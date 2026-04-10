Động thái mới của Thiện Nhân

Tài khoản trang cá nhân Thiện Nhân vừa có bài viết mới về gia đình. Động thái một lần nữa gây xôn xao dư luận.

Sáng 10/4, trang cá nhân của Thiện Nhân được mở lại sau nhiều ngày bị khóa. Tài khoản này cũng đăng tải bài viết với nhiều thông tin bất lợi cho phía anh chị của Thiên Nhân. Theo nội dung bài viết, Thiện Nhân đã nuôi chị gái suốt 4 năm người này học đại học. Ngoài ra, bài viết còn cho biết anh chị nắm giữ tài sản của Thiện Nhân. Suốt thời gian qua, nữ ca sĩ nhiều lần gọi về để yêu cầu gia đình hoàn trả nhưng chưa được.

Trước thông tin trên, anh Cầm - anh trai của Thiện Nhân - cho biết với Tri Thức - Znews sẽ giải quyết mọi khúc mắc, mâu thuẫn với em gái khi đôi bên gặp nhau trực tiếp.

Thời gian qua, chuyện gia đình của Thiện Nhân tiếp tục là tâm điểm chú ý. Tối 5/4, thông qua fanpage Thiện Nhân, gia đình thông báo không thể liên lạc với nữ ca sĩ. Sau đó, trao đổi thêm với Tri Thức - Znews, anh Cầm - anh trai nữ ca sĩ - cho biết việc mất liên lạc với nữ ca sĩ khiến gia đình rơi vào trạng thái lo lắng.

Vài giờ sau đó, trên fanpage Thiện Nhân Entertainment, một người tự nhận là quản lý của nữ ca sĩ, tên Minh Phương, lên tiếng trấn an. Theo người này, Thiện Nhân hiện vẫn ổn định, không gặp sự cố và đang muốn tập trung cho cuộc sống cá nhân, “đi theo hạnh nguyện riêng”.

Tối 6/4, fanpage Thiện Nhân Entertainment có hơn 80.000 theo dõi đăng tải tấm ảnh mới của Thiện Nhân. Bức ảnh được quản lý Minh Phương chụp và đăng tải. Kèm theo bức ảnh là chú thích: “Chắc AI quá à nha”.

Cùng lúc, tài khoản TikTok Thiện Nhân biết hát có tick xanh đăng hình ảnh tương tự với chú thích: “Tịnh tâm cho mình bớt bị mất tích”. Sáng cùng ngày, tài khoản này còn chia sẻ: “Lâu lâu lại thấy tin bản thân mất tích. Để cho nhau sống bình yên, khó đến thế thôi là cùng”.

Cũng trong buổi tối 6/4, thông qua fanpage có tích xanh của Thiện Nhân, gia đình ca sĩ có thêm chia sẻ công khai, bày tỏ lo ngại về tình trạng hiện tại của Thiện Nhân. Theo nội dung chia sẻ, gia đình cho biết đã nhiều lần tìm cách liên hệ nhưng không nhận được phản hồi rõ ràng về tình trạng hiện tại của nữ ca sĩ.