Kiều My trước ngày cưới

Kiều My - nữ diễn viên được chú ý qua bộ phim Cách em 1 milimet - đang tất bật chuyển bị cho lễ cưới diễn ra trong tháng 1 này. Mới đây, nữ diễn viên chia sẻ 2 bộ ảnh cưới trên trang cá nhân. Một bộ được chụp ngoại cảnh, trong khi bộ còn lại được thực hiện khá đơn giản tại studio.

Trong bộ ảnh, cô diện thiết kế váy cúp ngực ôm dáng với phần thân trên được thực hiện bằng ren độc đáo. Cô dâu khoe vẻ ngoài rạng rỡ và hạnh phúc trong thời khắc chuẩn bị về nhà chồng. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, với nhiều lời chúc mừng gửi đến nữ diễn viên.

Trước đó, Kiều My xác nhận đám cưới của cô diễn ra vào cuối tháng 1. Từ cuối tháng 11/2025, Kiều My và bạn trai đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày trọng đại. Thời gian qua, cô thường xuyên cập nhật các khoảnh khắc hậu trường chụp ảnh cưới, đồng thời tham khảo ý kiến khán giả về khâu tổ chức.

Khoảnh khắc ngọt ngào của nữ diễn viên bên ông xã. Kiều My vừa hoàn thành vai diễn trong bộ phim truyền hình Cách em 1 milimet. Khi chia tay dự án, cô bày tỏ sự xúc động: “Vậy là chính thức hết vai rồi. 4 tháng đồng hành cùng Cách em 1 milimet thật sự rất tuyệt vời. My đã một lần nữa được yêu. Cảm ơn những người đồng nghiệp, toàn bộ ê-kíp làm phim và đặc biệt khán giả đã luôn yêu thương”.

Trước đó, vào tháng 11/2025, Kiều My đăng tải loạt ảnh được bạn trai cầu hôn tại Hàn Quốc. Trong khoảnh khắc đặc biệt, cả 2 thể hiện nhiều cử chỉ tình cảm. “Ngày đẹp trời, tôi nói đồng ý”, cô viết. Kiều My và bạn trai đã gắn bó, đồng hành nhiều năm trước khi quyết định về chung một nhà.

Kiều My sinh năm 1996, là gương mặt quen thuộc của truyền hình miền Bắc. Trước khi theo đuổi diễn xuất, cô hoạt động với vai trò người mẫu ảnh và tham gia nhiều cuộc thi về âm nhạc, thời trang. Kiều My từng giành giải 3 Tiếng hát dân ca Hà Nội 2009.

