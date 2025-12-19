3 năm bên nhau của Ngọc Thuận và vợ kém 17 tuổi

Trên trang cá nhân, Ngọc Thuận và Bích Ngọc thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai trong cuộc sống đời thường. Thời gian rảnh rỗi, họ cùng nhau đi du lịch, cà phê cùng bạn bè hay chơi môtô. Ngoài phim ảnh, Ngọc Thuận có đam mê lớn với môtô từ rất lâu. Vì vậy, khi có con gái đầu lòng, anh cũng đặt tên bé là Harley - tên một thương hiệu môtô nổi tiếng.