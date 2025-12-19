Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
3 năm bên nhau của Ngọc Thuận và vợ kém 17 tuổi

  Thứ sáu, 19/12/2025 09:18 (GMT+7)
Diễn viên Ngọc Thuận và bà xã Bích Ngọc vừa kỷ niệm cột mốc 3 năm về chung một nhà. Họ có cuộc hôn nhân êm đềm bên con gái đầu lòng.

ngoc thuan anh 1ngoc thuan anh 2

Chia sẻ hình ảnh gia đình trong chuyến du lịch tại Hàn Quốc, Ngọc Thuận viết: "Kỷ niệm ngày cưới chúng mình". Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời chúc mừng tới tổ ấm nhỏ. Sau 3 năm về chung một nhà, Ngọc Thuận và bà xã Bích Ngọc hạnh phúc bên con gái đầu lòng.

ngoc thuan anh 3

Trên trang cá nhân, Ngọc Thuận và Bích Ngọc thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai trong cuộc sống đời thường. Thời gian rảnh rỗi, họ cùng nhau đi du lịch, cà phê cùng bạn bè hay chơi môtô. Ngoài phim ảnh, Ngọc Thuận có đam mê lớn với môtô từ rất lâu. Vì vậy, khi có con gái đầu lòng, anh cũng đặt tên bé là Harley - tên một thương hiệu môtô nổi tiếng.
ngoc thuan anh 4

Vợ Ngọc Thuận kém anh 17 tuổi. Cô không hoạt động trong giới giải trí. Diễn viên Gạo nếp gạo tẻ chia sẻ vợ chồng anh có tính cách hòa hợp, nhiều sở thích chung dù chênh lệch tuổi tác.

ngoc thuan anh 5ngoc thuan anh 6

Bích Ngọc (sinh năm 2003) có ngoại hình trẻ trung, dễ thương. Cô đồng hành cùng chồng trong một số sự kiện về phim ảnh, giải trí. Thời gian rảnh rỗi, vợ Ngọc Thuận bán hàng online và chăm sóc con. Trên kênh cá nhân, Bích Ngọc cũng chia sẻ những clip chăm da, giữ dáng hoặc kinh nghiệm nuôi con.

ngoc thuan anh 7ngoc thuan anh 8

Hai vợ chồng ăn diện trẻ trung, năng động trong mỗi chuyến đi chơi, du lịch cùng nhau. Nam diễn viên nói từ khi lập gia đình, anh ưu tiên cho gia đình. Vợ con tạo cho Ngọc Thuận điểm tựa tinh thần để vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

ngoc thuan anh 9ngoc thuan anh 10

Ngọc Thuận sinh năm 1986, tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Trai nhảy, Gạo nếp gạo tẻ, Vợ chồng Đậu thời @, Lạc lối, Thám tử miệt vườn, Sóng tình... Anh cũng dẫn dắt nhiều chương trình về đề tài ẩm thực. Anh sắp trở lại với phim điện ảnh Ai thương ai mến của Thu Trang.

ngoc thuan anh 11

Nam diễn viên kết hôn với Bích Ngọc vào năm 2022. Ngày vui của họ diễn ra tại nhà riêng ở TP.HCM. Sau đó, cả hai tổ chức thêm một buổi tiệc, với sự góp mặt của bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

