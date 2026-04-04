Dàn người đẹp đấu Trang Pháp

Trang Pháp đang ở Trung Quốc để ghi hình các vòng thi của chương trình Đạp gió. Năm nay, chương trình phát sóng trực tiếp thay vì ghi hình rồi biên tập như những mùa trước đó. Đây là thách thức với các nghệ sĩ, buộc họ phải tập luyện chăm chỉ hơn để hát live nhưng cũng tạo cơ hội để dàn tỷ tỷ chứng tỏ bản thân. Ở tập đầu tiên, Trang Pháp đấu với nhà vô địch Olympic Vương Mông và giành chiến thắng với điểm số 382. Tiết mục của cô gặp vấn đề về dàn dựng nhưng được khen ngợi nhờ khả năng hát live, trình diễn tốt. Ảnh: FBNV.

Tuy nhiên, xét tổng thể điểm bình chọn giữa các tỷ tỷ đã trình diễn ở tập đầu tiên, Trang Pháp vẫn gặp bất lợi vì chưa quen mặt với khán giả Trung Quốc. Hiện tại, Tôn Di, Đường Nghệ Hân, Phạm Vỹ Kỳ… đang là những đối thủ mạnh của Trang Pháp. Trong danh sách những tỷ tỷ có ngoại hình nổi bật ở chương trình năm nay, QQ xếp Tôn Di ở vị trí số 1. Theo QQ, sau phần trình diễn đầu tiên, Tôn Di gây tranh luận về giọng hát yếu ớt bởi vốn xuất thân diễn viên. Tuy nhiên, không thể phủ nhận nữ diễn viên này có ngoại hình nổi trội với chiều cao 1,7 m cùng thần thái thu hút trên sân khấu. Tiết mục này giúp nữ diễn viên giành 477 điểm, chiến thắng áp đảo trước đối thủ Giang Ngữ Thần (358 điểm). Ảnh: QQ.

Theo Sohu, 2 chị đẹp có chỉ số truyền thông cao nhất trước khi chương trình lên sóng là Phạm Vỹ Kỳ (ảnh trái) và Đường Nghệ Hân. Phạm Vỹ Kỳ là ca sĩ lâu năm, sở hữu 46,6 triệu fan và đây là lợi thế rất lớn cho cô trong cuộc đấu năm nay. Không chỉ có kinh nghiệm biểu diễn, giọng hát tốt, Phạm Vỹ Kỳ còn được “hậu thuẫn” bởi lượng fan đông đảo. Trong khi đó, Đường Nghệ Hân cũng là gương mặt quen thuộc của phim ảnh Trung Quốc nên lợi thế hơn các đối thủ khác về độ nhận diện, yếu tố truyền thông. Trong danh sách những tỷ tỷ có ngoại hình nổi bật ở chương trình năm nay, QQ xếp Đường Nghệ Hân ở vị trí thứ 4. Ảnh: @fanfan, 360 Yule.

Hoàng Xán Xán (ảnh trái) vốn là người nổi tiếng trên mạng, từng được biết đến với biệt danh "Nữ thần Vũ Hán". Không có khả năng ca hát và nhảy múa, nhưng ngoại hình của Hoàng Xán Xán mang lại cho cô lợi thế rất lớn để trở thành thành viên của một nhóm nhạc nữ. Trong khi đó, Hám Thanh Tử được QQ nhận xét là "viên ngọc ẩn của ngành giải trí Trung Quốc". Cô luôn được xem như chuẩn mực sắc đẹp với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt sắc sảo và sống mũi cao. Ở tiết mục trình diễn đầu tiên, Hám Thanh Tử lộ rõ nhược điểm giọng hát, trình diễn. Tuy nhiên, ngoại hình nổi bật là yếu tố giúp cô thu hút sự chú ý. Cô thậm chí giành điểm số cao nhất trong 16 tỷ tỷ đã thi đấu vào tối 3/4. Ảnh: QQ, iFeng.

An Kỳ (ảnh trái), Từ Mộng Khiết có kinh nghiệm tham gia show tuyển chọn nên nổi bật về kỹ năng trình diễn, vũ đạo. Từ Mộng Khiết sinh năm 1994 tham gia Produce 101 bản Trung - Sáng Tạo 101, sau đó giành hạng 11 và được ra mắt nhóm nhạc dự án Hỏa tiễn Thiếu nữ 101. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng phát triển sự nghiệp phim ảnh nên có lượng fan đông đảo. Trong khi đó, An Kỳ sinh năm 1996, đã thể hiện được kỹ năng trình diễn nổi trội tại Thanh xuân có bạn 2. Cô giành hạng 6 và từng đảm nhận vai trò trưởng nhóm của nhóm nhạc dự án The9. Ảnh: Weibo.

Theo QQ, Vạn Thiên Huy tốt nghiệp chuyên ngành Nhạc kịch của Học viện Kịch nghệ Trung ương nên sở hữu nền tảng âm nhạc vững chắc, cho phép cô dễ dàng thể hiện tài năng mà không cần đến phần mềm chỉnh giọng hay nhạc nền. Cô được đánh giá là nghệ sĩ ổn định nhất trong giai đoạn đầu của chương trình năm nay. Bên cạnh đó, chương trình còn một số nhân tố được chú ý khác, chẳng hạn Đại Tư, Hà Tuyên Lâm, Ôn Tranh Vanh hay Ô Lan Đồ Nhã… Ảnh: Sohu.

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý do GS Gianni Kriscak cùng Hiền Nguyễn Soprano (nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương), Trịnh Thị Oanh (giảng viên thanh nhạc tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương) thực hiện. Sách ra mắt vào tháng 2 và nhanh chóng được bạn đọc đón nhận.

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý là tác phẩm hiếm hoi về opera được thực hiện bằng tiếng Việt. Qua cuốn sách này, các tác giả đưa ra câu chuyện về một thành tựu văn hóa kinh điển của thế giới nhưng bằng góc nhìn nhẹ nhàng, dễ tiếp cận thay vì quá nặng nề, phức tạp. Các tác giả không đề cập quá nhiều tên, chi tiết và chỉ đưa vào cuốn sách những khoảnh khắc quan trọng, thú vị nhất trong giai đoạn đầu tiên của các vở opera.