Khối tài sản của vợ 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy

Trần Lệ Hoa - vợ của "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy - là một trong những nữ doanh nhân quyền lực nhất Trung Quốc. Từ hoàn cảnh nghèo khó, bà đã xây dựng nên đế chế riêng.

Ngày 7/4, truyền thông Trung Quốc đưa tin bà Trần Lệ Hoa qua đời ở tuổi 85. Theo thông báo từ Tập đoàn Quốc tế Fu Wah, bà trút hơi thở cuối cùng tại Bắc Kinh vào tối 5/4.

Người phụ nữ xuất thân từ một gia đình nghèo khó đã viết nên huyền thoại kinh doanh tại khu vực thương mại trọng điểm của Bắc Kinh bằng lòng dũng cảm và sự quyết đoán phi thường, iFeng viết.

Bà cũng là tâm điểm chú ý của dư luận trong nhiều năm qua vì cuộc hôn nhân với Trì Trọng Thụy, nam diễn viên thủ vai Đường Tăng trong bộ phim kinh điển Tây Du Ký.

“Cuộc đời Trần Lệ Hoa rực rỡ hơn cả tiểu thuyết”

Đó là tiêu đề bài viết mới nhất về nữ tỷ phú trên trang iFeng.

Trần Lệ Hoa sinh ra ở Bắc Kinh vào tháng 4/1941. Gia đình nghèo khó buộc bà phải bỏ học trung học. Sau đó, Trần Lệ Hoa làm việc tại một xưởng may địa phương rồi mở cửa hàng riêng để kiếm sống. Vào thời gian rảnh, bà thường sửa chữa những món đồ gỗ cũ còn sót lại trong nhà và sở thích này đã đặt nền tảng cho sự nghiệp tương lai của bà.

Năm 1977, theo lời khuyên của hàng xóm, bà mở một cửa hàng sửa chữa đồ nội thất, chính thức bắt đầu hành trình kinh doanh.

Có 2 phiên bản khác nhau về câu chuyện Trần Lệ Hoa lập nghiệp, iFeng viết. Theo một trong 2 phiên bản, đầu năm 1981, bà đến Hong Kong và dựa vào các mối quan hệ để dấn thân vào lĩnh vực bất động sản. Năm 1988, bà thành lập Tập đoàn Quốc tế Fu Wah và mua 12 biệt thự ở Beverly Hills, nhanh chóng tích lũy được khối tài sản khổng lồ bằng cách mua giá thấp, bán giá cao.

Bà Trần Lệ Hoa qua đời ở tuổi 85. Ảnh: Sohu, 360 Yule.

Theo thông tin khác, vào giữa những năm 1980, khi bà biết được Nhà máy sản xuất đồ gỗ Trung Quốc Longshuncheng Bắc Kinh có lượng lớn đồ gỗ hồng mộc và gỗ nam mộc vàng thời Minh, Thanh "không có chủ sở hữu". Bà đã mua một số món đồ đó với giá thấp, từ đó tích luỹ được số vốn ban đầu.

Mùa hè năm 1988, Trần Lệ Hoa trở về Bắc Kinh với tư cách một nữ doanh nhân Hong Kong và dồn gần như toàn bộ nguồn lực vào việc xây dựng tòa nhà Trường An. Đồng thời, bà cũng phát triển các hoạt động kinh doanh bất động sản tại Australia, Đông Nam Á và các nơi khác.

Đầu những năm 1990, bà đã mua một khu đất đắc địa gần Quảng trường Thiên An Môn và đầu tư 800 triệu NDT để xây dựng tòa nhà Trường An. 6 tầng trên cùng của tòa nhà này là câu lạc bộ tư nhân 5 sao đầu tiên của Bắc Kinh.

Do vị trí gần Tử Cấm Thành và trùng với thời điểm diễn ra Đại hội Thể thao châu Á Bắc Kinh, dự án gặp phải nhiều trở ngại trong việc xin phép xây dựng. Đến 1994, việc thi công mới bắt đầu.

Sau khi hoàn thành, công ty quản lý của Mỹ không hài lòng với thiết kế nội thất, vì vậy họ quyết định phá bỏ và xây dựng lại. Năm 1996, Câu lạc bộ Trường An chính thức khai trương, thu hút nhiều người Trung Quốc giàu có. Nơi đây trở thành biểu tượng của sự giàu có và địa vị vào thời điểm đó.

Sau đó, Trần Lệ Hoa tiếp tục phát triển các dự án xung quanh Vương Phủ Tỉnh - phố đi bộ và mua sắm sầm uất bậc nhất quận Đông Thành, Bắc Kinh, Trung Quốc.

Năm 1998, bà trúng thầu dự án cải tạo đường Kim Bảo. Tuân thủ nguyên tắc "thà mất tiền còn hơn mất người", bà hoàn thành việc di dời 2.100 hộ gia đình trong 28 ngày, lập kỷ lục trong ngành bất động sản. Đây là một trong những dấu ấn quan trọng nhất trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của nữ tỷ phú này, The Paper nhận định.

Sau đó, phố Kim Bảo được phát triển thành khu tập trung các doanh nghiệp cao cấp, bao gồm khách sạn Regent, câu lạc bộ đua ngựa Hong Kong hay đặc biệt trung tâm mua sắm Kim Bảo, thu hút nhiều thương hiệu xa xỉ quốc tế.

Nữ hoàng bất động sản

Theo trang web chính thức của Tập đoàn Quốc tế Fu Wah, thuộc sở hữu của Trần Lệ Hoa, Fu Wah được thành lập tại Hong Kong năm 1988 và là một công ty đầu tư công nghiệp đa ngành bao gồm bất động sản, vận hành và quản lý tài sản, văn hóa nghệ thuật, tài chính. Các dự án của tập đoàn nằm ở Bắc Kinh, Thiên Tân, An Huy, Chu Hải, Tam Á, Melbourne và các nơi khác… Trong đó, Fu Wah có hơn 1,5 triệu m2 dự án đầu tư bất động sản thương mại tại Bắc Kinh đã hoàn thành và đang được xây dựng.

Năm 2016, Viện Nghiên cứu Hurun công bố danh sách phụ nữ giàu nhất Hurun. Bà Trần Lệ Hoa - nữ hoàng bất động sản - lần đầu tiên trở thành người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản 50,5 tỷ NDT.

Ngày 5/3, Viện Nghiên cứu Hurun công bố Danh sách người giàu toàn cầu Hurun năm 2026, Trần Lệ Hoa xếp hạng 656 trên thế giới với giá trị tài sản ròng là 47 tỷ NDT.

Trước đó, bà từng nhiều lần lọt top những người giàu nhất Trung Quốc do Forbes công bố. Năm 2014, bà đứng đầu danh sách 400 người giàu nhất Trung Quốc của Forbes, đồng thời được xem là nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới thời điểm đó.

Không chỉ dừng ở kinh doanh, bà còn dành tâm huyết cho lĩnh vực văn hóa khi đầu tư hàng trăm triệu NDT xây dựng bảo tàng gỗ - một trong những bảo tàng tư nhân đầu tiên tại Trung Quốc.

Sự ra đi của Trần Lệ Hoa khép lại hành trình của một nữ doanh nhân có ảnh hưởng lớn. Bà không chỉ xây dựng đế chế kinh doanh riêng mà còn góp phần định hình hình ảnh phụ nữ thành đạt trong giới tài chính Trung Quốc.

Cuộc hôn nhân với "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy

Sau khi bộ phim truyền hình Tây Du Ký năm 1986 được phát sóng, Trì Trọng Thụy trở thành hiện tượng chỉ sau một đêm. Ông trở thành nhân vật được yêu mến trên khắp cả nước, đến mức người ta thường kính cẩn gọi ông là "sư phụ" khi bắt gặp ông trên đường.

Là một người đam mê kinh kịch, bà gặp Trì Trọng Thụy khi ông đang biểu diễn tại Đoàn Kinh kịch Quốc gia Trung Quốc. Hai người nhanh chóng trở nên thân thiết và làm bạn với nhau gần 2 năm.

Sau khi kết hôn, Trì Trọng Thụy luôn đồng hành cùng vợ trong mọi hoạt động. Ảnh: Sohu.

Trần Lệ Hoa hơn Trì Trọng Thụy 11 tuổi. Bà từng thừa nhận chủ động theo đuổi ông xã vì ngưỡng mộ vẻ ngoài điển trai và tính cách dịu dàng của ông. Trước khi bắt đầu mối quan hệ với diễn viên nổi tiếng, bà đã tham khảo ý kiến ​​của 3 người con và chính thức hẹn hò khi nhận được sự ủng hộ từ các con.

Ban đầu, Trần Lệ Hoa khá do dự bởi lo ngại khoảng cách tuổi tác và tin đồn Trì Trọng Thụy đến với bà vì tiền.

Trong khi đó, Trì Trọng Thụy cũng liên tục bị bủa vây bởi những lời đồn thổi, chê bai từ người ngoài. Họ gọi ông là "kẻ đào mỏ", "kẻ hám tiền" và "đi đường tắt" nhưng cuối cùng 2 người đã chứng minh bằng tình yêu bền chặt suốt 36 năm.

Năm 1990, bà Trần Lệ Hoa 49 tuổi và Trì Trọng Thụy 38 tuổi, đăng ký kết hôn tại Hong Kong.

Theo 360 Yule, khi mới kết hôn với bà Trần, Trì Trọng Thụy đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Tuy nhiên, ông đã từ bỏ ngành giải trí vì Trần Lệ Hoa, chuyển đến Hong Kong rồi sau đó trở lại Bắc Kinh để được đồng hành cùng vợ.

Khi tham dự các sự kiện hay những cuộc thảo luận về chủ đề kinh doanh, Trì Trọng Thụy luôn ở cạnh vợ để đóng vai trò như một người góp ý. Theo truyền thông Trung Quốc, trong đời sống hàng ngày, “Đường Tăng” luôn rất kính trọng bà Trần, thậm chí ở nhà ông cũng dùng kính ngữ để xưng hô. Tưởng chừng cách đối đáp đó quá dè dặt, khách sáo nhưng chính sự tôn trọng, nể phục nhau là bí quyết để họ gắn kết suốt nhiều năm. Trì Trọng Thụy từng chia sẻ ông không khép nép, lo sợ mà thích sự mạnh mẽ, quyết đoán của vợ.

Trong một cuộc phỏng vấn, Trì Trọng Thụy nói: "Chủ tịch là người đứng đầu gia đình, vì vậy tôi nể bà ấy. Bà ấy có tính khí nóng nảy và mỗi khi bà ấy nổi giận, tôi đều không nói một lời. Khi cơn giận nguôi ngoai, bà ấy sẽ đối xử với tôi tốt hơn".

Về phần Trần Lệ Hoa, bà từng thừa nhận có mối quan hệ rất gắn bó với ông xã và họ chưa bao giờ cãi nhau.

Trong một chương trình truyền hình, Trần Lệ Hoa từng nói về lối sống giản dị của bà. Bà không hút thuốc, không uống rượu, không uống cà phê. Bà chỉ thích ăn cơm om với cải muối chua. Chi phí sinh hoạt hàng ngày của bà không quá 10 NDT và niềm đam mê suốt đời của bà là nghệ thuật chạm khắc gỗ. Trong chương trình đó, Trì Trọng Thụy luôn đứng cạnh, nhẹ nhàng rót cho vợ một tách trà nóng.

Những năm qua, vợ chồng Trì Trọng Thụy cùng nhau phát triển bảo tàng gỗ Trung Quốc chuyên phục chế các di vật và quảng bá văn hóa truyền thống. Nơi đây được bà Trần đầu tư hơn 200 triệu NDT và là bảo tàng tư nhân đầu tiên, lớn nhất Trung Quốc. Đây cũng là nguồn an ủi tinh thần của vợ chồng nữ tỷ phú trong suốt nửa cuộc đời.