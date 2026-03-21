MV của Hòa Minzy đạt 300 triệu lượt xem

Ngày 21/3, MV Bắc Bling của Hòa Minzy chính thức đạt 300 triệu lượt xem. Nhờ đó, Hòa Minzy trở thành một trong số ít nghệ sĩ Việt có MV đạt trên 300 triệu lượt. Ngoài Hòa Minzy, các nghệ sĩ Vpop đạt thành tích này có Sơn Tùng M-TP, Jack và nhóm 365.
|
Nhờ Bắc Bling, Hòa Minzy có MV đầu tiên đạt 300 triệu lượt xem. Ảnh: FBNV.
Suốt một năm qua, Bắc Bling duy trì vị thế nổi bật trên thị trường nhạc Việt khi liên tiếp xuất hiện trong danh sách thắng giải của nhiều giải thưởng âm nhạc. Tại Làn Sóng Xanh lần thứ 38, sản phẩm mang về 6 chiến thắng. Số lượng giải thưởng áp đảo của MV này cho thấy sức ảnh hưởng rõ rệt cả về chuyên môn lẫn độ lan tỏa đại chúng.
Ngay từ giai đoạn đầu phát hành là cách đây một năm, sản phẩm đã nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh với sức lan tỏa hiếm có. MV đạt hơn 19,5 triệu lượt xem chỉ sau một tuần ra mắt. Không dừng ở sức hút trong nước, Bắc Bling còn tạo được dấu ấn trên thị trường quốc tế và trở thành MV đầu tiên của năm 2025 chạm mốc 100 triệu lượt xem.
Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì khi sau 81 ngày, MV vượt mốc 200 triệu lượt xem trên YouTube. Thành tích này giúp Bắc Bling trở thành MV cán mốc 200 triệu lượt xem nhanh nhất lịch sử Vpop, vượt Sóng gió của K-ICM và Jack với 102 ngày.
Điều đáng chú ý là trong suốt một năm qua, thị trường liên tục xuất hiện thêm nhiều sản phẩm mới, song chưa có dự án nào tạo được mức độ phủ sóng rộng như Bắc Bling. Từ thành tích giải thưởng đến chỉ số lượt xem, MV của Hòa Minzy vẫn giữ được lợi thế nổi bật trong cuộc đua nhạc Việt.
Cuốn sách Trần Tiến - Người hát thơ mình - Ca khúc & những câu chuyện (Đông A Books và Nhà xuất bản Hội Nhà văn liên kết ấn hành) là chân dung tinh thần toàn vẹn nhất từ trước đến nay về nhạc sĩ sinh năm 1947. Không đơn thuần là tuyển tập âm nhạc, đây là tác phẩm kết hợp giữa hồi ký, tản văn, lời ca và hình ảnh, tái hiện hành trình sống, sáng tác và triết lý du ca của người nghệ sĩ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong nhiều thế hệ yêu nhạc Việt. Sách gồm ba phần chính. “Ngẫu hứng Trần Tiến” mở đầu bằng những ký ức gắn với Hà Nội, mẹ, bạn bè và thời kỳ nghệ thuật sôi nổi như "Đối thoại 87" hay “Du ca đồng nội”.