Elon Musk gây phẫn nộ

Vị tỷ phú nhận phản ứng dữ dội sau bình luận đề cập đến hình thể của nữ diễn viên Sydney Sweeney.

Theo US Weekly, Elon Musk trở thành tâm điểm chỉ trích sau bình luận nhắc đến vòng một của nữ diễn viên Sydney Sweeney khi cô xuất hiện trên thảm đỏ ra mắt phim The Housemaid tại Los Angeles. Trong đó, nữ diễn viên thu trọn sự chú ý từ truyền thông khi diện đầm trắng, cổ chữ V xẻ sâu phần ngực.

Tỷ phú Elon Musk sau đó đã đăng hình ảnh do AI tạo ra, đề cập đến những rủi ro khi phụ nữ sở hữu vòng một lớn.

"Chắc không dễ dàng gì", Musk chú thích.

Động thái của Elon Musk nhanh chóng vấp chỉ trích từ dân mạng. Nhiều người chia sẻ lại bài đăng của tỷ phú cùng những phản ứng dữ dội. Họ cho rằng việc Musk bình luận về ngoại hình của Sweeney là không phù hợp, nhất là khi ông lớn tuổi hơn nữ diễn viên rất nhiều.

Một bộ phận tài khoản mạng nhắc lại bài đăng gây tranh cãi trước đây của Musk vào tháng 9/2024 nhắm đến Taylor Swift. Khi đó, Musk đăng bài tấn công ngôi sao nhạc pop khi cô tuyên bố ủng hộ bà Kamala Harris.

Tỷ phú viết trên X: "Được thôi Taylor, cô thắng rồi đấy. Tôi sẽ cho cô một đứa con và bảo vệ con mèo của cô bằng cả mạng sống của mình". Hành xử của ông bị chỉ trích thiếu tôn trọng phụ nữ và không nghiêm túc.

Elon Musk (sinh năm 1971) vừa trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản trị giá 600 tỷ USD , sau khi xuất hiện thông tin startup hàng không vũ trụ SpaceX của ông nhiều khả năng sẽ lên sàn với mức định giá khoảng 800 tỷ USD , theo Forbes.

Sydney Sweeney, sinh năm 1997, từng là vận động viên võ thuật và trượt tuyết trước khi theo đuổi diễn xuất. Cô nổi tiếng với vai Cassie trong Euphoria và Olivia trong The White Lotus, đều mang về cho cô đề cử Emmy. Ngoài diễn xuất, cô còn thành lập công ty sản xuất riêng và tham gia nhiều dự án phim như Immaculate (2024) và Madame Web (2024).

Sydney Sweeney được xem là biểu tượng gợi cảm mới của Hollywood. Cô chuộng phong cách táo bạo, tôn dáng và tự tin thể hiện vẻ đẹp cơ thể. Tuy nhiên, phong cách này cũng khiến cô nhiều lần gây tranh cãi.