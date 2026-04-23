Ngoại hình nữ diễn viên đang được chú ý

Bước chân vào đời đang tạo thêm sự chú ý ở chặng giữa khi tuyến nhân vật mới xuất hiện, đặc biệt cô gái tên Diễm có mối quan hệ chóng vánh với Quân (Huỳnh Anh). Nhân vật này do diễn viên Hoàng Khánh Ly thể hiện. Thời lượng không quá nhiều, nhưng vai diễn nhanh chóng thu hút chú ý. Diễm gặp Quân tại quán bar và đưa anh về nhà khi trong tình trạng say xỉn. Sau đó, cô gái này chủ động tiếp cận mẹ của Quân là bà Dung (Quách Thu Phương) rồi thậm chí xưng “con” và “mẹ”. Từ đó, cuộc đối thoại giữa hai người nhanh chóng chuyển thành màn đấu khẩu gay gắt.