Min lên tiếng khi bị nói hớ hênh

Min chia sẻ cô luôn chỉn chu về trang phục, mặc đồ bảo hộ khi đi diễn. Do đó, không có chuyện nữ ca sĩ lộ khoảnh khắc nhạy cảm như mạng xã hội bàn tán.

Mới đây, một tài khoản chia sẻ thông tin Min lộ bộ phận nhạy cảm khi trình diễn. Bài đăng này lập tức gây xôn xao dư luận. Sau đó, Min lên tiếng thông qua trang cá nhân. Nữ ca sĩ khẳng định cô mặc trang phục bảo hộ chứ không hề hớ hênh như mạng xã hội đăng tải.

Cô chia sẻ: “Dành cho những ai chưa biết, ca sĩ hay dancer nữ, ai cũng có quần bảo hộ. Đấy là phép lịch sự tối thiểu khi chúng tôi đi diễn. Tôi đã đọc quá nhiều bình luận kiểu này rồi, nên hãy bình thường hóa chuyện này đi mọi người. Con gái chúng tôi không nói về chuyện các bạn mặc Underwear như thế nào đâu”.

Min lên tiếng về tranh luận quanh trang phục biểu diễn. Ảnh: FBNV.

Min sinh năm 1988, xuất thân là thành viên nhóm nhảy ST319. Sau đó, cô phát triển sự nghiệp ca hát với nhiều ca khúc nổi tiếng như Vì yêu cứ đâm đầu, Trên tình bạn, dưới tình yêu, Ghen, Có em chờ...

Năm 2025, Min trở lại thành công với album Dear Min. Dear Min là một sản phẩm mang đậm dấu ấn và cảm xúc cá nhân. Và qua các bài hát trong album, Min khắc họa chặng đường vài năm đã qua, nơi cô dám đối mặt với góc rất khác trong tâm hồn là nỗi buồn thay vì sự trẻ trung, vui tươi như đã thấy. Sản phẩm đứng đầu nhiều BXH âm nhạc, giúp Min hâm nóng tên tuổi thành công sau thời gian dài im ắng.

Bên cạnh đó, Min cũng nhiều lần được chú ý, bàn tán về ngoại hình. Nữ ca sĩ mỗi lần xuất hiện đều được khen trẻ trung hơn so với độ tuổi. Cô cũng có phong cách thời trang trẻ trung, hiện đại và đa dạng.

Thỉnh thoảng, Min cũng vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ vì xuất hiện với ngoại hình được cho là khác lạ. Tuy nhiên, nữ ca sĩ thường giữ im lặng, thay vì lên tiếng về nghi vấn.