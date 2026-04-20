Các ca sĩ Nhật Bản bị đuổi khỏi nhóm sau khi lộ clip phản cảm

Ngày 21/4, tờ Coki đưa tin 2 ca sĩ Nhật Bản Taguchi Manaka và Suzuki Kurumi rời nhóm sau bê bối rò rỉ video riêng tư. Ngày hoạt động cuối cùng của Taguchi Manaka dự kiến là 22/6. Trong khi đó, Suzuki Kurumi hoạt động cùng nhóm AKB48 đến giữa tháng 5.
Theo truyền thông Nhật Bản, vụ rò rỉ video nhạy cảm là lý do 2 cô gái phải rời khỏi nhóm. Bê bối đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh trong sáng mà Taguchi Manaka, Suzuki Kurumi đã xây dựng trong thời gian hoạt động cùng AKB48.
Cùng thời điểm, các nam thần tượng có liên quan đến vụ việc cũng lên tiếng xin lỗi. Yujin Suzuki của nhóm B&ZAI bày tỏ sự hối hận vì đã không cư xử một cách có trách nhiệm với tư cách thần tượng. Anh xin lỗi người hâm mộ cũng như những người có liên quan.
Taguchi Manaka và Suzuki Kurumi rời nhóm sau bê bối. Ảnh: Coki.
Tương tự, Fukada Ryusei của nhóm ACEes đưa ra lời xin lỗi vì có liên quan đến vụ việc. Nam thần tượng thừa nhận bản thân đã có hành động thiếu suy nghĩ và hứa không lặp lại sai lầm. Tuy nhiên, nam ca sĩ này vẫn tiếp tục hoạt động, bao gồm việc làm vũ công phụ họa trong buổi biểu diễn cuối cùng của Arashi tại Tokyo Dome.
Ngày 29/3, một video riêng tư của các thần tượng bị rò rỉ trên mạng. Video này được cho là có cảnh uống rượu, hút thuốc khi chưa đủ tuổi cùng những tương tác thân mật của 9 thần tượng gồm Suzuki Yujin, Suzuki Kurumi, Fukada Ryusei, Taguchi Manaka, Ukisho Hidaka, Yamane Suzuha, Motoki Waku, Muto Orin, Mion Mukaichi.
Vụ việc gây xôn xao dư luận Nhật Bản. Đoạn video nhanh chóng thu hút gần 80 triệu lượt xem trong thời gian ngắn.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.
Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.