Người đứng sau bản nhạc Việt đang gây sốt châu Á

"Cánh hoa héo tàn" đang phủ sóng mạng xã hội Trung Quốc lẫn quốc tế nhờ phiên bản remix. Bài nhạc Việt này có giai điệu bắt tai, dễ thu hút khán giả trẻ.

Ca khúc nhạc Việt Cánh hoa héo tàn sau khoảng một năm phát hành bất ngờ “sống lại” và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc lẫn quốc tế nhờ bản remix bắt tai. Giai điệu cuốn hút của bài nhạc nhanh chóng được hàng loạt tài khoản sử dụng làm nhạc nền cho video ngắn, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa không chỉ trong nước mà còn vươn ra quốc tế. Nhiều người dùng ở các quốc gia khác thậm chí hát theo dù ca khúc sử dụng tiếng Việt.

Bản nhạc nổi tiếng trên MXH Trung Quốc

Bản gốc của Cánh hoa héo tàn thuộc thể loại ballad, do Mochiii thể hiện. Tuy nhiên, chính phiên bản remix với tiết tấu nhanh, dễ gây nghiện là yếu tố giúp ca khúc tiếp cận thế hệ khán giả mới trên các nền tảng video ngắn. Trước đó, bài hát từng được Khánh Phương cover, nhưng phải đến khi xuất hiện bản phối mới, ca khúc mới thực sự bùng nổ và lan rộng trên mạng xã hội.

“Giống như một vở kịch buồn anh diễn trọn cả hai vai. Yêu thương trao về ai đớn đau trong em còn mãi…”, đoạn điệp khúc của bài nhạc Việt xuất hiện liên tục trong các video trên nền tảng Douyin (tên gọi của TikTok Trung Quốc). Nó được sử dụng làm nhạc nền trong hàng loạt video trải nghiệm ẩm thực, văn hóa Việt Nam của các tài khoản mạng xã hội nước bạn.

Phiên bản remix của bài nhạc đã đạt hơn 44 triệu lượt xem sau khoảng một năm đăng tải. Phía dưới video xuất hiện bình luận bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nhiều khán giả thừa nhận họ đến từ Thái Lan, Mỹ, Hàn Quốc… và yêu thích ca khúc sau khi nó trở thành xu hướng trên mạng xã hội. Bất chấp khác biệt ngôn ngữ, người nghe từ khắp nơi trên thế giới vẫn thưởng thức bài nhạc mỗi ngày.

Thậm chí, có tài khoản bình luận: “Tôi là một người Hàn Quốc, nhưng tôi sẽ đến Việt Nam thường xuyên. Với tôi, bài hát này là hay nhất trong các ca khúc của người Việt Nam” hay “Tôi đến từ Malaysia. Tôi rất thích bài hát này dù không hiểu ý nghĩa của nó”.

Đây là bài hát nhạc Việt tiếp theo nổi tiếng tại Trung Quốc lẫn quốc tế sau Vì yêu cứ đâm đầu, See tình, Cắt đôi nỗi sầu, Hai phút hơn…

Người thể hiện bản gốc là ca sĩ Mochiii, tên thật Nguyễn Thị Thu Bình, sinh năm 2000. Trước đó, cô đã được biết tới và có lượng theo dõi lớn thông qua việc cover các bản nhạc trên mạng. Bản gốc Cánh hoa héo tàn thuộc thể loại pop, ballad, ca từ, giai điệu buồn. Bài nhạc dễ nghe, đơn giản, không nổi trội hay đặc sắc về mọi mặt. Tuy nhiên, thể loại ballad buồn luôn có lượng khán giả nhất định nên ca khúc vẫn được đón nhận. Trong khi đó, bản remix do Domino thực hiện.

Mochiii phát hành MV Cánh hoa héo tàn cách đây một năm và đến nay đạt 4,7 triệu lượt xem. Ảnh: FBNV.

Chủ nhân bài nhạc Việt đang gây sốt là ai?

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Mochii tâm sự trước sự viral của bản nhạc, cô trân trọng nhất là cảm giác được kết nối lại với khán giả.

“Có những khán giả từng nghe, nay quay lại chia sẻ bài nhạc. Cũng có những bạn lần đầu biết đến bài hát và kể câu chuyện của riêng họ qua ca khúc. Đó là điều ý nghĩa nhất với tôi lúc này. Ngoài ra, sự lan tỏa này cũng mở ra thêm nhiều cơ hội trong công việc, nhưng với tôi, giá trị lớn nhất vẫn là việc âm nhạc tiếp tục được lắng nghe”, Mochii chia sẻ.

Cô nói thêm: “Cánh hoa héo tàn giống một kỷ niệm rất riêng. Nhờ sự quan tâm và yêu thích của khán giả, bài hát từng có được sự lan tỏa ngay từ thời điểm mới phát hành. Sau đó, ca khúc tiếp tục được bạn bè quốc tế đón nhận qua các bản remix và viral trên nhiều nền tảng. Với lần được chú ý trở lại này, tôi thực sự rất bất ngờ, vui và biết ơn khi bài hát vẫn được mọi người yêu thương đến vậy. Tôi cảm giác bài hát vẫn đang ‘sống’ cùng cảm xúc của khán giả và điều đó thật sự rất ý nghĩa”.

Theo Mochii, sự viral của bài nhạc sau thời gian dài phát hành cho thấy âm nhạc đôi khi có vòng đời rất đặc biệt. Sự lan tỏa của một ca khúc có thể không dừng lại ở thời điểm ra mắt mà sẽ “chạm” tới khán giả vào một giai đoạn nào đó của người nghe. Bên cạnh đó, các bản remix với màu sắc mới, bắt trend tốt hơn cũng giúp bài hát được tiếp cận lại theo một góc nhìn khác, gần hơn với thói quen nghe nhạc của khán giả trẻ.

Khi được hỏi bài nhạc viral bằng bản remix thay vì bản gốc liệu có giúp ca khúc phát triển lâu dài, nữ ca sĩ trả lời: “Tôi nghĩ mỗi phiên bản đều có vai trò riêng. Remix giúp bài hát đi nhanh hơn, lan rộng hơn, còn bản gốc lại là phần cốt lõi về cảm xúc. Khi một phiên bản được chú ý, nó sẽ kéo theo sự tò mò và quan tâm đến toàn bộ ca khúc. Vì vậy, tôi nhìn nhận đây là một sự hỗ trợ lẫn nhau, hơn là sự thay thế”.

Mochiii nói thêm việc bài hát thu hút sự chú ý trở lại giúp cô ngoài có thêm những con số tích cực trên các nền tảng, nữ ca sĩ còn nhận được nhiều lời mời hợp tác, biểu diễn hơn. Nhưng điều khiến cô vui và tự hào nhất là khi thấy bài hát xuất hiện trong nhiều câu chuyện, khoảnh khắc cá nhân của khán giả. Đây là lúc cô cảm nhận rõ nhất giá trị của việc làm nhạc.