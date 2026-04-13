Ca sĩ Jeong Ye Jin du lịch ở Đà Nẵng

  • Thứ hai, 13/4/2026 10:35 (GMT+7)
Jeong Ye Jin vừa du lịch Đà Nẵng, trong khi ngôi sao Hàn Quốc khác là Kwon Nara đăng ảnh tại Hội An.

Ngày 13/4, Sports Seoul đưa tin nữ ca sĩ Hàn Quốc Jeong Ye In, cựu thành viên nhóm Lovelyz vừa có chuyến du lịch Đà Nẵng.

Nữ ca sĩ sau đó đăng tải loạt ảnh trong chuyến du lịch lên trang cá nhân. Trong những bức ảnh được đăng tải, Jeong Ye In tận hưởng thời gian thư giãn tại hồ bơi của khu nghỉ dưỡng sang trọng.

Hình ảnh Jeong Ye In tại Đà Nẵng. Ảnh: @happpy_yein.

Diện bộ đồ bơi liền thân họa tiết ngựa vằn, cô tự tin khoe vóc dáng săn chắc. Nữ ca sĩ kết hợp mũ lưỡi trai màu nâu và kính râm, mái tóc dài để tự nhiên.

Cùng thời điểm, nữ diễn viên Kwon Nara - cựu thành viên nhóm Hello Venus - du lịch Hội An. Kwon Nara còn đội nón lá, chụp ảnh lưu lại cảnh đẹp tại nơi cô đến. Loạt ảnh của 2 ngôi sao Hàn Quốc tại Việt Nam đang được chú ý.

Kwon Nara khoe ảnh du lịch Hội An. Ảnh: @hv_nara.

Jeong Ye In sinh năm 1998, ra mắt với nhóm nhạc Lovelyz cùng nghệ danh Yein. Sau khi nhóm nhạc tan rã, cô tiếp tục hoạt động trong ngành giải trí với vai trò diễn viên. Cô vừa trở lại với bộ phim ngắn mang tên Nữ thừa kế gia sản bí ẩn. Bộ phim kể về Yoon Da In, người thừa kế của tập đoàn Yuwon.

Cô gái này che giấu thân phận thật suốt 3 năm vì bạn trai Kim Woo Jin. Tuy nhiên, cô bị gia đình nhà chồng ngược đãi và đối thủ Yoon Seol Ah đánh cắp thân phận. Jeong Ye In đảm nhận vai Yoon Da In, thể hiện khả năng diễn xuất giàu cảm xúc và chứng minh tiềm năng trong làng điện ảnh.

Trong khi đó, Kwon Nara là cựu thành viên nhóm nhạc Hello Venus. Cô còn tham gia các phim như Itaewon Class, The Midnight Studio, Bulgasal: Immortal Souls, Royal Secret Agent...

Minh Hạo

Hàn Quốc Đà Nẵng Hội An Jeong Ye In

