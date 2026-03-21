MV của Hòa Minzy đạt 300 triệu lượt xem

Ra mắt cách đây một năm, MV "Bắc Bling" của Hòa Minzy vẫn đạt tốc độ tăng trưởng lượt xem khá ổn định.

Ngày 21/3, MV Bắc Bling của Hòa Minzy chính thức đạt 300 triệu lượt xem. Nhờ đó, Hòa Minzy trở thành một trong số ít nghệ sĩ Việt có MV đạt trên 300 triệu lượt. Ngoài Hòa Minzy, các nghệ sĩ Vpop đạt thành tích này có Sơn Tùng M-TP, Jack và nhóm 365.

Nhờ Bắc Bling, Hòa Minzy có MV đầu tiên đạt 300 triệu lượt xem. Ảnh: FBNV.

Suốt một năm qua, Bắc Bling duy trì vị thế nổi bật trên thị trường nhạc Việt khi liên tiếp xuất hiện trong danh sách thắng giải của nhiều giải thưởng âm nhạc. Tại Làn Sóng Xanh lần thứ 38, sản phẩm mang về 6 chiến thắng. Số lượng giải thưởng áp đảo của MV này cho thấy sức ảnh hưởng rõ rệt cả về chuyên môn lẫn độ lan tỏa đại chúng.

Ngay từ giai đoạn đầu phát hành là cách đây một năm, sản phẩm đã nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh với sức lan tỏa hiếm có. MV đạt hơn 19,5 triệu lượt xem chỉ sau một tuần ra mắt. Không dừng ở sức hút trong nước, Bắc Bling còn tạo được dấu ấn trên thị trường quốc tế và trở thành MV đầu tiên của năm 2025 chạm mốc 100 triệu lượt xem.

Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì khi sau 81 ngày, MV vượt mốc 200 triệu lượt xem trên YouTube. Thành tích này giúp Bắc Bling trở thành MV cán mốc 200 triệu lượt xem nhanh nhất lịch sử Vpop, vượt Sóng gió của K-ICM và Jack với 102 ngày.

Điều đáng chú ý là trong suốt một năm qua, thị trường liên tục xuất hiện thêm nhiều sản phẩm mới, song chưa có dự án nào tạo được mức độ phủ sóng rộng như Bắc Bling. Từ thành tích giải thưởng đến chỉ số lượt xem, MV của Hòa Minzy vẫn giữ được lợi thế nổi bật trong cuộc đua nhạc Việt.