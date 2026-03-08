Hòa Minzy làm bùng nổ MXH

Chuyện tình yêu của Hòa Minzy và Đại úy Thăng Văn Cương đang phủ sóng mạng xã hội với rất nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp, khán giả.

Sau 6 giờ đăng tải, bài viết công khai chuyện tình cảm của Hòa Minzy và Đại úy Thăng Văn Cương trên trang cá nhân đạt 1 triệu lượt tương tác, hơn 70.000 bình luận và 59.000 lượt chia sẻ.

Câu chuyện còn nhanh chóng lan rộng sang nhiều nền tảng khác. Bài viết liên quan đến cặp đôi trên fanpage Sao nhập ngũ cũng ghi nhận hơn 60.000 lượt thích chỉ sau 2 giờ đăng tải. Hàng loạt bài chia sẻ, bình luận và thảo luận tiếp tục xuất hiện, khiến chủ đề này gần như phủ sóng mạng xã hội.

Từ những đồng nghiệp thân thiết như Erik, Đức Phúc, Minh Tú, Puka, Anh Tú, Diệp Lâm Anh, Thúy Ngân… tới các nghệ sĩ khác trong giới giải trí, chẳng hạn Quỳnh Lương, Xuân Lan… cũng chia sẻ bài viết kèm theo lời chúc phúc.

Cả showbiz lẫn cộng đồng mạng hân hoan chung với niềm hạnh phúc lứa đôi của Hòa Minzy. Phần lớn bình luận thể hiện sự bất ngờ xen lẫn vui mừng trước tin vui của Hòa Minzy.

Hòa Minzy và bạn trai gây sốt

Có nhiều yếu tố khiến câu chuyện này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng. Trước hết, nữ ca sĩ gần như giữ kín đời tư trong nhiều năm qua, dù thực tế cả hai đã quen nhau từ Sao nhập ngũ 2022. Trong khoảng thời gian dài đó, cô không để lộ dấu hiệu nào về mối quan hệ mới này hay vướng vào tin đồn tình cảm.

Vì vậy, việc bất ngờ công khai nửa kia khiến không ít khán giả ngạc nhiên. Đến mức, đã có không ít khán giả bán tín, bán nghi, cho rằng nữ ca sĩ thực chất đang quảng bá MV mới. Phải đến bài đăng ngày 7/3, họ mới thực sự tin giọng ca sinh năm 1995 đang công khai chuyện tình cảm chứ không phải tung dự án âm nhạc như đã nghi ngờ trước đó.

Hòa Minzy hạnh phúc bên bạn trai. Ảnh: FBNV.

Ở góc độ nào đó, phản ứng của mạng xã hội cũng phản ánh sự quan tâm đặc biệt của khán giả dành cho Hòa Minzy. Thời gian qua, nữ ca sĩ ghi dấu ấn bằng các sản phẩm âm nhạc, đặc biệt MV Bắc Bling đạt hàng trăm triệu lượt xem. Danh tiếng và vị thế của Hòa Minzy đang ở top đầu của thị trường âm nhạc nên mọi động thái của cô, đặc biệt chuyện tình cảm lại càng được quan tâm. Lâu nay, đời sống riêng tư của người nổi tiếng luôn có sức hấp dẫn rất lớn với đám đông khán giả.

Một lý do khác đến từ sự khác biệt của mối quan hệ này so với hình dung quen thuộc của công chúng về đời sống tình cảm của nghệ sĩ. Ngôi sao giải trí thường được cho là có xu hướng gắn bó với người cùng ngành hoặc giới doanh nhân, thiếu gia. Do đó, câu chuyện tình yêu giữa một ca sĩ nổi tiếng và một quân nhân kín tiếng lại tạo cảm giác mới mẻ đối với công chúng.

Tiếp đó, đặc thù nghề nghiệp lẫn môi trường sống, làm việc khác biệt, đúng hơn là hoàn toàn đối lập giữa 2 người càng tạo nên sự quan tâm, tò mò.

Như Hòa Minzy chia sẻ, bạn trai cô hiền lành, ít nói, hướng nội, chăm chỉ, trưởng thành, cần cù, xuất thân gia đình làm nông. Ngược lại, Hòa Minzy được biết tới là người hoạt ngôn, hài hước, thậm chí khá nhiều năng lượng. Môi trường showbiz, nơi cô hoạt động cũng tự do, hào nhoáng, và không tránh khỏi ồn ào.

Nếu không có Sao nhập ngũ, có lẽ 2 người không có cơ hội nào khác để gặp nhau khi môi trường làm việc quá khác biệt.

Trong bài chúc phúc vào tối 7/3, Đức Phúc cũng tâm sự cuộc sống của một nghệ sĩ như Hòa Minzy vốn xưa nay quá xa lạ với chiến sĩ Thăng Văn Cương.

Đức Phúc viết: “Vào khoảnh khắc chị cảm nhận được chàng trai này thật sự nghiêm túc, muốn tìm hiểu về cuộc sống của một người nghệ sĩ để làm quen và thấu hiểu chị hơn, điều mà trước giờ vốn xa lạ với cuộc sống của một người chiến sĩ như anh. Hay nhìn cách chị cả an tâm đi làm việc khi có anh là hậu phương, em có thể cảm nhận được chị cả đã thực sự tìm được bến đỗ của đời mình”.

Sau khi công khai chuyện tình yêu với Thăng Cương, Hòa Minzy đăng tải thêm một số khoảnh khắc đời thường giữa mẹ con cô với bạn trai. Cùng lúc, hình ảnh nữ ca sĩ bán vải giúp gia đình bạn trai vào mùa hè 2025 cũng lan truyền. Những hình ảnh đó cho thấy diện mạo rất khác, đời thường, gần gũi và bình dị hơn của Hòa Minzy.

Sau hình ảnh lộng lẫy thường thấy trên sân khấu, khoảnh khắc đời thường của Hòa Minzy và bạn trai càng kéo gần khoảng cách giữa cô với công chúng. Sự yêu mến, thiện cảm của khán giả với nữ ca sĩ vì thế càng tăng thêm. Đó cũng là một phần lý do để chuyện riêng tư lần này của giọng ca sinh năm 1995 phủ sóng mạng xã hội đến thế.

Chuyện tình yêu vượt rào cản

Ở showbiz Trung Quốc cũng từng có chuyện tình gây sốt như thế. Đó là mối quan hệ giữa Trương Hinh Dư và ông xã Hà Tiệp. Tương tự Hòa Minzy, Trương Hinh Dư và ông xã quen nhau qua một chương trình. Khi đó, Hà Tiệp là người huấn luyện còn Trương Hinh Dư thử nghiệm cuộc sống người lính.

Thời điểm 2 người công khai kết hôn, thậm chí đã có tài khoản mạng ví von mối quan hệ giữa họ là “gái hư với trai ngoan”. Lý do là trước đó Trương Hinh Dư vướng không ít tai tiếng còn Hà Tiệp là một quân nhân nghiêm khắc, kiệm lời.

Trương Hinh Dư sống kín tiếng sau khi kết hôn với chồng quân nhân. Ảnh: Weibo.

Chưa kể, ngay cả thu nhập của họ cũng rất chênh lệch. Sohu từng viết Trương Hinh Dư có thu nhập 60 triệu NDT một năm đã phải lòng Hà Tiệp người kiếm được 5.000 NDT một tháng.

Cũng theo Sohu, cha của Hà Tiệp - một cựu chiến binh - ban đầu đã phản đối mối hôn sự này vì cho rằng các nữ diễn viên trong ngành giải trí không thích hợp để kết hôn. Môi trường này quá phức tạp, không phù hợp với tính nghiêm khắc, kỷ luật của quân đội. Nhưng rồi Trương Hinh Dư và Hà Tiệp kiên định với những gì đã chọn và có cuộc sống êm ấm, hạnh phúc đến bây giờ.

Lý giải về sự quan tâm của công chúng dành cho mối quan hệ của một quân nhân với ngôi sao showbiz, tờ Sohu viết: "Đây là một câu chuyện tình yêu huyền thoại vượt qua mọi rào cản. Từ họ, chúng ta thấy tình yêu đích thực là vô giá. Bỏ qua những định kiến ​​trần tục, rằng phải tìm được người cùng địa vị, chúng ta chỉ cần tìm được người sẵn lòng đồng hành, bạn có thể đối mặt với cuộc sống bằng nụ cười, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. Vậy là xong. Bạn đã tìm thấy chìa khóa của hạnh phúc".

Trở lại câu chuyện của Hòa Minzy và Thăng Cương, mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và chàng quân nhân nhanh chóng thu hút sự chú ý không chỉ bởi yếu tố bất ngờ mà còn vì hình ảnh giản dị, chân thành mà cả hai mang lại.

Với Hòa Minzy, sự xuất hiện của người bạn đời mang đến cảm giác bình yên mà cô tìm kiếm bấy lâu nay trong cuộc sống. Như Erik chia sẻ, mỗi khi nhắc đến nửa kia, đôi mắt Hòa Minzy đều ánh lên sự rạng rỡ, tự hào và hạnh phúc. Đó là ánh mắt của một người phụ nữ đang hạnh phúc, được nâng niu trong tình yêu.

Giữa những câu chuyện tình yêu giới showbiz thường gắn với hình ảnh hào nhoáng, mối quan hệ của nữ ca sĩ và bạn trai quân nhân đời thường, gần gũi. Chính sự giản dị, bình yên và chân thành đó đã chạm tới trái tim và sự đồng cảm của số đông khán giả.