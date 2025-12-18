Bianca Censori nói lý do mặc trang phục phản cảm

Vợ Kanye West lần hiếm hoi lên tiếng về lý do thường xuyên diện trang phục táo bạo, gây phản ứng trái chiều trước công chúng.

Bianca Censori vừa có buổi phỏng vấn khá kỳ lạ với với tạp chí Interview. Vợ Kanye West không trực tiếp trả lời các câu hỏi mà thông qua một người phụ nữ đeo mặt nạ ngồi bên cạnh, thay mặt cô phản hồi.

Khi được hỏi liệu cô ấy có bao giờ cảm thấy "bị mắc kẹt" trong hình ảnh của chính mình hay không, đại diện của Bianca Censori trả lời: "Một người phụ nữ nổi tiếng buộc phải chứng kiến ​​những phiên bản khác nhau của chính mình nhân lên mà không có sự đồng ý. Mọi người phóng chiếu, mọi người tưởng tượng, mọi người xóa bỏ. Vì vậy, cô ấy nhào nặn những phiên bản mà họ tạo ra, những bản ngã ảo ảnh. Đây không phải là lời thú nhận về cảm giác bị mắc kẹt. Đây là một hành động giành lại quyền sở hữu. Cô ấy đang đòi lại những bản sao trái phép. Cô ấy không bị mắc kẹt trong hình ảnh của chính mình".

Bianca Censori đứng bên cạnh người phát ngôn thay cô trong buổi phỏng vấn với tạp chí Interview. Ảnh: Interview.

Tiếp đó, đại diện của Bianca Censori phản hồi việc cô thường xuyên mặc bodysuit dù vấp nhiều phản ứng trái chiều. "Bộ đồ bó sát là thứ gần giống da nhất. Nó tước bỏ đi cá tính và biến cơ thể thành 'bề mặt để nhìn", người này nói.

Phía Bianca Censori nhấn mạnh cô không quan tâm tới những phản ứng từ công chúng trên mạng xã hội, bởi "Bianca nhìn nhận mạng xã hội một cách trung lập, không phải thứ cô ấy gắn bó về mặt cảm xúc. Cô ấy không tìm kiếm lời khen ngợi hay sự chỉ trích. Cô ấy chú ý đến cách những lời khen hay chỉ trích được tạo ra và lan truyền. Chúng là hai mặt của cùng một cơ chế nhận thức. Mục tiêu cuối cùng của Bianca là thể hiện bản thân".

Thời gian qua, hình ảnh vợ Kanye West đã gắn liền với những bộ trang phục gây sốc, phô bày cơ thể lộ liễu. Cô nhiều lần gây chú ý khi mặc áo crop top, kết hợp chiếc váy lộ vòng ba. Hay khi cùng chồng đi dạo phố ở Tây Ban Nha đầu năm nay, Bianca cũng trở thành tâm điểm chú ý với áo lưới xuyên thấu và váy hở lưng.

Hồi tháng 2, Bianca từng gây tranh cãi dữ dội khi xuất hiện trên thảm đỏ Grammy khi cởi áo lông, để lộ chiếc váy hoàn toàn xuyên thấu, không nội y.