Trương Thiên Ái vướng nghi vấn ngoại tình với đại gia họ Trương

Trương Thiên Ái bị nghi có quan hệ tình cảm với một chủ tịch họ Trương. Đáng nói, ông này đã có gia đình.

Ngày 21/4, Sohu đưa tin Trương Thiên Ái lên tiếng phản hồi cáo buộc ngoại tình với một chủ tịch họ Trương. Phía nữ diễn viên khẳng định đây là thông tin sai sự thật. Cô và ê-kíp sẽ làm việc với luật sư để xử lý bằng pháp luật.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền tin đồn một chủ tịch họ Trương có quan hệ tình cảm với hot girl Hoa Tam Tam. Tuy nhiên, sau đó, chủ tịch này thích Trương Thiên Ái khiến Hoa Tam Tam tức giận, lén qua lại với streamer nam để trả thù.

Trương Thiên Ái phủ nhận cáo buộc ngoại tình đang gây xôn xao dư luận. Ảnh: Sohu.

Một người bạn của Hoa Tam Tam đã tiết lộ sự việc lên mạng xã hội. Lúc này, ông Trương tức giận, đâm đơn kiện và chấm dứt quan hệ tình cảm với hot girl. Đáng nói, người vợ chính thức của ông này là một diễn viên múa đã đòi lại toàn bộ quà tặng xa xỉ hot girl nhận được từ chồng cô.

Theo Sina, vụ việc khiến các tài khoản mạng xã hội của Trương Thiên Ái tràn ngập những bình luận tiêu cực dù chưa có bằng chứng xác thực. Cộng đồng mạng mắng nữ diễn viên là “tiểu tam”.

Trương Thiên Ái sinh năm 1988, nổi tiếng từ Thái tử phi thăng chức ký. Sau đó, cô tiếp tục tạo dấu ấn nhờ nhiều tác phẩm điện ảnh như I Belonged to You, Tôi và bậc cha chú của tôi…

Vừa qua, cô vướng tin phẫu thuật thẩm mỹ vì xuất hiện với ngoại hình khác lạ tại buổi livestream của Đạp gió. Sau đó, nữ diễn viên giải thích cô tăng cân để phục vụ cho vai diễn mới là một nữ công nhân vệ sinh trong bộ phim Just Kidding. Để thể hiện chân thực hơn cuộc sống của phụ nữ thuộc tầng lớp thấp, cô cố tình tăng cân và từ bỏ hình ảnh thanh lịch, lạnh lùng trước đây. Nữ diễn viên khẳng định bản thân thay đổi không phải do phẫu thuật thẩm mỹ.