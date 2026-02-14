3 cặp đôi của Địa ngục độc thân mùa 5 đã chia tay

Trong các tập đặc biệt của Địa ngục độc thân 5, 3 cặp ra về cùng nhau là Min Gee - Seung Il, Mina Sue Choi - Sung Hun, Go Eun - Sung Min xác nhận dừng lại ở mức bạn bè.

Ngày 14/2, Netflix phát hành 6 tập đặc biệt của chương trình Single's Inferno - Địa ngục độc thân 5. Những tập phim mới này ghi lại phần reaction của dàn cast với 12 tập đã lên sóng, kèm theo đó là cuộc gặp gỡ, trò chuyện, chơi trò chơi của các thành viên. Trong 6 tập này, mối quan hệ của các cặp đôi ra về cùng nhau cũng được cập nhật.

Theo đó, cặp Park Hee Sun và Lim Su Been được xác nhận là hẹn hò kể cả khi chương trình kết thúc. Trước khi Park Hee Sun trở về Mỹ để tiếp tục việc học, cô và Lim Su Been hẹn hò nhau khoảng 5 lần. Cuối 2025, á hậu này trở lại Hàn Quốc để học trao đổi tại Đại học Yonsei. Lúc này, mối quan hệ giữa cô và Lim Su Been được xác nhận. Trong các tập phim đặc biệt, cả 2 có nhiều cử chỉ thân mật.

Ngày 14/2, Park Hee Sun còn đăng ảnh chụp chung với Lim Su Been lên trang cá nhân. Động thái được cho là ngầm công khai mối quan hệ. Trong khi đó, cặp Joo Young - Jae Min cho biết vẫn giữ liên lạc và đang tìm hiểu.

Min Gee - Seung Il ra về cùng nhau nhưng sau đó cắt đứt liên lạc.

Ba cặp còn lại là Min Gee - Seung Il, Mina Sue Choi - Sung Hun, Go Eun - Sung Min đều xác nhận dừng lại ở mức bạn bè. Trong đó, cặp Min Gee - Seung Il gây tiếc nuối. Min Gee kể đối phương dừng liên lạc sau khi chương trình kết thúc. Vận động viên này miêu tả mối quan hệ giữa cô và Seung Il là một chiều.

Về phần Mina Sue Choi - Sung Hun, Hoa hậu Trái đất giải thích mỗi khi nhìn thấy Sung Hun, cô lại thấy ký ức tại Địa ngục độc thân ùa về. Người đẹp không thích cảm giác đó và khi đối mặt với môi trường thực tế, mọi thứ giữa 2 người trở nên không chắc chắn. Trong khi đó, Sung Hun lấy lý do khoảng cách địa lý để giải thích lý do 2 người không tiếp tục.

Go Eun - Sung Min có đi ăn, gặp gỡ sau khi chương trình kết thúc ghi hình. Tuy nhiên, vì cảm thấy không hợp nhau nên họ quyết định dừng lại.

Địa ngục độc thân là chương trình hẹn hò nổi tiếng Hàn Quốc. Mùa 5 vừa phát sóng cách đây ít ngày có độ dài 12 tập. Chương trình năm nay có số lượng thành viên đông nhất từ trước đến nay. Phần lớn trong số đó hoạt động trong lĩnh vực giải trí.