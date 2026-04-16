HLV Rap Việt B Ray xin lỗi sau khi gây phẫn nộ

B Ray xin lỗi các em xinh và khán giả vì ồn ào thời gian qua. Nam HLV Rap Việt thừa nhận bản thân chưa chín chắn.

Trong livestream diễn ra đêm 15/4, B Ray tiếp tục xin lỗi vì có lời rap nhạy cảm, xúc phạm phụ nữ. Mở đầu livestream, HLV Rap Việt giải thích lý do mất nhiều ngày mới lên tiếng xin lỗi. Anh cho biết những ngày qua gặp vấn đề sức khỏe và bận lịch trình công việc nên đến nay mới lên tiếng xin lỗi.

“Line rap đó được tôi viết trên máy bay khi ra Hà Nội để thu âm. Khi viết, tôi chỉ nghĩ là có người em gái thi em xinh. Tuy nhiên, ngay tối hôm đó, sau khi livestream kết thúc, tôi đã nhận ra line rap đó không ổn, không hay dù nó có gây hiểu nhầm hay không. Tôi đã dùng từ sai trong tình huống đó. Đó là từ ngữ khá nhạy cảm và dung tục. Do đó, tôi đã nhắn cho mọi người để ẩn live đó đi. Tôi cũng bàn với mọi người là sự việc đã lỡ xảy ra rồi nên đến tối hôm sau sẽ cùng nhau livestream lại để xin lỗi nhưng theo hướng vui vẻ hơn”, B Ray giải thích.

B Ray bị chỉ trích suốt thời gian qua. Ảnh: FBNV.

“Bây giờ nhìn lại, tôi hiểu đáng lẽ mình nên nghiêm túc xin lỗi, sửa sai vì dù sao cũng sớm nhìn ra lỗi lầm của bản thân. Thế nhưng, tôi lại muốn mọi chuyện không trở nên nghiêm trọng. Đó cũng là lỗi của tôi. Tôi đã sai lại càng sai. Tôi không có lý do gì để biện minh cho câu rap đó. Tôi đã quá ngu ngốc, trong tư tưởng, suy nghĩ và mọi thứ. Tất cả sự phẫn nộ mọi người dành cho tôi là hoàn toàn xứng đáng. Line rap đó đã đi ngược hoàn toàn những gì tôi đã cố gắng xây dựng thời gian qua”, B Ray tiếp tục.

Anh thừa nhận bản thân chưa chín chắn trong suy nghĩ. Nam rapper cho biết vụ việc lần này là bài học để rút kinh nghiệm trong tương lai. HLV Rap Việt hứa cố gắng để thay đổi.

“Tôi xin lỗi tất cả, các em xinh, nghệ sĩ và khán giả. Tôi xin lỗi cả những người đã đặt niềm tin vào tôi. Tôi cũng xin lỗi 24K.Right, Mason Nguyễn, Gill. Tôi là anh lớn, đáng nhẽ phải làm gương. Vậy mà tôi lại gây ra chuyện thế này”, B Ray nói.

Những ngày qua, B Ray gây tranh cãi vì câu rap "muốn ngủ với tất cả em xinh". Trong livestream còn có sự xuất hiện của 3 rapper là 24K.Right, Mason Nguyễn, Gill. Sau đó, họ cũng lần lượt lên tiếng xin lỗi.