Động thái của Trang Pháp sau trận thua ngỡ ngàng

Có tiết mục ấn tượng ở công diễn đầu tiên của Đạp gió, thế nhưng Trang Pháp và các đồng đội vẫn thua cuộc. Cuối cùng, một thành viên trong team cô phải rời đi.

Mới đây, Trang Pháp lên tiếng khi bị thua sau vòng công diễn đầu tiên của show Đạp gió phát trên đài Mango của Trung Quốc.

Theo Trang Pháp, 4 ngày qua là thời gian khó khăn nhất trong tất cả lần tham gia chương trình truyền hình thực tế của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, sau chuỗi ngày cảm xúc lẫn lộn, thứ đọng lại duy nhất với cô lúc này là sự tự hào.

“Trang tự hào về team Nghệ thuật gia vĩ đại, về từng thành viên và cả ê-kíp đã làm việc không quản ngày đêm, vất vả hết mình để tạo nên một tiết mục đáng nhớ. Trang nghĩ đích đến không phải tất cả, điều quan trọng nhất là mình đã gặp được ai và học được điều gì. Thật may mắn khi chặng đường này đã cho mình gặp 2 người chị em tuyệt vời. Giống 2 người chị lớn, vừa mới gặp nhưng như đã quen biết nhau từ lâu”, Trang Pháp viết.

Tiết mục của đội Trang Pháp nhận được nhiều lời khen ngợi. Ảnh: FBNV.

Cô tiếp tục: “Trang cũng chiêm nghiệm được điều quý giá là: Không có thử thách nào không thể vượt qua. Chỉ cần chúng ta đủ kiên định, nỗ lực và không ngừng cố gắng, chắc chắn điều đó sẽ thành hiện thực”.

Khi chọn lựa bài hát Nghệ thuật gia vĩ đại (bản gốc của Thái Y Lâm), đội Trang Pháp tự đặt mình vào thử thách khó gồm lyrics dài, tiết tấu nhanh, yêu cầu kỹ thuật cao. Không chỉ dừng ở giọng hát, nhóm của Trang Pháp còn đẩy mạnh yếu tố trình diễn với các chi tiết như treo người trên cao hay thay trang phục trực tiếp trên sân khấu, tạo nên tổng thể mãn nhãn và chuyên nghiệp. Trong bối cảnh thời gian luyện tập gấp gáp và rào cản ngôn ngữ, việc hoàn thành trọn vẹn tiết mục là một thành công đáng ghi nhận của nữ ca sĩ.

Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh của Trang Pháp là rất lớn khi cô phải đối đầu với team của Đường Nghệ Hân và Lý Tiểu Nhiễm. Họ đều là những diễn viên nổi tiếng, có độ nhận diện cao. Thua 33 điểm so với đối thủ, Trang Pháp rơi vào thế nguy hiểm. Theo luật chơi, với tư cách trưởng nhóm, Trang Pháp phải bước vào trận đấu 1:1 với Tiêu Tường. Lúc này, nữ ca sĩ tiếp tục phải thử thách bản thân với ca khúc Là anh có phần lời tiếng Trung dài và phức tạp.

Chung cuộc, đội của Tiêu Tường giành chiến thắng với 472 điểm, còn Trang Pháp là 437 điểm. Cuối cùng, Duy Nina (thành viên team Trang Pháp) trở thành người đầu tiên rời cuộc chơi.

Dù không giành chiến thắng, Trang Pháp vẫn ghi điểm. Cô nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo lẫn khán giả Trung Quốc, thậm chí lọt Top 10 hot search trên Weibo với từ khóa “Trang Pháp hát tiếng Trung tốt”.

Không ít khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi team Trang Pháp có phần trình diễn ấn tượng về cả kỹ thuật, giọng hát lẫn đầu tư hiệu ứng sân khấu nhưng lại thua cuộc.

Tờ Sina viết về Trang Pháp: “Là một thí sinh nước ngoài, Trang Pháp đã thuộc lòng 2 bài hát tiếng Trung trong vòng một tuần. Tuy nhiên, khả năng diễn đạt của cô ấy bị hạn chế trong quá trình vận động khán giả bỏ phiếu do rào cản ngôn ngữ. Trong khi đó, Tiêu Tường tuyên bố: ‘Nếu ai dám để các thành viên trong nhóm tôi rời đi, tôi sẽ rời đi’ đã gây được tiếng vang lớn trong khán giả. Một khán giả thừa nhận: ‘Tôi biết Trang Pháp hát và nhảy ổn định hơn, nhưng sự nổi tiếng của Tiêu Tường đã khiến tôi bỏ phiếu cho cô ấy’. Đây là vấn đề nan giải mang tính hệ thống đối với các thí sinh nước ngoài”.