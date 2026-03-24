Anh Tú Atus rút khỏi đêm nhạc Anh trai 'say hi'

Mới đây, công ty quản lý của Anh Tú Atus thông báo diễn viên này không thể tham gia đêm nhạc thứ 9 của Anh trai “say hi”.

“Đã cố gắng sắp xếp nhưng nghệ sĩ Anh Tú Atus không thể tham gia biểu diễn tại concert Anh trai ‘say hi’ ngày 9 do vướng lịch trình cá nhân đã được lên kế hoạch từ trước. Trong suốt hành trình Anh trai ‘say hi’, Anh Tú Atus đã nhận được rất nhiều tình cảm, sự yêu mến và đồng hành từ khán giả. Chúng tôi trân trọng và gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ vì sự quan tâm dành cho nghệ sĩ cũng như chương trình”, ê-kíp của nam ca sĩ thông báo.

Ngoài Anh Tú Atus, Quang Trung cũng thông báo không thể tham gia đêm nhạc. Nam diễn viên chia sẻ: “Quang Trung xin lỗi quý vị thật nhiều khi không thể đồng hành cùng chương trình trong đêm nhạc thứ 9 sắp tới. Việc chưa đủ cơ hội để được gặp gỡ quý vị là điều khiến Trung tiếc nuối nhất”.

Anh Tú Atus không thể tham gia concert Anh trai "say hi" vì yếu tố lịch trình. Ảnh: FBNV.

Anh trai “say hi” mùa 1 đã kết thúc từ lâu nhưng đến nay vẫn giữ được sức nóng. Chương trình thậm chí tổ chức đêm nhạc thứ 9 vào 18/4 tại khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, thành phố Thủ Đức, TP.HCM. Đêm nhạc có giá vé từ 1 triệu đồng tới 10 triệu đồng.

Sau 8 đêm diễn tổ chức liên tiếp tại TP.HCM, Hà Nội và Mỹ, concert của Anh trai “say hi” mùa đầu cho thấy sức hút ổn định với lượng khán giả lớn. Ở concert đầu tiên tại TP.HCM, khoảng 20.000 vé được tiêu thụ trong thời gian ngắn. Đến concert thứ 3 tại Hà Nội, nhu cầu tiếp tục tăng cao khi hệ thống bán vé rơi vào tình trạng quá tải chỉ sau ít phút mở cổng.

Sau 30 phút, lượng người truy cập chờ mua vé đã vượt mốc 150.000, tạo nên một trong những đợt bán vé có tốc độ cạnh tranh cao trên thị trường biểu diễn âm nhạc thời điểm đó.

Ngay sau khi vé được bán hết, thị trường chuyển nhượng bắt đầu sôi động. Nhiều hạng vé xuất hiện với mức giá chênh lệch đáng kể so với giá niêm yết ban đầu. Việc đó phản ánh nhu cầu lớn từ khán giả. Hiện tượng này lặp lại ở nhiều đêm diễn tiếp theo.

Theo thống kê từ chuỗi đêm nhạc của mùa đầu, 8 concert đã thu hút tổng cộng hàng trăm nghìn lượt khán giả, trong đó có những đêm ghi nhận khoảng 30.000 người tham dự.