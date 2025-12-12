Một anh trai được 'cứu'

Mờ nhạt suốt hơn 10 năm hoạt động, phải đến Anh trai "say hi", Cody Nam Võ mới được hưởng thành quả cho những nỗ lực, cố gắng thời gian dài vừa qua.

Cody Nam Võ bước vào Anh trai "say hi" mùa 2 như một gương mặt lạ lẫm, một tân binh. Thế nhưng, thực tế, anh đã không còn là một ca sĩ mới với hành trình hơn thập kỷ theo đuổi âm nhạc. Có thể miêu tả sự nghiệp âm nhạc của ca sĩ này bằng từ “lận đận”.

Ngoại hình, tài năng có nhưng thứ Cody Nam Võ thiếu là bản hit, mà đây lại là yếu tố cần thiết nhất để một ca sĩ bật lên, có show biểu diễn, hợp đồng quảng cáo.

Hành trình âm thầm hơn 10 năm

Cody Nam Võ học múa, guitar từ khi còn rất nhỏ. Tới 18 tuổi, anh bước chân vào lĩnh vực giải trí với tư cách thành viên nhóm nhảy Beatronic, X-Clown… Thế mạnh lớn nhất của Cody chính là vũ đạo với nhiều thể loại khác nhau.

Tới 2017, Cody Nam Võ ra mắt trong nhóm nhạc UNI5 của Ông Cao Thắng, Đông Nhi. Suốt 5 năm, tới khi hoạt động của UNI5 ngưng trệ, các thành viên lần lượt rời khỏi công ty, vẫn nhiều khán giả thậm chí biết nhóm nhạc này là ai.

Dù cho các sản phẩm của nhóm được đầu tư bài bản, tài năng đồng đều, âm nhạc hiện đại nhưng Vpop nói chung vẫn không phải môi trường lý tưởng cho một nhóm nhạc phát triển.

Cody Nam Võ hoạt động nhiều năm nhưng đến Anh trai "say hi" mới được chú ý. Ảnh: FBNV.

Sau khi tham gia chương trình The Heroes vào cuối năm 2022, nhóm nhạc gần như đóng băng hoạt động. Họ cũng không cập nhật gì trên mạng xã hội khiến khán giả đặt câu hỏi về tương lai của nhóm nhạc này. Các thành viên Toof.P, Lục Huy, Cody cũng lần lượt thông báo rời công ty.

Và như bao nhóm nhạc khác ở Việt Nam, UNI5 gần như tan rã khi chưa có bất cứ dấu ấn nào.

Trong cuộc phỏng vấn với Tri Thức - Znews, các thành viên của UNI5 từng tâm sự chi phí vận hành một nhóm nhạc rất lớn và sau 5 năm đi hát, họ chưa thể trả được khoản tiền đó cho công ty của Ông Cao Thắng.

Ngoài vai trò thành viên UNI5, Cody từng tham gia một số dự án nhưng chủ yếu là phim ngắn như Bồ Công Anh, Thư viện ký ức… nên danh tiếng, độ phủ sóng không cao.

Khi tham gia Anh trai "say hi", tài năng của Cody như được "khai quật" và giúp anh tỏa sáng giữa một tập thể rất nhiều nhân tố mạnh. Trong suốt những tập đầu, ca sĩ không có nhiều cơ hội thể hiện bản thân. Thời lượng xuất hiện của anh cũng ít ỏi. Phải đến khi tham gia battle dance ở live stage 3 của Anh trai "say hi", nam ca sĩ mới thật sự bứt phá.

Với trình độ dance có thể nói là tốt nhất chương trình, Cody chinh phục tuyệt đối tất cả giám khảo bằng kỹ năng nhảy ấn tượng, khả năng bắt beat tự nhiên, động tác dứt khoát, cuốn hút và thần thái tự tin, biểu cảm gương mặt đa dạng.

Sau phần trình diễn đó, cộng thêm sự xuất hiện hài hước, dí dỏm ở 2 ngày 1 đêm, Cody Nam Võ nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng xã hội. Các clip biểu diễn của anh đạt hàng triệu lượt xem, với tương tác bình luận và chia sẻ tăng gấp bội.

Từ một nghệ sĩ ít người biết, lượng follower trên các nền tảng mạng xã hội của anh tăng thêm vài trăm nghìn chỉ sau vài ngày.

Lượt tương tác của nam ca sĩ thời gian qua tăng mạnh. Ảnh: FBNV.

Đáng tiếc, Cody bị loại khá sớm ở Anh trai “say hi” do chương trình ghi hình trước thời điểm phát sóng. Sự nổi tiếng nhanh chóng trên mạng xã hội không thể giúp nam ca sĩ lật ngược tình thế ở phần bình chọn trực tiếp sau mỗi live stage.

Thế nhưng, có thể nói, Cody chính là một trong những anh trai chiến thắng thực sự ở chương trình năm nay, từ gương mặt hoàn toàn mờ nhạt thành hiện tượng mới của thị trường.

Sự nghiệp bước sang trang mới

Không chỉ dừng ở sự viral mạng xã hội, Cody xuất hiện với tần suất dày đặc hơn trên các sân khấu, sự kiện âm nhạc và nhãn hàng. Thành công của Cody được phản ánh rõ rệt nhất qua tốc độ bán vé fan meeting hay lượt xem MV mới.

Ê-kíp của nam ca sĩ mở fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp vào 27/12. Thành viên UNI5 mở bán 290 vé với mức giá từ 550.000 đồng tới 1,5 triệu đồng. Chỉ 2 phút sau khi mở hệ thống, toàn bộ vé được tẩu tán. Rất đông khán giả yêu cầu Cody mở thêm ghế ngồi cho fan meeting nhưng ê-kíp của nam ca sĩ quyết định dừng ở con số 290 để thực hiện sự kiện chỉn chu nhất có thể.

Đặc biệt, tận dụng sức nóng, nam ca sĩ vừa qua tung ra MV Sẽ qua sớm thôi. Ở sản phẩm này, nam ca sĩ và ê-kíp có bước đi an toàn, chọn lựa những chất liệu quen thuộc nhất là một bản ballad dễ nghe với nội dung buồn, theo phong cách cinematic và gam màu trầm. Cody tái hợp bạn diễn Khánh Vân trong một câu chuyện đẫm nước mắt.

Nam ca sĩ là một trong những anh trai thành công nhất mùa 2. Ảnh: FBNV.

Trong MV, khán giả thấy một Cody rất khác so với sân khấu “say hi”. Nam ca sĩ hóa thân thành người cha, nỗ lực bươn chải, mưu sinh để một mình nuôi con bị chậm phát triển. Trong khi đó, người vợ của anh (Khánh Vân đảm nhận) không thể chịu đựng áp lực cuộc sống đã rời bỏ gia đình để bước sang ngã rẽ khác.

Nhìn chung, Cody có thể gây thất vọng cho những khán giả đang mong chờ ở anh sự lột xác, bứt phá hơn khi mang tới một sản phẩm khá an toàn, thậm chí hơi cũ. Tuy nhiên, nhìn vào số liệu đang có, Cody có lẽ đã chọn đúng để củng cố danh tiếng giữa lúc cơn sốt có thể qua đi rất nhanh.

Sau 2 ngày ra mắt, Sẽ qua sớm thôi đạt gần 600.000 lượt xem. Trong top Videos trending tại Việt Nam, Sẽ qua sớm thôi đứng hạng 4 và chỉ hạng 2 nếu xét riêng lĩnh vực âm nhạc. Cody đã có được con số cao nhất trong hơn một thập kỷ đi hát.

Với hơn 10 năm lăn lộn trong thị trường âm nhạc và cú bùng nổ từ Anh trai "say hi", Cody Nam Võ đang ở ngưỡng cửa của rất nhiều cơ hội lớn. Với tài năng, ngoại hình, sự duyên dáng sẵn có, Cody Nam Võ có thể trở thành nhân tố tiềm năng nếu nắm bắt tốt cơ hội.