Thủy Tiên gây chú ý

Sau thời gian im ắng, Thủy Tiên cập nhật hình ảnh mới. Khoảng 2 năm trở lại đây, bà xã Công Vinh ít sử dụng mạng xã hội, hiếm khi xuất hiện công khai.

Mới đây, Thủy Tiên cập nhật bài viết mới lên trang cá nhân. Trong bài viết, nữ ca sĩ đăng tải video ghi lại cuộc sống thường ngày của bản thân. Cô uống trà, vừa đọc sách vừa tận hưởng không gian bình yên, yên tĩnh. Đây là lần đầu tiên sau 3 tháng, bà xã Công Vinh cập nhật hình ảnh mới của bản thân.

Hình ảnh mới nhất của Thủy Tiên. Ảnh: FBNV.

Kèm theo video, Thủy Tiên viết: “Nửa đời còn lại chỉ muốn buông bỏ làm một người đơn giản, bớt vướng bận với người đời. Núi cao sông rộng, gió thoảng mây bay. Lấy bình thường làm an yên. Lấy biết đủ làm hạnh phúc. Nguyện cho mọi điều tốt đẹp trên thế gian này đều có phần của bạn”.

Thời gian qua, Thủy Tiên ít hoạt động trên mạng xã hội. Vài tháng cô mới đăng tải bài viết mới một lần. Nữ ca sĩ từng tâm sự thời gian này, cô lười sử dụng mạng xã hội, muốn sống hướng nội, thậm chí không ít lần muốn dừng hẳn MXH. Cô cũng không đi diễn, hạn chế tham gia các hoạt động giải trí.

Thủy Tiên trong chuyến đi tới Ấn Độ vào tháng 1. Ảnh: FBNV.

Cuối 2025, bà xã Công Vinh cũng tiết lộ việc bản thân ăn chay trường. Nhờ đó, cô cảm nhận bản thân thay đổi theo hướng tích cực. Đặc biệt, móng tay cô từ mỏng và yếu, dễ gãy nay dày đẹp hơn xưa.

Tháng 11/2025, Thủy Tiên lần hiếm hoi xuất hiện sau thời gian im ắng. Cô đi thử đồ để tham gia show diễn của NTK Đỗ Long. Theo Thủy Tiên, để tham gia hoạt động này, nữ ca sĩ phải cắt bớt lịch trình du lịch, tu tập ở nước ngoài. Cô đã đặt vé máy bay, khách sạn… tới Ấn Độ nhưng phải lùi lịch sau khi nhận lời mời của đàn anh. Thời điểm đó, ngoại hình Thủy Tiên gây bàn tán vì được nhận xét khác lạ so với trước đây.

Tuy nhiên, tới khi show diễn của NTK Đỗ Long chính thức diễn ra, Thuỷ Tiên không xuất hiện như thông báo trước đó.

Thủy Tiên, sinh năm 1985, nổi tiếng với ca khúc Giấc mơ tuyết trắng, Ngôi nhà hạnh phúc, Hát vang rằng em yêu anh... Cô cũng từng tham gia đóng phim.