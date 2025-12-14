Hành động kỳ quặc của B Ray gây tranh luận

Việc B Ray đọc tên cả trăm ca sĩ, fandom khi nhận giải Best5 trong chung kết Anh trai "say hi" được nhận xét xàm, kỳ quặc.

Tối 13/12, đêm chung kết Anh trai "say hi" mùa 2 diễn và chiến thắng cuối cùng thuộc về Negav. Trong khi đó, buitruonglinh là á quân và 3 vị trí còn lại trong Best5 thuộc về Vũ Cát Tường, B Ray và Sơn.K.

Khi thay mặt các anh trai trong top 5 phát biểu, B Ray đã chạy xuống phía dưới để lấy lên tờ note dài có ghi hàng trăm tên các ca sĩ, fandom… đã giúp anh bình chọn thời gian qua. Đây có lẽ là hành động chưa từng có ở các game show nhạc Việt.

Màn phát biểu của nam rapper chiếm gần 1 phút trong thời lượng chương trình vốn đã khá dài dòng. Hành động này gây bất ngờ cho Trấn Thành và cả các anh trai khác tham gia chương trình.

Hành động gây tranh luận của B Ray trong chung kết Anh trai "say hi". Ảnh: NSX.

Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự thích thú trước màn phát biểu cảm ơn hài hước của B Ray, cũng có không ít khán giả cho rằng hành động nam rapper thể hiện trong chung kết là kỳ quặc, vô duyên. Họ để lại tranh luận với những ý kiến trái chiều.

Trong suốt những ngày qua, anh trai này đã có chiến thuật kêu gọi bình chọn khá thú vị và hiệu quả. Anh tuyên bố sẽ tung bản nhạc mới nếu lọt top 4 hoặc giải nghệ nếu không đạt được thứ hạng mong muốn. Nếu một số anh trai khác không kêu gọi người hâm mộ bình chọn thì ngược lại, nam rapper tự bỏ tiền để mua lượt vote cho bản thân hoặc kêu gọi nhiều nghệ sĩ, fandom khác bỏ phiếu giúp anh.

Trên livestream, nam rapper còn gọi điện cho tổng đài để hỏi lý do anh bình chọn cho bản thân nhưng không lên vote. Hoặc, trong concert của đàn em Captain Boy, rapper này không ngại kêu gọi các anh trai của mùa 1 bỏ phiếu cho anh.