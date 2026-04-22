Trung Quân cúi đầu xin lỗi nữ bác sĩ

"Quân xin gửi lời xin lỗi chân thành đến quý vị khán giả vì đã chiếm không gian mạng của mọi người bằng những điều tiêu cực", Trung Quân Idol chia sẻ.

Chiều 22/4, Trung Quân Idol chính thức lên tiếng vụ bị tố bạo lực với phụ nữ khi say rượu. Thông qua bài viết trên trang cá nhân, nam ca sĩ cho biết: “Quân xin phép gỡ bài xin lỗi trước đây đã đăng để đợi cơ hội sang gặp và xin lỗi trực tiếp với bạn Nguyễn Linh Thùy”.

Trung Quân Idol vướng ồn ào hành hung phụ nữ. Ảnh: FBNV.

Anh tiếp tục: “Đầu tiên Quân xin cám ơn bác sĩ Thùy đã dành thời gian gặp và cho Quân nói lời xin lỗi trực tiếp vì sự cố vô ý xảy ra. Quân thành thật hối hận và biết lỗi, xin cúi đầu nhận lỗi cùng bạn Thùy và anh Phạm Minh Trường cùng gia đình. Quân cũng rất tha thiết được gặp anh Trường trực tiếp để nói lời xin lỗi vì những ảnh hưởng mà anh cùng gia đình đã gặp phải mấy ngày qua. Quân cũng xin gửi lời xin lỗi chân thành đến quý vị khán giả vì đã chiếm không gian mạng của mọi người bằng những điều tiêu cực. Xin chân thành xin lỗi”.

Nam ca sĩ hiện tại cũng mở lại trang cá nhân. Trước đó, Trung Quân đăng bài xin lỗi vào tối 21/4 nhưng gỡ ngay sau đó.

Chiều 21/4, một tài khoản Facebook gây xôn xao mạng xã hội khi lên tiếng tố Trung Quân Idol có hành vi tác động vật lý một phụ nữ. Cụ thể, chủ bài đăng là ông Phạm Minh Trường, một bác sĩ đang làm việc tại TP.HCM. Người phụ nữ bị hành hung được cho là bác sĩ Nguyễn Linh Thùy - vợ của ông Trường.

Theo nội dung bài viết, rạng sáng 21/4, tại địa chỉ 26 Hồ Tùng Mậu, quận 1 cũ (nay là phường Sài Gòn), bà Thùy cùng đồng nghiệp tới dự một buổi tiệc. Nam ca sĩ Trung Quân Idol cũng có mặt tại đây.

“Trung Quân có tiếp cận một bác sĩ trong nhóm của Thùy, đề nghị người này tiếp tục ở lại chơi, nhưng bác sĩ này không đồng ý. Sau khi các đồng nghiệp cùng bác sĩ này đưa vợ tôi về, Trung Quân chạy theo và có hành vi mất kiểm soát, hành hung vợ tôi, khiến cô ấy bị thương ở mặt, tay và hoảng loạn tinh thần”, ông Trường viết.

Ông Trường cho hay đang xin trích xuất camera, nhờ luật sư lập vi bằng để trình báo cơ quan công an. Ngoài ra, sau khi có đầy đủ bằng chứng, ông Trường sẽ tiếp tục gửi đơn lên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM và các cơ quan có thẩm quyền, đề nghị xử lý Trung Quân với tư cách một nghệ sĩ.

Chiều 21/4, Công an phường Sài Gòn cho biết đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Sau bài đăng xin lỗi của Trung Quân, phía ông Trường và bà Thùy chưa lên tiếng thêm về sự việc.

Trung Quân sinh năm 1989, được người hâm mộ gọi bằng biệt danh "thánh mưa" với nhiều ca khúc đình đám. Anh trưởng thành từ cuộc thi Vietnam Idol, ghi dấu với giọng hát cao, ấm áp và tình cảm.