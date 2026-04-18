Các hiện tượng nhạc Việt nhanh sốt nhưng cũng chóng tàn

Hàng loạt bản nhạc Việt thời gian qua gây sốt. Tuy nhiên, sức nóng của nó không kéo quá dài và độ ảnh hưởng cũng chủ yếu trên phương diện mạng xã hội.

Những ngày qua, thị trường nhạc Việt liên tiếp đón nhận tín hiệu tích cực. Sự viral trở lại của những bản nhạc được phát hành vài năm trước không chỉ đem lại lợi ích thiết thực cho nghệ sĩ, ê-kíp sản xuất mà còn góp phần phổ biến hơn âm nhạc Việt tới khán giả quốc tế.

Tuy nhiên, vấn đề là cơn sốt đó không kéo dài và sức ảnh hưởng chủ yếu chỉ trên phương diện mạng xã hội.

Bất cập của các hiện tượng nhạc Việt

Mới đây nhất, ca khúc nhạc Việt Cánh hoa héo tàn (bản gốc do ca sĩ Mochiii thể hiện) bất ngờ trở thành cơn sốt trên mạng xã hội Trung Quốc lẫn châu Á nhờ bản remix do Domino thực hiện. Hàng loạt tài khoản mạng xã hội từ khắp mọi nơi trên thế giới đã sử dụng bài nhạc này làm nhạc nền trong các video của họ.

Điều tương tự cũng vừa đến với Ai đưa em về - bài nhạc phát hành từ 6 năm trước của TIA Hải Châu. Chính TIA Hải Châu cũng choáng ngợp trước sự “hồi sinh” của bài nhạc này. Bài nhạc bùng nổ của trên TikTok, trong đó video của nhóm nhạc Hàn Quốc ILLITT có sử dụng đoạn nhạc đạt hơn 5,4 triệu lượt xem. Sự viral này còn giúp MV Ai đưa em về từng vươn lên hạng 28 trong mục Video nhạc hàng đầu của YouTube và thu hút thêm lượng người xem mới.

Dưới các video Cánh hoa héo tàn, Ai đưa em về… xuất hiện hàng loạt bình luận bằng những ngôn ngữ khác nhau. Điều này phản ánh mức độ lan tỏa tự nhiên của nhạc Việt khi kết hợp với xu hướng video ngắn. Rào cản ngôn ngữ đã không còn là yếu tố quyết định.

Ai đưa em về được TIA Hải Châu phát hành từ 6 năm trước đến nay mới gây sốt. Ảnh: FBNV.

Trước đó, nhạc Việt có nhiều bản nhạc gây sốt khác, chẳng hạn Chạy ngay đi của Sơn Tùng được nhiều ngôi sao Trung Quốc như Dương Siêu Việt, Vương Hạc Đệ, Chu Dực Nhiên, Tất Văn Quân… sử dụng.

Hay, Không sao cả của 7dnight mới đây được Jung Kook của BTS cover. Trước đó, nhiều ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc như G-Dragon, aespa, Enhypen, Ateez, Seventeen, Le Sserafim, Jeon Somi, NCT, Meovv, The Boyz, NMIXX, Treasure, diễn viên Jung Il Woo… hay dàn diễn viên phim Trung Quốc Đổng Tư Thành, Hoàng Dương Điềm Điền, Vương Tinh Việt, Trần Hạc Nhất... yêu thích.

Chưa trường hợp nào bùng nổ mạnh mẽ như See tình. Bài hát này không chỉ phủ sóng ở phương diện mạng xã hội với rất nhiều ngôi sao như BlackPink, Super Junior, Shin Ye Eun… cover mà còn xuất hiện trên những chương trình truyền hình Hàn Quốc, Trung Quốc.

Tuy nhiên, nhìn lại các ca khúc đã viral mạng xã hội thời gian qua cũng như từ vài năm trước, có thể thấy sức nóng của chúng thực tế không quá lâu bền. Ngay cả trường hợp bùng nổ nhất là cơn sốt See tình, độ phủ sóng cũng chỉ kéo dài ít tháng và mang tính rải rác. Các bản nhạc Việt cũng chưa có sức ảnh hưởng quá lớn. Độ phủ sóng gần như chỉ trên phương diện mạng xã hội ở khu vực châu Á.

Điều nhạc Việt còn thiếu

Nhìn tổng thể, phần lớn các ca khúc viral của nhạc Việt vẫn mang tính ngắn hạn. Sức lan tỏa của các bản hit này chưa tạo được ảnh hưởng sâu rộng trên quy mô toàn cầu.

Chưa có sự vươn xa tới các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế, gần nhất là Spotify, iTunes hay xa hơn là Billboard, nên hầu hết ca khúc nhạc Việt vẫn dừng ở mức viral mạng xã hội chứ chưa tạo những hiện tượng toàn cầu, sức ảnh hưởng sâu rộng như Kpop có Nobody, Gangnam Style… Chúng chưa đủ lực để trở thành xu hướng âm nhạc mang tính định hình thị trường.

Lý do đầu tiên có thể lý giải cho tình huống trên là các bản nhạc Việt chủ yếu viral bằng nhạc remix chứ không phải bản gốc. Nó phù hợp với xu hướng video ngắn trên nền tảng TikTok và cũng phần nào giúp bản gốc được biết tới nhiều hơn. Nhưng bằng đó chưa đủ để bản gốc duy trì sức nóng lâu bền.

Hoàng Thùy Linh từng gây sốt với ca khúc See tình. Ảnh: FBNV.

Ở nền tảng video ngắn, người dùng ưu tiên những đoạn nhạc có tiết tấu nhanh, dễ gây nghiện. Tuy nhiên, chính đặc điểm này cũng khiến vòng đời của xu hướng trở nên ngắn hơn, người nghe nhanh chóng chuyển sang những trào lưu mới.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, nhạc sĩ, nhà sản xuất Hà Quang Anh nhận định lý do các bản nhạc Việt có độ viral không quá lâu dài là xu hướng thị trường hiện nay luôn muốn cái ngay và có tính tức thời. Điều này ảnh hưởng đến những nhà sản xuất âm nhạc. Họ cũng vì thế tập trung nhiều hơn vào tính ấn tượng, chuộng tai thay vì tính trau chuốt, giá trị và thông điệp mạnh mẽ. Các bản nhạc theo đó cũng sẽ ấn tượng mạnh ban đầu nhưng lại nhanh chóng nguội lạnh.

Dẫu vậy, làn sóng “hồi sinh” này vẫn mang ý nghĩa tích cực. Nó cho thấy tiềm năng của nhạc Việt trong việc tiếp cận khán giả quốc tế theo cách tự nhiên, thông qua các nền tảng số. Vấn đề còn lại nằm ở việc làm thế nào để chuyển hóa sự viral ngắn hạn thành sức ảnh hưởng dài hạn. Đây là điều không chỉ nghệ sĩ mà cả ngành công nghiệp âm nhạc Việt vẫn đang tìm lời giải.

“Thực ra ở phần nào đó, theo tôi, sự viral ngắn ngủi đấy vẫn góp sức cho sự phát triển chung của thị trường âm nhạc. Dù sao các tác phẩm ấy vẫn có tính ấn tượng và tạo ra được sức lan tỏa dù chỉ trong ngắn hạn. Theo tôi hướng đi để các ca khúc nói riêng và thị trường nhạc Việt nói chung có hướng phát triển bền vững đó là sự cân bằng. Mỗi một thể loại âm nhạc đều có một sứ mệnh riêng của nó, nên cũng cần có thị trường riêng, cần được khán giả biết tới và được tôn vinh một cách xứng đáng”, nhà sản xuất chia sẻ.