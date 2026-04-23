Liz Kim Cương gây bàn tán

Liz Kim Cương là một trong những khách mời tham gia buổi ra mắt bộ phim Heo năm móng vào tối 22/4 tại TP.HCM. Sự xuất hiện của nữ ca sĩ nhận được sự chú ý. Cô góp mặt trong buổi ra mắt với trang phục gợi cảm, dáng cúp ngực cùng mái tóc đỏ nổi bật. Vốn có ngoại hình xinh xắn, phong cách thời trang trẻ trung, hiện đại, Liz Kim Cương trở thành tâm điểm bàn tán trong lần xuất hiện này.

Khi các video ghi lại cảnh Liz Kim Cương xuất hiện trong sự kiện được lan truyền trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đưa ra nhiều ý kiến. Trong đó, một số tài khoản nhận xét gương mặt nữ ca sĩ khác lạ, gượng gạo, thiếu tự nhiên, thậm chí đặt nghi vấn cô sử dụng biện pháp phẫu thuật thẩm mỹ. Trước những đồn đoán về ngoại hình, Liz Kim Cương chưa lên tiếng phản hồi.

Heo năm móng do đạo diễn Lưu Thành Luân, nhà sản xuất Võ Thanh Hòa thực hiện cùng dàn diễn viên gồm Võ Tấn Phát, Trần Ngọc Vàng, Ốc Thanh Vân , Thanh Thủy, Duy Khương… Sau buổi chiếu sớm, phim kinh dị Heo năm móng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Tác phẩm được xem là một trong những “ứng viên nặng ký” trên đường đua phim dịp lễ 30/4-1/5 sắp tới.

Dàn diễn viên của phim được đánh giá giữ phong độ ổn định, thể hiện tròn vai. Trong đó, Trần Ngọc Vàng gây chú ý khi cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về diễn xuất. Anh vào vai Chí - chồng của Jennifer (Ốc Thanh Vân). Vợ chồng anh trở về Việt Nam sau thời gian dài sinh sống tại Mỹ, mang theo hy vọng tìm cách chữa chứng chậm nói cho con gái. Tuy nhiên, hành trình này nhanh chóng bị bao trùm bởi những biến cố liên tiếp. Nhân vật Chí dần bị cuốn vào các sự kiện kỳ lạ, đồng thời phải đối mặt với những bí mật u ám từ quá khứ.

Phương Mỹ Chi và Thúy Ngân được khán giả chú ý khi xuất hiện trong buổi ra mắt. Thúy Ngân chọn chiếc váy màu nâu với thiết kế độc đáo. Họ xuất hiện trên thảm đỏ từ khá sớm để ủng hộ dự án mới của đạo diễn Lưu Thành Luân.

Buổi ra mắt còn có sự tham gia của nhiều khách mời như Võ Điền Gia Huy, Quốc Anh, Tóc Tiên và Thiên Ân. Trong đó, sự xuất hiện của Võ Điều Gia Huy thu hút sự chú ý của đám đông khán giả. Những ngày qua, anh và bạn diễn Lê Tam Triều Dâng được yêu thích nhờ bộ phim mới Vì mẹ anh phán chia tay.

Steven Nguyễn và Tuấn Trần tại sự kiện. Võ Thanh Hòa cho biết Heo năm móng không phải dự án đơn lẻ mà nằm trong định hướng dài hơi nhằm xây dựng hệ sinh thái phim kinh dị khai thác chất liệu văn hóa tâm linh Việt Nam. Sau những dấu ấn từ Quỷ cẩu và Linh miêu, nam đạo diễn tiếp tục lựa chọn các hình tượng quen thuộc trong đời sống dân gian, nhưng được phát triển theo hướng vừa gần gũi vừa rùng rợn. Cách tiếp cận này, theo anh, là nền tảng để tạo nên bản sắc riêng cho dòng phim kinh dị Việt trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.