Thành Long và con trai gây chú ý

Thành Long và con trai mới đây được bắt gặp cùng xuất hiện ở công viên nhân dịp sinh nhật ngôi sao võ thuật này.

Thành Long vừa đón sinh nhật lần thứ 72. Thay vì tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng, ông chọn cách lặng lẽ đến Quảng Đông cùng con trai Phòng Tổ Danh, tờ Stnn đưa tin.

Trong các bức ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội, Thành Long khoác tay lên vai con trai. Hai cha con ngôi sao mặc trang phục thoải mái. Thành Long mặc chiếc sơ mi ngắn tay màu sáng.

Hình ảnh mới của con trai Thành Long. Ảnh: Zaobao.

Tuổi đã cao nhưng ông vẫn giữ dáng ngồi thẳng và tràn đầy năng lượng, truyền thông Trung Quốc miêu tả. Con trai ông xuất hiện trong bộ trang phục đơn giản gồm áo sơ mi ngắn tay màu đen và mũ lưỡi trai cùng màu.

Cộng đồng mạng đang xôn xao bàn tán khi thấy hai cha con Thành Long hòa giải sau nhiều năm xa cách.

Mối quan hệ giữa cha con Thành Long không phải lúc nào cũng hòa thuận. Ngôi sao võ thuật từng thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng trong những năm đầu sự nghiệp vì tập trung quá nhiều vào diễn xuất và luôn đưa ra những yêu cầu quá khắt khe, nên ông và con trai rất xa cách. Đôi khi họ chỉ nói chuyện điện thoại một lần mỗi năm.

Khi lớn tuổi hơn, Thành Long không còn đặt ra những yêu cầu quá đáng đối với con trai, chỉ mong muốn anh được bình an và hạnh phúc. Có lẽ chính sự thay đổi này giúp mối quan hệ cha con họ gần gũi, thân thiết hơn.

Theo nguồn tin, Phòng Tổ Danh hiện không còn hoạt động trong ngành giải trí mà tập trung kinh doanh rượu ở Hong Kong. Ngoài ra, anh giữ vị trí chủ tịch của Đại hội Thể thao điện tử toàn cầu (GEG) GEFestival tại Los Angeles, Mỹ.