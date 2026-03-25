'Ma nữ Thái Lan' Mai Davika bị công kích dữ dội

  Thứ tư, 25/3/2026 09:02 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Trước sự công kích của cộng đồng mạng, Mai Davika đã khóa tài khoản cá nhân. Cô thừa nhận đau khổ khi đọc những bình luận chỉ trích.

Ngày 25/3, tờ Mgronline đưa tin nữ diễn viên Mai Davika đã xóa tài khoản cá nhân trên nền tảng X. Nữ diễn viên giải thích: “Tôi nghĩ mình cần nghỉ ngơi. Mọi chuyện bắt đầu từ việc tôi nghiện mạng xã hội. Mạng xã hội có 2 mặt, ai cũng biết điều đó. Do đó, điều quan trọng là ai có thể kiểm soát được nó, còn tôi không thể kiểm soát chính mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người nổi tiếng hay nhân vật của công chúng.

Mai Davika anh 1

Mai Davika giải thích lý do xóa tài khoản cá nhân. Ảnh: @davikah.

Tôi chỉ nghĩ mình là một người bạn của mọi người, có thể trả lời những điều không đúng sự thật hoặc đôi khi nói ra suy nghĩ của mình, nhưng thực tế điều đó không đúng. Mạng xã hội đã dạy tôi không cần nói ra mọi thứ. Nếu một ngày nào đó đủ mạnh mẽ, tôi sẽ mở tài khoản mới. Còn hiện tại, tôi sẽ nghỉ ngơi và tập trung vào công việc”.

Mai Davika ví việc dùng mạng xã hội như một cuộc chiến và càng “chiến đấu”, cô càng cảm thấy bản thân không thể chiến thắng. Việc dùng mạng xã hội khiến nữ diễn viên đau khổ, buồn bã.

"Nếu đóng tài khoản lại và không đọc bình luận, trái tim chúng ta sẽ được chữa lành rất nhiều. Tôi sẽ quay lại sớm thôi. Hãy chờ một chút để tôi nạp lại năng lượng", nữ diễn viên chia sẻ.

Những ngày qua, Mai Davika vướng tranh cãi vì phát ngôn liên quan đến bộ phim đồng tình nữ ClaireBell. Bộ phim này do Mable Siriwalee Siriwibool, Pangjie Paphavarin Sawasdiwech đóng vai chính. Đây là dự án girl love đầu tiên, Mai Davika đảm nhận vai trò biên kịch và nhà sản xuất.

Gần đây, khi có người hâm mộ hỏi về phần 2 của ClaireBell, Mai Davika trả lời: "Dự án trước còn chưa thu hồi được vốn đầu tư. Vậy mà các bạn đã muốn tôi làm dự án mới rồi sao. Các bạn muốn tôi tự bỏ tiền ra đầu tư à?".

Phát ngôn này đã gây ra phản ứng dữ dội. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao nữ diễn viên lại trả lời kém tinh tế như vậy.

Theo truyền thông Thái Lan, có nguồn tin tiết lộ, thời gian qua, Mai Davika đã nhiều lần phàn nàn việc chưa thể thu hồi khoản đầu tư của ClaireBell. Và phát ngôn mới đây của nữ diễn viên đã làm bùng lên tranh cãi khiến cô sau đó phải vô hiệu hóa tài khoản X.

Thái Linh

