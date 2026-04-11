Lee Jin Ho bị xuất huyết não, không đủ khả năng chi trả viện phí

Lee Jin Ho nhập viện cách đây 10 ngày và đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Anh là diễn viên hài nổi tiếng tại Hàn Quốc.

Ngày 11/4, tờ Mydaily đưa tin nam diễn viên hài Lee Jin Ho phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt gần 10 ngày sau khi bị xuất huyết não cấp tính. Diễn viên ngã quỵ khi sống một mình tại nhà riêng ở Yangpyeong vào 1/4. Kể từ đó, anh được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).

Công ty quản lý của Lee Jin Ho, SM C&C, cho biết tính mạng nam diễn viên hiện không gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của anh khá nghiêm trọng, cần điều trị lâu dài. Đáng nói, gia đình nam diễn viên khó khăn về kinh tế, không đủ khả năng chi trả khoản viện phí quá cao.

Theo các nguồn tin, Lee Jin Ho may mắn được phát hiện kịp thời. Anh đã nói chuyện điện thoại với một người bạn thân ngay trước khi gục ngã. Trong cuộc gọi, anh đột nhiên phát ra tiếng kêu đau đớn và kết thúc cuộc trò chuyện đột ngột. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, người bạn này lập tức gọi dịch vụ cấp cứu. Người bạn này biết địa chỉ và mật khẩu nhà Lee Jin Ho nên đã cấp cứu kịp thời cho nam diễn viên.

Theo truyền thông Hàn Quốc, căng thẳng tâm lý nghiêm trọng có thể là nguyên nhân Lee Jin Ho ngã quỵ. Thời gian qua, anh phải đối mặt với hàng loạt khó khăn cá nhân và nghề nghiệp, bao gồm cái chết của bạn gái cũ. Nam diễn viên còn vướng tranh cãi, dẫn đến phải tạm ngừng hoạt động giải trí.

Do đó, Lee Jin Ho bị giảm thu nhập và tình hình tài chính ngày càng xấu đi. Các bài báo cho biết anh đã chậm trễ trong việc thanh toán bảo hiểm y tế. Gia đình anh được cho là đang phải vật lộn để trang trải chi phí điều trị chăm sóc đặc biệt ngày càng tăng nhanh.

Đội ngũ y tế đang tiếp tục theo dõi sát sao tình trạng của Lee Jin Ho. Tuy nhiên, họ lo ngại xuất huyết não có thể dẫn đến các biến chứng lâu dài, bao gồm khả năng bị liệt. Việc này tùy thuộc vào tiến trình hồi phục.

Lee Jin Ho sinh năm 1986 là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình Hàn Quốc, đặc biệt thông qua các chương trình tạp kỹ. Năm 2024, anh bị điều tra vì đánh bạc trực tuyến trái phép, sau đó phải vay 2,3 tỷ won để trả nợ. Cuối 2025, anh tiếp tục vướng tranh cãi vì lái xe trong tình trạng say rượu.