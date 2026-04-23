Hòa Minzy cùng bạn trai du lịch Huế

Hòa Minzy và Đại úy Thăng Văn Cương công khai mối quan hệ từ tháng 3. Mới đây, cả hai đưa bé Bo du lịch Huế.

Hòa Minzy vừa chia sẻ lên trang cá nhân loạt hình ảnh trong chuyến du lịch Huế. Nữ ca sĩ đội nón lá, ghé thăm Đại Nội, lăng Tự Đức, cung An Định... Con trai Hòa Minzy và bạn trai cô là Đại úy Thăng Văn Cương cũng xuất hiện trong loạt ảnh.

Đặc biệt, khi đăng tải hình ảnh chụp bạn trai từ phía sau, Hòa Minzy hài hước viết: “Đang chụp tự dưng ai đi qua, có duyên thật đấy” hay “Tấm cuối nhiều like dữ. Phải tìm ra thông tin anh ấy thôi”.

Hình ảnh Hòa Minzy và bạn trai tại Huế. Ảnh: FBNV.

Khi trả lời bình luận của khán giả, Hòa Minzy cho biết những ngày qua bạn trai cô được nghỉ phép nên họ dành thời gian rảnh thăm Huế, thưởng thức những món ăn ngon địa phương.

Ngày 7/3, Hòa Minzy công khai mối quan hệ với Thăng Văn Cương sau thời gian yêu kín tiếng. Cả hai quen nhau từ năm 2022 khi cùng tham gia chương trình Sao nhập ngũ nhưng không tiết lộ với công chúng. Nữ ca sĩ cho biết gia đình bạn trai từng sang hỏi cưới để ông nội cô kịp chứng kiến khoảnh khắc quan trọng của cháu gái trước khi qua đời.

Thông tin nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội trong những ngày sau đó. Tuy nhiên, đến 9/3, Hòa Minzy cho biết sẽ tiết chế việc chia sẻ về đời tư để tránh những ý kiến trái chiều. Cô nói việc đăng tải chỉ dừng ở mức vừa phải và mong nhận được sự thông cảm từ khán giả.

Không lâu sau, mạng xã hội tiếp tục lan truyền tin đồn nữ ca sĩ có con gái. Tin đồn xuất phát từ một bức ảnh chụp cô cùng bạn trai và con trai. Chi tiết gây chú ý là bức hình treo phía sau được cho là người đàn ông bế một bé gái. Trước thông tin này, Hòa Minzy lên tiếng phủ nhận, khẳng định hình ảnh gây tranh cãi được tạo bằng công nghệ AI.