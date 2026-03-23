Chuyện gì xảy ra với Trang Pháp

Các tài khoản mạng xã hội của Trang Pháp vẫn chưa mở lại. Động thái này khiến không ít người hâm mộ của cô lo lắng.

Chiều 19/3, các nền tảng mạng xã hội gắn với Trang Pháp đồng loạt rơi vào trạng thái không thể truy cập. Khi vào fanpage Facebook hơn một triệu lượt theo dõi của nữ ca sĩ, người dùng chỉ nhận được thông báo nội dung hiện không khả dụng. Tình trạng tương tự cũng xuất hiện trên Instagram khi toàn bộ trang cá nhân của quán quân Chị đẹp đạp gió rẽ sóng tạm thời biến mất.

Trang Pháp gây bàn tán

Diễn biến này nhanh chóng tạo ra nhiều suy đoán trong cộng đồng mạng. Một bộ phận khán giả cho rằng đây có thể là cách nữ ca sĩ tạo hiệu ứng trước khi giới thiệu dự án mới. Ý kiến khác lại nghiêng về khả năng các tài khoản gặp sự cố kỹ thuật hoặc bị xâm nhập ngoài ý muốn. Đại diện của nữ ca sĩ chưa chia sẻ về vấn đề này.

Đến 23/3, các tài khoản vẫn chưa xuất hiện trở lại sau nhiều ngày biến mất càng khiến nhiều người chú ý hơn, đặc biệt trong bối cảnh tin đồn Trang Pháp chuẩn bị tham gia Đạp gió 7 lan truyền trên mạng xã hội.

Theo những thông tin được chia sẻ gần đây, mùa mới của chương trình dự kiến lên sóng vào tháng 4 và được cho là có thay đổi lớn về hình thức phát sóng khi một số sân khấu quan trọng biểu diễn trực tiếp thay vì qua hậu kỳ chỉnh sửa như trước. Danh sách nghệ sĩ góp mặt được đồn đoán ngoài Trang Pháp còn có Christine Fan, Lý Tâm Khiết, Đường Nghệ Hân và “chị đại” của làng giải trí Thái Lan Bee Namthip…

Sau nhiều ngày, các tài khoản mạng xã hội của Trang Pháp vẫn biến mất. Ảnh: FBNV.

Nếu thông tin này đúng, Trang Pháp sẽ là nghệ sĩ Việt tiếp theo góp mặt tại sân chơi từng có Chi Pu và Suni Hạ Linh tham gia. So với thời điểm Chi Pu xuất hiện, lợi thế về yếu tố mới lạ với Trang Pháp trong mùa năm nay không còn quá nhiều bởi khán giả Trung Quốc đã quen với sự hiện diện của nghệ sĩ Việt trong chương trình.

Thực tế, khoảng cách về mặt thành tích giữa 2 nghệ sĩ Việt Nam trước đó cũng cho thấy đại diện năm nay nếu tham gia sẽ phải chịu áp lực không nhỏ.

Nếu Chi Pu tạo được hiệu ứng mạnh nhờ chiến lược hình ảnh thông minh, các phần trình diễn đầu tư, sáng tạo và khả năng duy trì thảo luận, Suni Hạ Linh lại chưa tạo được bước bứt phá qua các vòng thi. Chi Pu liên tục nằm trong top 10 và ra mắt thành công ở vị trí thứ 6 trong đêm chung kết. Trong khi Suni Hạ Linh thường đạt thứ hạng trung bình, chưa khi nào lọt top 10 và cũng không thể lọt vào đội hình thành đoàn ở đêm chung kết.

Ngoài ra, chương trình này ngày càng giảm nhiệt rõ rệt nên tầm ảnh hưởng cũng không còn quá lớn như những mùa đầu tiên hay kể cả so với mùa của Chi Pu.

Bất lợi của Đạp gió mùa 7

Theo bài viết đăng vào giữa năm 2025, thời điểm Đạp gió 6 lên sóng, tờ 163 nhận định danh tiếng của chương trình ngày càng giảm sút. “Đạp gió luôn là chương trình ăn khách của đài truyền hình Hồ Nam. Sau mùa thứ 6, chương trình ngày càng trở nên kém hấp dẫn hơn”, tờ này viết.

Khi nhận định lý do chương trình mất sức hút, 163 chỉ ra càng các mùa sau, các chị đẹp càng mất đi quyết tâm chiến thắng. Tờ này chỉ ra chính bầu không khí quyết tâm, mọi người đều cống hiến hết mình ở những mùa đầu tiên đã truyền cảm hứng cho khán giả, giúp người xem chứng kiến ​​lòng dũng cảm và khả năng của những phụ nữ trên 30 tuổi. Đó là lý do các mùa đầu thành công.

Trang Pháp được đồn đoán tham gia Đạp gió mùa 7 tại Trung Quốc. Ảnh: FBNV.

Ngoài ra, mùa 6 còn được nhận xét kịch bản dễ đoán, thể thức thi đấu mang tính công nghiệp hóa, giống dây chuyền sản xuất, các phần trình diễn khá mờ nhạt, kém hấp dẫn, chất lượng thí sinh cũng không cao và tính thẩm mỹ giảm sút rõ rệt.

Trong khi đó, tờ Yule 360 viết lý do khác khiến chương trình không giữ được danh tiếng như trước là “phân biệt đối xử” với các thí sinh.

“Hiện tại mọi người không đặt nhiều kỳ vọng vào chương trình. Họ chỉ cần chương trình mang đến một quá trình tuyển chọn công bằng và chính đáng cho các thí sinh, không loại bỏ những chị em có năng lực. Nếu đội ngũ sản xuất muốn cứu vãn danh tiếng, họ nên lắng nghe ý kiến ​​khán giả nhiều hơn, ngừng ưu ái những thí sinh được yêu thích và tạo thêm cơ hội cho các thí sinh khác. Nếu không, thông điệp cốt lõi của chương trình sẽ ngày càng yếu đi và tỷ lệ người xem sẽ tiếp tục giảm”, Yule 360 viết.

Cũng vì độ nóng của chương trình giảm sút nên thực tế các nghệ sĩ tham gia mùa 6 khó vực dậy danh tiếng sau khi tham gia.

Trong bối cảnh đó, Trang Pháp nếu tham gia mùa 7 có lẽ sẽ gặp bất lợi lớn hơn hẳn thời điểm Chi Pu góp mặt tại chương trình này. Dẫu vậy, cô vẫn được xem là gương mặt có khả năng cạnh tranh nhờ kinh nghiệm sân khấu tích lũy từ Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, nơi cô giành vị trí quán quân.

Nữ ca sĩ không sở hữu giọng hát quá xuất sắc nhưng có độ ổn định, khả năng kiểm soát sân khấu và tư duy dàn dựng khá rõ nét. Trang Pháp cũng có khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc. Đây là một lợi thế khá quan trọng có thể tạo cho cô sự khác biệt trong một cuộc đấu vốn nhiều đối thủ mạnh.

Hơn hết, cô có sự đầu tư lớn với những ý tưởng trình diễn khá tốt và ê-kíp đang làm việc với nữ ca sĩ cũng là ê-kíp từng hỗ trợ Chi Pu trong thời gian thi Đạp gió. Do đó, nếu xuất hiện ở mùa mới, Trang Pháp được kỳ vọng chọn hướng đi thiên về trình diễn tổng thể, nơi thế mạnh về hình ảnh và cấu trúc sân khấu có thể giúp cô tạo lợi thế trước các đối thủ.