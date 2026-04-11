Hai ngôi sao lộ video hẹn hò lúc đêm khuya

Hai ngôi sao Trung Quốc là Hoàng Cảnh Du và Vương Ngọc Văn vướng tin hẹn hò. Tuy nhiên, họ nhanh chóng phủ nhận.

Ngày 11/4, tờ Ettoday đưa tin blogger chuyên đăng tin giải trí ở Trung Quốc là Lưu Đại Chùy gây xôn xao dư luận khi đăng tin 2 ngôi sao nước này đang hẹn hò. Sau đó, người này tiếp tục công khai video ghi lại cảnh nam diễn viên Hoàng Cảnh Du và Vương Ngọc Văn hẹn hò đêm khuya.

Hoàng Cảnh Du và Vương Ngọc Văn vướng tin hẹn hò. Ảnh: Zaobao.

Theo nội dung video, 2 ngôi sao gặp gỡ bạn bè rồi chơi ở quán bar tới hơn 2h. Sau đó, họ cùng bắt xe về khách sạn. Sáng hôm sau, Hoàng Cảnh Du rời đi và trở về khách sạn tìm Vương Ngọc Văn lúc 22h. Thông tin trên làm dấy lên tin đồn 2 ngôi sao Trung Quốc đang hẹn hò.

Sau đó, cả Hoàng Cảnh Du và Vương Ngọc Văn đều lên tiếng phủ nhận thông tin hẹn hò. Hoàng Cảnh Du đưa ra tuyên bố đính chính thông qua công ty quản lý.

Hai ngôi sao lộ video đi chơi chung. Ảnh: Ettoday.

Ngôi sao phim Thượng ẩn khẳng định "những thông tin lan truyền trên mạng là không đúng sự thật". Anh nhấn mạnh tất cả hoạt động diễn ra vào tối hôm đó chỉ là buổi gặp gỡ bạn bè bình thường. Nam diễn viên kêu gọi công chúng không nên suy diễn quá mức.

Vương Ngọc Văn cũng thông qua công ty quản lý để bác bỏ tin đồn. Cô đưa ra thông báo tương tự Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du sinh năm 1992, nổi tiếng nhờ bộ phim Thượng ẩn. Sau đó anh tham gia hàng loạt dự án khác như Kết ái - Mối tình đầu của Thiên Tuế đại nhân, Hạnh phúc trong tầm tay...

Anh từng vướng ồn ào liên quan đến vợ cũ và có thời gian dài vướng tin hẹn hò Địch Lệ Nhiệt Ba. Sau đó, mạng xã hội rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba kết hôn và thậm chí sinh con cho Hoàng Cảnh Du. Tuy nhiên, nữ diễn viên lập tức phủ nhận.

Vương Ngọc Văn sinh năm 1997, được biết đến qua các bộ phim Chỉ là quan hệ hôn nhân, Tình yêu anh dành cho em…