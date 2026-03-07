Hòa Minzy và bạn trai trước khi công khai

Hòa Minzy và bạn trai Thăng Cương quen nhau qua chương trình Sao nhập ngũ lên sóng năm 2022. Họ giấu kín chuyện tình cảm suốt nhiều năm qua.

Giữa lúc chuyện tình cảm của Hòa Minzy gây chú ý, ê-kíp chương trình Sao nhập ngũ chia sẻ lại những hình ảnh, video ghi lại khoảnh khắc khi mới quen nhau của nữ ca sĩ và nửa kia. Sao nhập ngũ cũng chính là chương trình se duyên cho cả 2.

Trong một video hậu trường vừa được đăng tải, bạn trai ân cần quạt mát và kéo tay áo giúp Hòa Minzy. Hai người rạng rỡ tươi cười khi nói chuyện với đối phương. Đoạn video đang nhận được sự chú ý với lượt tương tác lớn.

Cùng lúc, hình ảnh chụp chung của 2 người trong quá trình tham gia chương trình cũng nhanh chóng lan truyền. Hình ảnh thu hút hơn 60.000 lượt tương tác sau hơn 2 tiếng được đăng tải trên fanpage của chương trình.

Hình ảnh gây chú ý của Hòa Minzy và bạn trai. Ảnh: NSX.

Nhiều đồng nghiệp đã chia sẻ bài viết của Hòa Minzy và chúc phúc cô. Minh Tú là một trong số đó. Cùng tham gia Sao nhập ngũ 2022 với Hòa Minzy, Minh Tú chia sẻ: “Những năm tháng qua, ai hỏi gì tôi cũng chỉ 1 câu trả lời: ‘Không biết gì hết’. Vẫn như vậy, em nhất định hạnh phúc nhé. Đừng quên tôi cũng là một trong những nhân chứng lịch sử của Sao nhập ngũ 2022”.

Đồng nghiệp khác từng cùng tham gia Sao nhập ngũ 2022 là Puka cũng chia sẻ bài viết thay cho lời chúc phúc gửi tới nữ ca sĩ Bắc Bling. Cô viết thêm: “Giả bộ bất ngờ thôi. Chứ còn vui là thật. Hạnh phúc nhé 2 đồng chí”.

Là một trong những đồng nghiệp thân thiết nhất với Hòa Minzy và có nhiều lần gặp gỡ, Erik nhận xét bạn trai nữ ca sĩ sống tình cảm, ấm áp.

“Chỉ cần quan sát cách anh yêu thương chị, quan tâm và dành tình cảm cho bé Bo, cũng đủ để cảm nhận được anh là người đàn ông tử tế, ấm áp như thế nào. Một người sẵn sàng đứng phía sau làm hậu phương vững chắc, để chị có thể yên tâm đi làm, yên tâm theo đuổi đam mê của mình. Mỗi lần gặp anh Cương, anh có hơi ít nói, hướng nội giống bé út nhưng anh luôn quan tâm chúng em và những người xung quanh một cách rất chân thành. Em cũng cảm nhận được bé Bo cũng rất yêu thương anh Cương”, Erik viết.

Về phía Đức Phúc, chứng kiến chuyện tình cảm của đàn chị thân thiết, nam ca sĩ chia sẻ: “Em biết có lẽ chị cả mong chờ ngày này, khoảnh khắc này nhiều hơn ai hết. Nhìn ánh mắt hạnh phúc và hãnh diện khi chị kể về anh Cương với bọn em. Kể về cách anh chăm sóc hay khoảnh khắc chị cảm nhận được chàng trai này thật sự nghiêm túc muốn tìm hiểu về cuộc sống của một người nghệ sĩ. Hay nhìn cách chị an tâm đi làm khi có anh làm hậu phương là em có thể cảm nhận được chị cả đã thực sự tìm được bến đỗ của đời mình. Em và Erik thật sự hạnh phúc vì điều đó”.

Một ngày qua, chuyện tình cảm của Hòa Minzy và đồng chí Thăng Cương là tâm điểm chú ý. Chiều 7/3, nữ ca sĩ đăng bài công khai mối quan hệ được giấu kín suốt nhiều năm qua với nửa kia và bày tỏ niềm hạnh phúc khi gia đình bạn trai đã đến hỏi cưới cô.