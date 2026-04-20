Các ca sĩ Nhật Bản bị đuổi khỏi nhóm sau khi lộ clip phản cảm

Taguchi Manaka, Suzuki Kurumi là 2 trong 9 thần tượng vướng bê bối lộ clip nhạy cảm cách đây không lâu. Mới đây, các thần tượng thông báo rời nhóm AKB48.

Ngày 21/4, tờ Coki đưa tin 2 ca sĩ Nhật Bản Taguchi Manaka và Suzuki Kurumi rời nhóm sau bê bối rò rỉ video riêng tư. Ngày hoạt động cuối cùng của Taguchi Manaka dự kiến ​​là 22/6. Trong khi đó, Suzuki Kurumi hoạt động cùng nhóm AKB48 đến giữa tháng 5.

Theo truyền thông Nhật Bản, vụ rò rỉ video nhạy cảm là lý do 2 cô gái phải rời khỏi nhóm. Bê bối đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh trong sáng mà Taguchi Manaka, Suzuki Kurumi đã xây dựng trong thời gian hoạt động cùng AKB48.

Cùng thời điểm, các nam thần tượng có liên quan đến vụ việc cũng lên tiếng xin lỗi. Yujin Suzuki của nhóm B&ZAI bày tỏ sự hối hận vì đã không cư xử một cách có trách nhiệm với tư cách thần tượng. Anh xin lỗi người hâm mộ cũng như những người có liên quan.

Tương tự, Fukada Ryusei của nhóm ACEes đưa ra lời xin lỗi vì có liên quan đến vụ việc. Nam thần tượng thừa nhận bản thân đã có hành động thiếu suy nghĩ và hứa không lặp lại sai lầm. Tuy nhiên, nam ca sĩ này vẫn tiếp tục hoạt động, bao gồm việc làm vũ công phụ họa trong buổi biểu diễn cuối cùng của Arashi tại Tokyo Dome.

Ngày 29/3, một video riêng tư của các thần tượng bị rò rỉ trên mạng. Video này được cho là có cảnh uống rượu, hút thuốc khi chưa đủ tuổi cùng những tương tác thân mật của 9 thần tượng gồm Suzuki Yujin, Suzuki Kurumi, Fukada Ryusei, Taguchi Manaka, Ukisho Hidaka, Yamane Suzuha, Motoki Waku, Muto Orin, Mion Mukaichi.

Vụ việc gây xôn xao dư luận Nhật Bản. Đoạn video nhanh chóng thu hút gần 80 triệu lượt xem trong thời gian ngắn.