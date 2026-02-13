Chị đẹp Tuimi bị mất đồ ở Đức

Tuimi mới đây chia sẻ việc bị mất tài sản trong chuyến đi tới Đức. Nữ rapper King of Rap viết: "Giữa mùa đông lạnh giá Berlin, tôi đã bị ăn cắp 4 chiếc vali. Trong đó có laptop, ổ cứng với tất cả tài sản dự án âm nhạc của tôi và 2 chiếc album định ra mắt sau Tết. Nên mong các bạn kiên nhẫn đợi tôi làm lại mọi thứ nhé".
|
Tuimi gây lo lắng khi chia sẻ việc mất đồ. Ảnh: FBNV.
Thông tin này khiến nhiều khán giả theo dõi Tuimi lo lắng, trong khi không ít đồng nghiệp như Tóc Tiên, Phạm Quỳnh Anh, Minh Hằng… gửi lời động viên tới nữ rapper.
Vừa qua, Tuimi tham gia Chị đẹp đạp gió. Tại đây, cô tạo được dấu ấn riêng bằng khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc, sự đa tài và kỹ năng trình diễn. Đến chương trình này, rapper này mong muốn bước ra khỏi vòng an toàn, thử sức với những thách thức mới và tiến vào top 10 của Chị đẹp đạp gió. Cô hào hứng với việc được kết nối với các chị đẹp khác, đặc biệt những đồng nghiệp trẻ.
Tuimi tên thật là Thùy My, sinh năm 1994. Cô là Á quân chương trình King Of Rap. Trước khi tham gia King Of Rap, Tuimi từng được nhiều người biết đến với tư cách là một ca sĩ khi ở Đức. Cô ra mắt thị trường giải trí tại Đức với Purpose, ca khúc từng lọt top BXH Spotify chỉ sau 2 tuần ra mắt.
Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.
Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.