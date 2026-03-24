Bùi Lan Hương đáp trả

Bùi Lan Hương mới đây bị chê kém nổi, chỉ có một bài hit. Sau đó, nữ ca sĩ thẳng thắn đáp trả.

Mới đây, một tài khoản mạng bày tỏ ý kiến về việc Bùi Lan Hương sắp tổ chức họp fan. Tài khoản này cho rằng Bùi Lan Hương không có danh tiếng nên nếu tổ chức fan meeting chắc chắn ế ẩm.

Người này viết: “Thấy bảo ca sĩ Bùi Lan Hương gì đó định mở fan meeting à mọi người. Ca sĩ flop mà mở fan meeting thì ai đi, chắc được chục người. Đúng là nhảm nhí, ca sĩ một bài hit”.

Bùi Lan Hương lên tiếng khi bị chê chỉ có một bài hit. Ảnh: FBNV.

Ngay sau đó, Bùi Lan Hương có động thái đáp trả. Cô phản hồi ngắn gọn: “Kệ tôi”.

Sau đó, thông qua kênh thông báo cá nhân, nữ ca sĩ viết tiếp: “Lần trước tôi ra MV, có người kêu nhái poster. Giờ chưa kịp tung đòn mới, lại có người nói một bài hit. Tôi nghi 2 người là một quá. Cảm ơn em tưởng thế là hay. Nhưng em kệ tôi giúp. Tôi làm gì, em cứ đứng từ xa hóng, không cần lại gần hay bình luận đâu”.

Bùi Lan Hương là một trong những gương mặt tạo nhiều chú ý tại Chị đẹp đạp gió. Nếu trước đó, nữ ca sĩ thường gắn với phong cách trình diễn giàu tính tự sự, thiên về màu sắc mộng mị quen thuộc, thì ở chặng nước rút của chương trình này, cô bước ra khỏi vùng an toàn, chấp nhận thử sức với những tiết mục đòi hỏi kỹ thuật cao hơn cả về thanh nhạc lẫn biểu diễn sân khấu.

Ở đêm chung kết, Bùi Lan Hương góp mặt trong đội hình 10 thành viên của nhóm nhạc Đạp gió.

Sinh năm 1989, tốt nghiệp á khoa chuyên ngành thính phòng/opera tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Bùi Lan Hương vốn được biết đến với nền tảng thanh nhạc bài bản. Tuy nhiên, điều khiến cô tạo khác biệt trong chương trình không chỉ nằm ở kỹ thuật mà còn ở tư duy xử lý tác phẩm.

Càng vào sâu, nữ ca sĩ càng cho thấy nỗ lực phá bỏ giới hạn quen thuộc.