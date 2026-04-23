Ngoại hình nữ diễn viên đang được chú ý

Bước chân vào đời đang tạo thêm sự chú ý ở chặng giữa khi tuyến nhân vật mới xuất hiện, đặc biệt cô gái tên Diễm có mối quan hệ chóng vánh với Quân (Huỳnh Anh). Nhân vật này do diễn viên Hoàng Khánh Ly thể hiện. Thời lượng không quá nhiều, nhưng vai diễn nhanh chóng thu hút chú ý. Diễm gặp Quân tại quán bar và đưa anh về nhà khi trong tình trạng say xỉn. Sau đó, cô gái này chủ động tiếp cận mẹ của Quân là bà Dung (Quách Thu Phương) rồi thậm chí xưng “con” và “mẹ”. Từ đó, cuộc đối thoại giữa hai người nhanh chóng chuyển thành màn đấu khẩu gay gắt.
Điểm đáng chú ý nằm ở cách xây dựng nhân vật. Thay vì né tránh, Diễm chủ động đối diện và thừa nhận thẳng thắn mối quan hệ “tình một đêm” với Quân. Cô gái này thông báo mang thai và đòi Dung một tỷ đồng. “Bà nội cũng gửi lời cho bố cháu, để xem bố cháu tính toán thế nào, mẹ cháu còn liệu. Thanh xuân ngắn ngủi lắm nên giá sẽ cao đó”, Diễm nói với điệu bộ thách thức khi gặp mặt bà Dung. Chi tiết này không chỉ làm tăng độ căng thẳng mà còn tạo bước ngoặt cho diễn biến phim. Nhiều người xem đánh giá đây là nhân vật đủ sức “đối đầu” với bà Dung - vốn là trung tâm tranh luận của phim.
Các video ghi lại cảnh đối đầu của Diễm và bà Dung thu hút lượt xem lớn đồng thời lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều khán giả hả hê khi bà Dung - một nhân vật khắc nghiệt, độc đoán - đã có đối thủ.
Trong tập mới nhất, sự thật về việc Diễm mang thai được hé lộ. Quân và Diễm vì thế cắt đứt mọi mối quan hệ. Hoàng Khánh Ly trong vai Diễm được ghi nhận ở lối diễn tiết chế, ánh mắt và nhịp thoại linh hoạt, tự nhiên. Bên cạnh đó, diễn viên trẻ cũng đầu tư trang phục nên khá nổi bật về ngoại hình.
Sinh năm 1998 tại Nghệ An, Hoàng Khánh Ly từng theo học Công nghệ thông tin trước khi rẽ hướng sang diễn xuất và theo học tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.
Trước khi gây chú ý với vai diễn hiện tại, cô tham gia nhiều dự án như Những nẻo đường gần xa, Gia đình mình vui bất thình lình, Lựa chọn số phận, Hương vị tình thân, Dưới bóng cây hạnh phúc hay Đi giữa trời rực rỡ.
Hình ảnh đời thường của diễn viên Hoàng Khánh Ly.
