift

Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.

Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.

Haryanto không chỉ phân tích kỹ Eras Tour mà còn đi ngược lại khởi đầu sự nghiệp của Swift với góc nhìn kinh doanh. Swift đã bước vào dòng nhạc đồng quê và nhận ra nhu cầu thưởng thức thể loại này từ thế hệ trẻ, những người cũng khao khát có những thần tượng cùng tuổi mình.