Vì sao người Việt vẫn tìm chương trình Táo Quân

Táo Quân ra mắt vào 2003 đã trở thành món ăn tinh thần với biết bao thế hệ khán giả. Năm nay, chương trình gây tiếc nuối khi tạm dừng phát sóng.

Tối 29 Tết Nguyên đán, khi chương trình thay thế lên sóng, không ít khán giả bày tỏ nỗi nhớ với Táo Quân. Nhiều năm qua, Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với khán giả trong mỗi dịp Tết Nguyên đán. Do đó, việc năm nay không có chương trình khiến các nghệ sĩ lẫn khán giả đều tiếc nuối.

Với họ, việc thiếu Táo Quân, không đơn thuần là thiếu đi một chương trình nghệ thuật, giải trí mà còn là nỗi nhớ cảm giác được cùng cả gia đình quây quần, nhìn lại một năm đã qua thông qua chương trình này. Táo Quân còn mang lại tiếng cười sâu cay nhưng cũng ý nghĩa để người xem đón khoảnh khắc Giao thừa và một năm mới tràn đầy niềm vui lẫn sự hứng khởi.

Khán giả tiếc nuối khi Tết năm nay không có Táo Quân. Ảnh: NSX.

Hiện tại, trên mạng xã hội, hàng loạt bài đăng về Táo Quân xuất hiện. Ở phần bình luận, khán giả đều bày tỏ nỗi nhớ cho chương trình. Đặc biệt, khi chương trình thay thế là Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân chưa thỏa mãn sự mong đợi, công chúng càng tiếc nuối cho sự thiếu vắng Táo Quân nhiều hơn.

“Thứ khiến tôi nhớ không chỉ là Táo Quân ngày xưa mà là cảm giác cả nhà ngồi sát lại trước tivi đêm Giao thừa cười một tiếng mà thấy năm cũ nhẹ đi một chút. Người cũ năm nay có thể không còn đủ mặt, nhưng ký ức vẫn nguyên vẹn trong lòng”, một tài khoản bày tỏ.

Tài khoản Linh Nguyễn đồng tình: “Nhớ Táo Quân ngày xưa quá, thời Công Lý vẫn vai Bắc Đẩu, Xuân Bắc vai Nam Tào, Quang Thắng làm Táo Kinh tế, Vân Dung táo Y tế, Chí Trung táo Giao Thông, Tự Long vai táo Xã Hội và Quốc Khánh vai Ngọc Hoàng. Nhớ thật nhưng giờ chỉ còn là kỷ niệm”.

“Tôi đang xem lại Táo Quân của những năm trước”, “Ngày cuối năm mà không có Táo Quân thì còn gọi gì là Tết”, “Quy luật tự nhiên phải chấp nhận thôi dù nhiều tiếc nuối, thấy thiếu thiếu hương vị Tết. Nhưng rồi tre già, măng mọc, năm sau hay vài ba năm nữa sẽ có lớp nghệ sĩ trẻ lại tiếp nối thế hệ cha chú để mang Táo Quân trở lại, như cách nó đã bắt đầu cách đây 23 năm”, khán giả bình luận.

Táo Quân bắt đầu lên sóng năm 2003. Năm 2020, Táo Quân từng tạm dừng sau nhiều ý kiến cho rằng nội dung thiếu sự đổi mới. Khung giờ này sau đó được thay thế bằng Làng Vũ Đại thời hội nhập, song chương trình mới không tạo được sức hút và dấu ấn tương đương. Hiệu ứng thậm chí khá mờ nhạt.

Trước phản ứng của khán giả, Táo Quân trở lại vào năm 2021 với nỗ lực làm mới cả về kịch bản lẫn hình thức thể hiện. Một dấu mốc đáng chú ý khác diễn ra vào năm 2022, khi hai nhân vật quen thuộc Nam Tào và Bắc Đẩu được chuyển giao cho thế hệ nghệ sĩ trẻ. Duy Nam và Trung Ruồi đảm nhận 2 vai diễn từng gắn liền với Xuân Bắc và Công Lý.