Phim của Hà Anh Tuấn rời rạp, thu hơn 500 triệu đồng

Phim tài liệu "Chân trời rực rỡ" dừng lại hành trình ở phòng vé sau 10 ngày trình chiếu. Tác phẩm thu về hơn 500 triệu đồng.

Ngày 22/12, bộ phim tài liệu âm nhạc Chân trời rực rỡ do đạo diễn Lan Nguyên cầm trịch rời rạp sau 10 ngày công chiếu. Theo ghi nhận trên Box Office Vietnam, bộ phim thu 516 triệu đồng.

Theo ê-kíp của Hà Anh Tuấn, doanh thu phim sẽ được tặng chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly, với mong muốn tiếp sức cho hành trình bền bỉ và giàu lòng nhân ái của đội ngũ thực hiện.

Trước đó, tại sự kiện họp báo phim, Hà Anh Tuấn cũng từng dự đoán dự án của anh sẽ thất bại tại phòng vé dịp cuối năm. Nam ca sĩ cho biết: "Tôi đề nghị đạo diễn Lan Nguyên và ê-kíp không bận tâm về doanh thu. Trong điện ảnh, có những bộ phim kể các câu chuyện mà chúng ta tưởng tượng ra. Cũng có những bộ phim chỉ đơn giản là kể lại câu chuyện bản thân nhìn thấy, cảm nhận. Sẽ có những người thích câu chuyện của mình và có người không. Điều ấy không đánh giá phim hay hay dở. Bởi vì mình không cho người ta cơ hội. Nếu phim này doanh thu thê thảm quá, chúng ta sẽ góp tiền thêm vào để ủng hộ Như chưa hề có cuộc chia ly".

Chân trời rực rỡ dừng lại hành trình ở phòng vé sau 10 ngày.

Chân trời rực rỡ được lấy cảm hứng từ concert cùng tên của Hà Anh Tuấn diễn ra vào năm 2023. Song phim tài liệu không tập trung vào đêm nhạc của Hà Anh Tuấn mà chủ yếu khai thác câu chuyện của những cá nhân trong hành trình khám phá chân dung, sáng tạo nghệ thuật và tìm về nguồn cội. Chân trời rực rỡ được kể từ góc nhìn không chỉ của Hà Anh Tuấn mà còn nhiều người khác.

Tại Liên hoan phim Việt Nam năm nay, phim Chân trời rực rỡ được trao giải thưởng của Ban giám khảo ở hạng mục phim tài liệu và nằm trong danh sách đề cử Bông Sen cho phim tài liệu xuất sắc và Thiết kế âm thanh xuất sắc.

Lan Nguyên từng cầm trịch phim tài liệu Màu cỏ úa - bộ phim khắc họa chân dung nhạc sĩ Trần Tiến qua dấu ấn âm nhạc, từ chiến tranh đến thời bình. Tiếp đó, nữ đạo diễn tiếp tục thực hiện Những vết thương lành, ghi lại câu chuyện của 4 nhân vật gồm nhà hoạt động xã hội Nguyễn Thị Vân, nhạc sĩ Ngọc Lễ, nhà bảo tồn Nguyễn Văn Thái và đạo diễn, bác sĩ Nguyễn Thị Xuân Phượng. Bộ phim phát hành năm 2023.