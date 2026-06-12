Con trai Võ Hoài Nam hút hàng triệu lượt xem

Các cảnh phim xoay quanh nhân vật Cương do Võ Hoài Vũ đảm nhận trong "Phía bên kia thành phố" đang nhận được lượt xem lớn và nhiều lời khen ngợi.

Bộ phim truyền hình Phía bên kia thành phố đang nhận được sự quan tâm của khán giả, đặc biệt những phân đoạn của nhân vật Cương do Võ Hoài Vũ (con trai diễn viên Võ Hoài Nam) đảm nhận. Cương có bề ngoài ngổ ngáo nhưng nghĩa khí, tính cách hài hước, có phần trẻ con. Những phân đoạn của Cương luôn mang đến tiếng cười cho khán giả.

Chẳng hạn, trong tập 10 của phim, Cương cùng cô gái anh đang thầm thích là Tuyết Lan (Tú Quyên) giải được đề toán và nhận lời khen từ thầy giáo. Sau đó, Cương và Tuyết Lan suýt trao nhau nụ hôn. Đúng lúc này, Cương bật tỉnh giấc và hóa ra mọi chuyện chỉ là mơ.

Hay trong tập 9, Cương nghi ngờ Khuê (Thái Vũ) chính là người bóc phốt nặc danh việc Tuyết Lan đạo nhái. Cương thậm chí gọi Khuê là kẻ hèn nhát. Việc này khiến 2 người từ bạn bè thân thiết suốt nhiều năm trở nên căng thẳng, rạn nứt. Sau khi biết đã nghĩ oan cho bạn thân, Cương tìm cách xin lỗi. Anh thậm chí giả vờ bệnh nặng, nguy kịch để có cơ hội gặp mặt và xin lỗi Khuê.

Nhân vật Cương do Võ Hoài Vũ thể hiện được khen ngợi.

Cương thều thào, gương mặt tỏ ra đau ốm và nói những lời bi lụy nhằm níu kéo tình bạn với Khuê. Khi bị Khuê phát hiện chỉ giả bệnh, Cương lao theo nói lời xin lỗi bạn. Cảnh phim và đặc biệt diễn xuất của Võ Hoài Vũ nhận được sự chú ý, với nhiều lời khen ngợi của khán giả.

Trong tập khác, Cương giả vờ giúp mẹ làm nhân viên vệ sinh để tới trước nhà Tuyết Lan hát hò, bày tỏ tình cảm với bạn học. Theo khán giả, những lần xuất hiện của Cương đều mang đến tiếng cười vì quá trẻ con, hài hước, thú vị.

Lối thể hiện của Võ Hoài Vũ trong vai Cương được nhận xét là tự nhiên, lột tả được nét trong trẻo, ngây thơ, non nớt và hồn nhiên nhưng nghịch ngợm, bản năng của lứa tuổi học trò. Trong đó, cảnh Cương giả ốm xin lỗi Khuê nhận hơn 450.000 lượt xem khi được đăng tải trên fanpage của nhà đài. Hay cảnh anh khóc lóc khi bị mẹ trách mắng nhận 1,9 triệu lượt xem, còn cảnh Cương hát trước cửa nhà Lan thậm chí đạt 2,8 triệu lượt xem.

Lấy bối cảnh học đường nhưng không chỉ dừng lại ở những câu chuyện tuổi trẻ quen thuộc, Phía bên kia thành phố khai thác nhiều vấn đề tâm lý và gia đình đang tác động trực tiếp đến thế hệ thanh thiếu niên.

Phim khai thác đề tài học đường, xoay quanh tình bạn của Khuê và Cương.

Trung tâm câu chuyện là Cương và Khuê, hai cậu học sinh lớn lên cùng nhau tại một khu lao động ven đô. Dù có tính cách hoàn toàn đối lập, họ vẫn duy trì tình bạn gắn bó qua nhiều năm.

Cương là cậu thiếu niên bốc đồng, nghịch ngợm và thường giải quyết mâu thuẫn theo bản năng. Trái lại, Khuê học giỏi, ít nói và có xu hướng thu mình trước những áp lực đến từ trường học cũng như cuộc sống xung quanh.