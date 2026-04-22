Tóc Tiên phản ứng khi bị nói 'tạo nét'

Tóc Tiên có phản ứng đáp trả nhưng không quá gay gắt khi nhận ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Mới đây, trên kênh thông báo cá nhân, Tóc Tiên phản hồi việc mặc trang phục gợi cảm. Trong đó, có một tài khoản bình luận khiếm nhã: "Giờ bày đặt tạo nét để đi kiếm người mới. Bớt bớt lại”.

Tóc Tiên có động thái đáp trả bằng cách chia sẻ ảnh chụp màn hình bình luận trên vào trang cá nhân. Kèm theo đó cô viết: “Con nào, bé mà”. Phong cách thời trang của Tóc Tiên gần đây được chú ý. Nữ ca sĩ theo đuổi style gợi cảm, cá tính, đôi khi phá cách.

Tóc Tiên liên tục làm mới hình ảnh. Ảnh: FBNV.

Thời gian qua, Tóc Tiên nhiều lần phản hồi các bình luận hoặc chia sẻ tâm trạng trên mạng xã hội. Mới đây, cô gây lo lắng khi tiết lộ bản thân đang ở giai đoạn tự ti và lo âu.

Tóc Tiên tâm sự: “Không phải pick me girl đâu nhưng tôi đang trong giai đoạn tự ti. Ai cũng có lúc này lúc kia. Tôi vẫn sẽ tỏa sáng nhưng cảm giác tự ti đôi khi xuất hiện khiến tôi lo âu. Tôi chỉ muốn chia sẻ là không sao cả nếu thỉnh thoảng chúng ta có cảm giác tự ti. Mấy cái mụn mọc vô lý, đôi mắt thâm quầng, làn da mệt mỏi hay ty tỷ thứ khác đủ khiến tôi lo âu. Nhưng không sao cả, mọi chuyện sẽ ổn”.

Trước đó, nữ ca sĩ chia sẻ về tuổi trẻ, quá khứ yêu đương mù quáng. Cụ thể, nữ ca sĩ viết: “Quá khứ yêu đương phải mù quáng, ngốc nghếch cỡ này mới hát nhạc ballad nhìn đời sâu xa, rung động, lá hoa, chiêm ngưỡng thế giới được chứ. Tôi biết ơn những dại khờ non trẻ này lắm. Những ‘chiếc sừng’ cũ đều là giáo viên cuộc đời và tôi chưa bao giờ ghét bỏ quá khứ của mình (mắc cỡ thì có). Tôi còn rung động được với hoàng hôn, còn ngơ ngẩn trước một khóm hoa dại ven đường. Tôi biết ơn mỗi sáng thức dậy khỏe mạnh. Đây đều là kết quả của biết bao va vấp, lỗi lầm”.

Tháng 1, Tóc Tiên xác nhận cô và nhà sản xuất Touliver ly hôn sau thời gian dài gắn bó. Trước đó, 2 người đã nhiều lần vướng tin rạn nứt nhưng đến đầu năm nay, họ mới xác nhận thông qua bài đăng trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ cho biết họ chia tay sau quá trình suy ngẫm sâu sắc, hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài.