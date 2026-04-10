Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Thành Long và con trai gây chú ý

  • Thứ sáu, 10/4/2026 17:04 (GMT+7)
Thành Long và con trai mới đây được bắt gặp cùng xuất hiện ở công viên nhân dịp sinh nhật ngôi sao võ thuật này.

Thành Long vừa đón sinh nhật lần thứ 72. Thay vì tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng, ông chọn cách lặng lẽ đến Quảng Đông cùng con trai Phòng Tổ Danh, tờ Stnn đưa tin.

Trong các bức ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội, Thành Long khoác tay lên vai con trai. Hai cha con ngôi sao mặc trang phục thoải mái. Thành Long mặc chiếc sơ mi ngắn tay màu sáng.

Hình ảnh mới của con trai Thành Long. Ảnh: Zaobao.

Tuổi đã cao nhưng ông vẫn giữ dáng ngồi thẳng và tràn đầy năng lượng, truyền thông Trung Quốc miêu tả. Con trai ông xuất hiện trong bộ trang phục đơn giản gồm áo sơ mi ngắn tay màu đen và mũ lưỡi trai cùng màu.

Cộng đồng mạng đang xôn xao bàn tán khi thấy hai cha con Thành Long hòa giải sau nhiều năm xa cách.

Mối quan hệ giữa cha con Thành Long không phải lúc nào cũng hòa thuận. Ngôi sao võ thuật từng thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng trong những năm đầu sự nghiệp vì tập trung quá nhiều vào diễn xuất và luôn đưa ra những yêu cầu quá khắt khe, nên ông và con trai rất xa cách. Đôi khi họ chỉ nói chuyện điện thoại một lần mỗi năm.

Khi lớn tuổi hơn, Thành Long không còn đặt ra những yêu cầu quá đáng đối với con trai, chỉ mong muốn anh được bình an và hạnh phúc. Có lẽ chính sự thay đổi này giúp mối quan hệ cha con họ gần gũi, thân thiết hơn.

Theo nguồn tin, Phòng Tổ Danh hiện không còn hoạt động trong ngành giải trí mà tập trung kinh doanh rượu ở Hong Kong. Ngoài ra, anh giữ vị trí chủ tịch của Đại hội Thể thao điện tử toàn cầu (GEG) GEFestival tại Los Angeles, Mỹ.

    Thành Long, sinh năm 1954 tại Núi Thái Bình, Hong Kong với tên khai sinh Trần Cảng Sinh, là nam diễn viên phim hành động nổi tiếng thế giới. Bên cạnh vai trò là một diễn viên, anh còn là đạo diễn, chỉ đạo võ thuật và ca sĩ. Thành Long bắt đầu sự nghiệp diễn viên từ thập niên 1970 và đã xuất hiện trong hơn 100 bộ phim. Năm 1995 Thành Long tấn công sang thị trường Bắc Mỹ với bộ phim "Náo loạn phố Bronx" gây tiếng vang trên khắp đất Mỹ. Thành Long được ghi danh tại Đại lộ Ngôi sao Hồng Kông và Đại lộ Danh vọng Hollywood.

    Bạn có biết: Thành Long đang giữ kỷ lục Guinness về "Diễn viên còn sống đóng nhiều cảnh mạo hiểm nhất". Không có công ty bảo hiểm nào chịu bảo hiểm cho bộ phim của Thành Long, nếu trong phim đó anh tự mình thực hiện tất cả các cảnh nguy hiểm.

    • Ngày sinh: 07/04/1954
    • Chiều cao: 1.72 m
    • Vợ: Lâm Phụng Kiều
    • Con: 2
    • Phim tiêu biểu: Đại Tiểu Hoàng Thiên Bá (1962), Xa hình Điêu thủ (1978), Túy Quyền (1994), Supercop (1996), The Karate Kid (2010), 12 con giáp (2012),...

    FacebookZing Mp3

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý