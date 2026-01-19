Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình vướng tin hẹn hò

Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình được cho là xuất hiện cùng một địa điểm, dùng đồ đôi. Việc đó khiến cả 2 một lần nữa vướng tin hẹn hò.

Hoa hậu Thanh Thủy và nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình mới đây tiếp tục vướng tin hẹn hò. Nàng hậu được cho là đi đến sự kiện bằng xe của Trịnh Thăng Bình. Chiếc xe này cũng từng xuất hiện trong MV của nam ca sĩ. Hai người được phát hiện check-in ở cùng một hầm xe. Ngoài ra, cả 2 có nhiều món đồ giống nhau như áo, khăn…

Tin đồn 2 người hẹn hò đã rộ lên từ cách đây vài tháng nhưng họ giữ im lặng, không đưa ra phản hồi.

Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình vướng nghi vấn hẹn hò. Ảnh: FBNV.

Trước đó, Thanh Thủy từng bị đồn hẹn hò Soobin và Negav. Thời điểm vướng tin hẹn hò Negav vào tháng 5/2025, hoa hậu chia sẻ: "Hiện tại, tôi chỉ không ngừng nghỉ, cố gắng từng ngày cho những ước mơ, công việc, vì gia đình và người thân yêu. Dạo gần đây có nhiều điều không đúng, thông tin tiêu cực khiến tôi buồn. Những mong rằng, nếu ai đó quan tâm, hãy nhìn vào sự nỗ lực của tôi bằng sự dịu dàng và thấu hiểu. Tôi luôn biết ơn vì mọi người luôn dõi theo".

Thanh Thủy sinh năm 2002, đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2022, qua đó tham dự Hoa hậu Quốc tế 2024 tại Tokyo, Nhật Bản. Cô là người đẹp Việt đầu tiên giành danh hiệu Miss International. Sau đó, người đẹp có một năm nhiệm kỳ thành công với nhiều hoạt động ở Philippines, Mỹ Indonesia, Malaysia, Pháp, Angola… Cô kết thúc nhiệm kỳ thông qua chung kết Miss International vào cuối 2025.

Trong khi đó, Trịnh Thăng Bình (sinh năm 1988) là chủ nhân của nhiều ca khúc như Tâm sự tuổi 30, Khác biệt to lớn, Người ấy… Anh từng hẹn hò ca sĩ Liz Kim Cương.