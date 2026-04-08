Chế Nguyễn Quỳnh Châu sinh con đầu lòng

Chế Nguyễn Quỳnh Châu tâm sự cô bỡ ngỡ, hạnh phúc trong lần đầu làm mẹ. Sự đồng hành của ông xã và gia đình 2 bên giúp nàng hậu đỡ lo lắng hơn.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu vừa đón con đầu lòng. Con đầu lòng của á hậu chào đời khỏe mạnh, được gọi thân mật là Ryo. Á hậu lựa chọn phương pháp sinh mổ. Hiện tại, sức khỏe của mẹ con cô ổn định. Quỳnh Châu cho biết cô đang dành thời gian nghỉ ngơi, thích nghi với cuộc sống mới khi trở thành mẹ.

Quá trình vượt cạn của Quỳnh Châu diễn ra thuận lợi, không gặp biến chứng. Những ngày đầu sau sinh, cô có cảm giác đau ở vết mổ nhưng đang nhanh chóng hồi phục. Người đẹp cho biết niềm hạnh phúc khi được nhìn thấy con khiến mọi mệt mỏi dường như tan biến.

Vợ chồng Chế Nguyễn Quỳnh Châu hạnh phúc khi chào đón con đầu lòng. Ảnh: FBNV.

Khoảnh khắc lần đầu gặp con mang đến cho Quỳnh Châu nhiều cảm xúc đan xen. Từ sự hồi hộp, bỡ ngỡ ban đầu, cô nhanh chóng cảm nhận rõ sự thiêng liêng khi được ôm con trong tay. Với cô, đây là trải nghiệm đặc biệt.

Trong hành trình mang thai và sinh nở, á hậu tâm sự cô luôn được ông xã Phát Nguyễn ở bên chăm sóc, động viên. Nam doanh nhân chủ động điều chỉnh công việc để dành thời gian chăm sóc vợ, hạn chế di chuyển giữa TP.HCM và Đà Lạt. Cả hai cùng tham gia các lớp tiền sản để chuẩn bị kiến thức cần thiết, đồng thời anh cũng có mặt trong phòng sinh để động viên tinh thần vợ và chào đón con đầu lòng.

Gia đình hai bên, đặc biệt bố mẹ chồng, cũng hỗ trợ Quỳnh Châu trong suốt thai kỳ. Sự chăm sóc chu đáo từ người thân giúp cô có một hành trình mang thai nhẹ nhàng hơn.

Quỳnh Châu và Phát Nguyễn có nhiều năm gắn bó trước khi tổ chức đám cưới vào tháng 10/2025. Không lâu sau, cặp đôi thông báo tin mang thai con đầu lòng.

Sinh năm 1994 tại Lâm Đồng, Quỳnh Châu được biết đến qua các chương trình như Vietnam's Next Top Model hay Project Runway Vietnam. Năm 2022, cô giành danh hiệu á hậu 1 tại Miss Grand Vietnam 2022, từ đó mở rộng hoạt động sang lĩnh vực MC và diễn xuất.