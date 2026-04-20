Báo động cho Trang Pháp

Trang Pháp đã thể hiện kỹ năng ấn tượng ở những vòng đầu của Đạp gió. Tuy nhiên, cô đang ở thứ hạng đáng báo động.

Bước vào một cuộc đấu đầy tính cạnh tranh trong khi bản thân chịu nhiều bất lợi khi là ca sĩ nước ngoài, Trang Pháp đã đầu tư hết sức, thể hiện mọi kỹ năng ngay từ vòng đấu đầu tiên như thể đó là sân khấu cuối cùng của cô ở Đạp gió.

Thế nhưng, những gì cô nhận lại chưa xứng tầm. Thứ hạng của Trang Pháp đang ở tình thế đáng báo động.

Trang Pháp tụt hạng

Ở vòng solo đầu tiên, chỉ trong khoảng 90 giây, Trang Pháp nhanh chóng ghi dấu ấn với giọng hát live ổn định, khả năng làm chủ sân khấu cùng loạt kỹ năng trình diễn như chơi nhạc cụ và múa cột. Đáng chú ý, nữ ca sĩ vẫn giữ được chất giọng khỏe khoắn ngay cả khi thực hiện những động tác khó như treo ngược người.

Tờ Sina nhận xét phần thể hiện của cô gây bất ngờ về cả thể lực lẫn kỹ thuật. Ngoài ra, việc sử dụng linh hoạt 4 ngôn ngữ gồm tiếng Việt, Anh, Trung và Tây Ban Nha trong cùng một tiết mục càng giúp Trang Pháp tạo điểm nhấn. Ngay sau khi chương trình lên sóng, tên của cô xuất hiện trên bảng tìm kiếm nổi bật của Weibo.

Về kết quả, Trang Pháp giành 382 điểm và vượt qua đối thủ Vương Mông trong lượt đối đầu trực tiếp. Tuy nhiên, thứ hạng tổng của cô chỉ dừng ở vị trí 19/33 nghệ sĩ. Đây chưa phải con số nổi bật.

Trang Pháp tận dụng mọi cơ hội để thể hiện kỹ năng nhưng chưa nhận về số điểm cao. Ảnh: FBNV.

Bước sang công diễn 1, với vai trò đội trưởng, Trang Pháp lựa chọn ca khúc Nghệ thuật gia vĩ đại (bản gốc của Thái Y Lâm). Nữ ca sĩ tiếp tục tự đặt mình vào thử thách với phần lời dài, tiết tấu nhanh và yêu cầu kỹ thuật cao. Không chỉ tập trung vào giọng hát, đội của cô còn đầu tư mạnh vào yếu tố trình diễn với các chi tiết như treo người trên cao hay thay trang phục trực tiếp trên sân khấu.

Dù vậy, đội Trang Pháp vẫn thua 33 điểm trước đối thủ Lý Tiểu Nhiễm, Vương Mông và Đường Nghệ Hân. Tiếp đó, khi đối đầu với Tiêu Tường, Trang Pháp tiếp tục thua cuộc. Nữ ca sĩ chỉ đạt 437 điểm trong khi Tiêu Tường là 472 điểm. Dẫn đến, một thành viên đội Trang Pháp (Duy Nina) phải rời cuộc chơi.

Sau công diễn 1, Trang Pháp nhận tổng 818 điểm và xếp hạng 22/31 nghệ sĩ, tụt 2 bậc so với vòng solo trước đó. Kết quả này khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng cho hành trình tiếp theo của cô.

Ngược lại, Lý Tiểu Nhiễm - dù gây tranh cãi về giọng hát - lại dẫn đầu với 926 điểm. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Trương Nguyệt, Vương Mông, Ô Lan Đồ Nhã và Tăng Bái Từ.

So với 2 đại diện Việt trước đó ở Đạp gió là Chi Pu và Suni Hạ Linh, dường như Trang Pháp đang có khởi đầu gian nan hơn dù cô mạnh về thực lực. Ở Đạp gió 2023, Chi Pu chưa khi nào bị loại khỏi top 10.

Xét về các chỉ số truyền thông, Trang Pháp cũng đang gặp bất lợi. Theo thống kê lượt tìm kiếm nóng (Hot Search) trên Weibo ở khoảng thời gian 27/3-14/4, Trang Pháp đứng hạng 23. Trong khi đó, Lý Tiểu Nhiễm, Tăng Bái Từ, Tôn Di, Hám Thanh Tử và Đường Nghệ Hân lần lượt giữ 5 thứ hạng đầu tiên.

Nhiều khó khăn

Tờ Sina chỉ ra Trang Pháp đối diện với nhiều khó khăn trong cuộc thi năm nay, đầu tiên là ngôn ngữ. Nữ ca sĩ thông thạo nhiều thứ tiếng nhưng việc nắm vững lời bài hát và thuật ngữ tiếng Trung trong thời gian ngắn vẫn là thách thức lớn.

Trong công diễn đầu tiên, nữ ca sĩ phải học thuộc 2 bài hát tiếng Trung khó trong vòng một tuần và cả nhóm của cô thậm chí bị chế giễu vì phát âm lộn xộn khi tập luyện. Sau đó, Trang Pháp đã giải quyết tốt bài toán với phần trình diễn đầy ấn tượng.

Tuy nhiên, việc thiếu người phiên dịch trong phần kêu gọi bình chọn khiến Trang Pháp không thể truyền đạt rõ ràng thông điệp của nhóm cô. Việc không thể giao tiếp với khán giả trường quay được tờ Sina chỉ ra là một trong những yếu tố ảnh hưởng tới bình chọn của ca sĩ Việt.

Hình ảnh Trang Pháp trong công diễn đầu tiên của Đạp gió. Ảnh: FBNV.

Lý do tiếp theo Sina đưa ra là sự khác biệt về thẩm mỹ và những rào cản tiềm ẩn của hệ thống chấm điểm.

Cụ thể, Sina phân tích: “Chương trình đề cao tính toàn diện, nhưng cơ chế bình chọn lại ngầm bộc lộ những định kiến. Tiết mục Nghệ thuật gia vĩ đại của nhóm Trang Pháp là sự kết hợp giữa múa cột và vẻ đẹp của Đông Nam Á. Phần trình diễn được thực hiện rất xuất sắc nhưng chỉ nhận được 824 phiếu bầu. Trong khi đó, nhóm của Lý Tiểu Nhiễm lại nhận được nhiều phiếu bầu nhờ gợi được cảm giác hoài niệm. Kết quả này cho thấy khán giả vẫn khá xa lạ với những phong cách ngoại lai".

Trở lại trường hợp nhóm Lý Tiểu Nhiễm với tiết mục được ví như “thảm họa” vẫn giành chiến thắng, tờ Zhihu cho biết đã có rất nhiều tranh cãi. Đặc biệt khi Lý Tiểu Nhiễm đứng hạng 1 trong số các chị đẹp tham gia chương trình dù cô hát lệch tông, vũ đạo kỳ quặc.

Tuy nhiên, Zhihu phân tích Đạp gió không đơn thuần là cuộc thi ca hát, nhảy múa mà còn thể hiện sức mạnh của những phụ nữ trung niên vượt qua giới hạn của bản thân và vùng an toàn. Lý Tiểu Nhiễm hoặc các chị đẹp khác đã dùng câu chuyện cá nhân để nhắn nhủ với khán giả, dù bạn xuất phát điểm thấp, mắc sai lầm nhưng nếu dám thử sức và nỗ lực, kiên trì, bạn xứng đáng được công nhận.

Đó cũng là một phần lý do những chị đẹp hát hay, nhảy tốt như Trang Pháp chưa chắc có thứ hạng cao. Thêm vào đó, trong một cuộc đấu nhiều ngôi sao Trung Quốc, thí sinh quốc tế càng bất lợi về danh tiếng, lại không có lượng fan cứng.

Về phần Trang Pháp, trong cuộc phỏng vấn mới đây với Global People, nữ ca sĩ chia sẻ cô xem trải nghiệm này như nỗ lực để vượt lên chính mình. Cô tin âm nhạc như một ngôn ngữ không biên giới, có thể xây dựng cầu nối giao tiếp.

"Đây thực sự là một quyết định mạo hiểm. Mọi người đặt kỳ vọng rất cao vào tôi vì tôi đã chiến thắng một cuộc thi trong nước. Sau khi gặt hái thành công, việc tham gia một chương trình tương tự ở Trung Quốc rất căng thẳng. Nhưng chúng ta không thể cứ mãi ở trong vùng an toàn. Tôi đến đây với tâm thế học hỏi, trải nghiệm và trưởng thành", cô nói thêm.