'Ngọc nữ Nhật Bản' Yuko Araki kết hôn

Yuko Araki và Yuto Nakajima vừa xác nhận kết hôn. Mối quan hệ của 2 ngôi sao Nhật Bản được công chúng chúc phúc.

Ngày 11/4, cựu thành viên nhóm Hey! Say! JUMP, Yuto Nakajima thông báo kết hôn với nữ diễn viên Yuko Araki, tờ Yahoo đưa tin.

"Tôi hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ quên tôn trọng nhau, trân trọng tình cảm của nhau và cùng nhau trải qua cuộc sống tương lai", Yuto Nakajima bày tỏ khi chia sẻ tin tức kết hôn. Nam ca sĩ bày tỏ lòng biết ơn và hứa tiếp tục hoàn thiện bản thân để xứng đáng với sự ủng hộ của công chúng.

Yuko Araki và Yuto Nakajima xác nhận kết hôn. Ảnh: Yahoo.

Cùng ngày, thông qua công ty quản lý, Yuko Araki cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi sắp bước sang cột mốc mới của cuộc đời.

Cô tâm sự: "Mặc dù đây là chuyện riêng tư, nhưng tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng tôi đã bước vào giai đoạn mới của cuộc đời. Kể từ khi gia nhập công ty lúc 10 tuổi, tôi đã có vô số mối quan hệ quý giá. Tôi trân trọng giá trị của việc được tiếp tục làm việc theo lựa chọn riêng. Vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng tôi sẽ tiếp tục khiêm tốn, trân trọng mọi mối quan hệ và biết ơn sự ủng hộ hàng ngày từ mọi người khi tôi tiến từng bước một. Tôi chân thành mong nhận được sự dìu dắt và động viên của các bạn".

Hai ngôi sao quen biết nhau khi hợp tác trong bộ phim Tomorrow's Delicious Meals năm 2017. Tại sự kiện quảng bá phim sau đó, ê-kíp sản xuất chia sẻ khi Yuko Araki gặp khó khăn lúc quay cảnh khóc, Yuto Nakajima không giục giã cô và ân cần nói: "Anh sẽ luôn chờ em". Sau đó, họ tiếp tục hợp tác trong bộ phim truyền hình Nhật Bản Suits.

Hai người có sở thích chung dành cho nhiếu ảnh. Mùa hè năm ngoái, họ thậm chí chuyển đến sống cùng một tòa nhà chung cư.

Yuto Nakajima sinh năm 1993, là cựu thành viên của Hey! Say! JUMP. Anh cũng phát triển sự nghiệp diễn xuất thông qua các phim Nobuta wo Produce, Diễn viên múa ba lê Keiji…

Yuko Araki cũng sinh năm 1993, khởi nghiệp từ dự án Love Love Alien của đài Fuji TV vào năm 2016. Sau đó, cô tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng khác, chẳng hạn Our Meal for Tomorrow, Kaze no Tayori, Motokare Mania…