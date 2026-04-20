Hương Tràm ở tuổi 31

Trước những tranh cãi, Hương Tràm giữ thái độ điềm tĩnh. Nữ ca sĩ cho biết cô không còn quá bận tâm đến những ý kiến trái chiều như trước. Theo cô, mỗi nghệ sĩ và sản phẩm âm nhạc ra mắt trong năm đều góp phần tạo nên bức tranh chung của thị trường, và bất kỳ ai được xướng tên cũng xứng đáng. Hương Tràm nhấn mạnh chiến thắng của cô không đơn thuần đến từ may mắn mà là kết quả của quá trình làm việc nghiêm túc của cả ê-kíp, với 12 bản thu và 3 MV được đầu tư kỹ lưỡng.