Chị đẹp Tuimi bị mất đồ ở Đức

Tuimi mất ổ cứng chứa các dự án âm nhạc. Việc này khiến kế hoạch ra mắt album mới của cô bị thay đổi.

Tuimi mới đây chia sẻ việc bị mất tài sản trong chuyến đi tới Đức. Nữ rapper King of Rap viết: "Giữa mùa đông lạnh giá Berlin, tôi đã bị ăn cắp 4 chiếc vali. Trong đó có laptop, ổ cứng với tất cả tài sản dự án âm nhạc của tôi và 2 chiếc album định ra mắt sau Tết. Nên mong các bạn kiên nhẫn đợi tôi làm lại mọi thứ nhé".

Tuimi gây lo lắng khi chia sẻ việc mất đồ. Ảnh: FBNV.

Thông tin này khiến nhiều khán giả theo dõi Tuimi lo lắng, trong khi không ít đồng nghiệp như Tóc Tiên, Phạm Quỳnh Anh, Minh Hằng… gửi lời động viên tới nữ rapper.

Vừa qua, Tuimi tham gia Chị đẹp đạp gió. Tại đây, cô tạo được dấu ấn riêng bằng khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc, sự đa tài và kỹ năng trình diễn. Đến chương trình này, rapper này mong muốn bước ra khỏi vòng an toàn, thử sức với những thách thức mới và tiến vào top 10 của Chị đẹp đạp gió. Cô hào hứng với việc được kết nối với các chị đẹp khác, đặc biệt những đồng nghiệp trẻ.

Tuimi tên thật là Thùy My, sinh năm 1994. Cô là Á quân chương trình King Of Rap. Trước khi tham gia King Of Rap, Tuimi từng được nhiều người biết đến với tư cách là một ca sĩ khi ở Đức. Cô ra mắt thị trường giải trí tại Đức với Purpose, ca khúc từng lọt top BXH Spotify chỉ sau 2 tuần ra mắt.