Trương Bá Chi gây lo ngại

Trương Bá Chi mới đây tiết lộ việc bị bệnh, phải uống thuốc. Nữ diễn viên tâm sự sức khỏe của cô ngày càng xấu.

Mới đây, HK01 đưa tin trong một bài viết, Trương Bá Chi tiết lộ đang bị bệnh và sức khỏe ngày càng xấu đi. Nữ diễn viên đăng ảnh chụp hai viên thuốc kèm chú thích: "Còn tệ hơn". Cô cũng chia sẻ một bức ảnh tự nấu cháo và viết: "Tôi sẽ ăn lại vào nửa đêm rồi đi ngủ. Chúc ngủ ngon mọi người".

Ngoài ra, Trương Bá Chi cũng đang tải video ghi lại quá trình cô làm việc nhà. Nữ diễn viên dự sự kiện, rồi đi siêu thị và nấu ăn cho các con. Trong những năm qua, nữ diễn viên luôn tự mình làm việc nhà. Cô chăm sóc các con sát sao, tự nấu ăn mà không dựa vào giúp việc.

Trương Bá Chi hiện một mình chăm sóc 3 con. Ảnh: Weibo.

Theo HK01, ngôi sao họ Trương rất yêu trẻ con. Năm 2006, trong một cuộc phỏng vấn, cô thẳng thắn tuyên bố sẵn sàng kết hôn với mục đích có con. Vào thời điểm đó, nữ diễn viên nhấn mạnh "con cái là quan trọng nhất" và cô sẵn sàng từ bỏ chồng, chỉ cần được quyền nuôi con.

"Tôi đã nói với các bạn trai của mình rằng nếu họ muốn cầu hôn, điều đầu tiên họ nên làm là đến văn phòng luật sư với tôi để ký một hợp đồng ghi rõ rằng bất kể điều gì xảy ra trong tương lai, con cái thuộc về tôi", Trương Bá Chi từng nói.

Năm 2021, cô thừa nhận trên một chương trình truyền hình thực tế của Trung Quốc cô không ngại tái hôn nhưng với điều kiện người đàn ông đó phải thực sự yêu thương mẹ con cô. “Nếu tái hôn, tôi vẫn muốn có thêm con. Tôi nghĩ 3 đứa là quá ít", nữ diễn viên nói.

Sau khi cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm với Tạ Đình Phong kết thúc, nữ diễn viên một mình nuôi dạy 2 con trai, Lucas và Quintus. Năm 2018, cô bí mật sinh con trai út, Marcus, nhưng danh tính cha của cậu bé vẫn còn là một bí ẩn.

Đạo diễn Vương Tinh từng tiết lộ trên một chương trình lý do thực sự dẫn đến sự đổ vỡ hôn nhân của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong không phải Vương Phi như dư luận đồn đoán, mà là do nỗi đau nhiều lần mang thai trong 3 năm của Trương Bá Chi. Ngoài ra, 2 ngôi sao quá khác biệt về tính cách.

Tạ Đình Phong quá mải mê công việc và hầu như chẳng quan tâm gì đến chuyện gia đình. Anh để Trương Bá Chi một mình nuôi nấng các con. Trong khi đó, Trương Bá Chi phải đối mặt với sự kiệt sức về thể chất, nuôi dạy con cái một mình và chịu đựng những lời đồn đại, bàn tán từ bên ngoài.

Sau khi sinh con trai cả Lucas vào 2007, Trương Bá Chi mang thai nhiều lần trong 3 năm tiếp theo, nhưng liên tục sảy thai và chỉ sinh thành công con trai thứ 2 Quintus.