G-Dragon cứu cả công ty khỏi tình cảnh thua lỗ

Theo truyền thông Hàn Quốc, năm 2025, G-Dragon có doanh thu khủng từ việc phát hành album, tổ chức tour diễn, hợp đồng quảng cáo...

Ngày 8/4, tờ Sports Chosun đưa tin thành viên G-Dragon của nhóm Big Bang đã thu về doanh thu khổng lồ từ chuyến lưu diễn, giúp công ty quản lý của anh có bước ngoặt lớn, từ thua lỗ nặng nề chuyển sang thu được lợi nhuận đáng kể.

Theo báo cáo tài chính của công ty quản lý G-Dragon, Galaxy Corporation đạt doanh thu 299 tỷ won (khoảng 198 triệu USD ) trong quý 4 năm 2025. Một năm trước đó, công ty ghi nhận khoản lỗ 18,8 tỷ won (khoảng 12,5 triệu USD ). Như vậy, năm 2025, công ty này đã có mức tăng trưởng doanh thu đáng kinh ngạc là 619%.

G-Dragon giúp vực dậy công ty quản lý. Ảnh: Xports News.

Galaxy Corporation ghi nhận các hoạt động toàn cầu của G-Dragon là lý do chính giúp công ty chuyển mình. Trong đó, mang về doanh thu lớn nhất là chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của trưởng nhóm Big Bang.

Năm 2025, G-Dragon phát hành album Übermensch. Sản phẩm bán được hơn 600.000 bản trong ngày đầu tiên và hơn một triệu bản trong cả năm 2025. Tận dụng đà thành công này, nam rapper khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới quy mô lớn.

Tour diễn trải dài qua 12 quốc gia với 39 buổi biểu diễn. Tổng số khán giả tham dự chuyến lưu diễn này ước tính khoảng 825.000 người. Đây là số khán giả cao nhất từng được ghi nhận cho một chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của nghệ sĩ solo Hàn Quốc.

Theo Billboard Boxscore, chuyến lưu diễn đã thu về khoảng 71,8 triệu USD (gần 96 tỷ won) doanh thu chỉ từ 22 buổi diễn đầu tiên. Riêng tại sân vận động Goyang ở Hàn Quốc, G-Dragon thu hút khoảng 68.000 khán giả trong hai ngày. Dựa trên giá vé trung bình, doanh thu bán vé từ hai ngày biểu diễn này ước tính vượt quá 12 tỷ won.

Một điểm thu nhập khổng lồ khác trong chuyến lưu diễn là buổi diễn ở Newark, Mỹ. Buổi diễn này được cho là thu về khoảng 27,1 triệu USD (khoảng 36 tỷ won).

Toàn bộ tour diễn Übermensch ước tính thu về khoảng 180 tỷ đến 190 tỷ won (khoảng 126 triệu USD ) chỉ riêng từ tiền bán vé. Đây là doanh thu lớn nhất từng được ghi nhận của một nghệ sĩ solo Hàn Quốc. Theo ước tính của các chuyên gia trong ngành, nếu tính cả việc bán hàng hóa tại các địa điểm tổ chức concert và các cửa hàng pop-up, doanh thu liên quan đến tour diễn của G-Dragon có thể lên tới 150 tỷ won (khoảng 99,4 triệu USD ) đến 200 tỷ won (khoảng 133 triệu USD ).

Không dừng ở đó, nếu xét đến tiền bản quyền hàng năm của rapper này, các hoạt động quảng cáo với tư cách đại sứ Chanel và các hợp tác với nhiều thương hiệu khác nhau, G-Dragon được cho là tạo ra lợi nhuận khổng lồ trong năm 2025.

Trong khi đó, thành viên Big Bang đang chuẩn bị đánh dấu cột mốc lớn tiếp theo. Anh biểu diễn tại Coachella cùng Taeyang, Daesung vào 12/4 và 19/4. Sau đó, nam rapper cũng bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới cùng hai thành viên còn lại.