Hương Tràm ở tuổi 31

  • Thứ hai, 20/4/2026 22:51 (GMT+7)
Bên cạnh album "Phao cứu sinh" được phát hành cuối 2025, thời gian qua, Hương Tràm tích cực tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật khác nhau.

Gần đây, Hương Tràm trở thành tâm điểm chú ý của giới âm nhạc khi bất ngờ giành chiến thắng hạng mục Album của năm tại Giải Cống hiến 2026 diễn ra tại Hà Nội. Dự án Phao cứu sinh vượt qua nhiều đối thủ như Giữa một vạn người của Phùng Khánh Linh, Cuốn phim của Thanh Lam - Nguyễn Vĩnh Tiến, Hẹn ước của Nguyễn Ngọc Anh và Made In Vietnam của DTAP.
Kết quả này nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội. Bài đăng chia sẻ niềm vui của Hương Tràm ghi nhận hơn 25.000 lượt phẫn nộ chỉ trong thời gian ngắn. Điều đó cho thấy phản ứng trái chiều từ một bộ phận khán giả. Nhiều ý kiến bày tỏ bất ngờ, thậm chí đặt câu hỏi về tiêu chí chấm giải. Họ cho rằng độ lan tỏa của Phao cứu sinh chưa bằng Giữa một vạn người.

Trước những tranh cãi, Hương Tràm giữ thái độ điềm tĩnh. Nữ ca sĩ cho biết cô không còn quá bận tâm đến những ý kiến trái chiều như trước. Theo cô, mỗi nghệ sĩ và sản phẩm âm nhạc ra mắt trong năm đều góp phần tạo nên bức tranh chung của thị trường, và bất kỳ ai được xướng tên cũng xứng đáng. Hương Tràm nhấn mạnh chiến thắng của cô không đơn thuần đến từ may mắn mà là kết quả của quá trình làm việc nghiêm túc của cả ê-kíp, với 12 bản thu và 3 MV được đầu tư kỹ lưỡng.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp với loạt hit, đặc biệt Em gái mưa, Hương Tràm bất ngờ tạm dừng hoạt động trong nước để sang Mỹ du học khoảng 4 năm. Cô trở lại Việt Nam vào cuối năm 2023 và nhanh chóng tái khởi động các dự án âm nhạc. Với album Phao cứu sinh phát hành tháng 12/2025, nữ ca sĩ không còn bó hẹp trong ballad mà thử sức với màu sắc cinematic pop qua các ca khúc như Ước anh nhiều nỗi buồn, Phao cứu sinh hay Nhường anh cho cô ấy.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Hương Tràm từng vướng những tin đồn thất thiệt. Cuối năm 2024, giọng ca Em gái mưa gửi đơn đến Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đề nghị xử lý những người đăng tin sai sự thật về cô. Thời điểm đó, một số trang mạng đăng tin nữ ca sĩ đã sinh con. Trang này sau đó bị xử phạt hành chính và phải đăng bài xin lỗi Hương Tràm.

Hình ảnh hiện tại của Hương Tràm. Thời gian qua, nữ ca sĩ tham gia nhiều chương trình, sự kiện âm nhạc khác nhau. Hương Tràm chia sẻ hiện tại cô vẫn độc thân, từng lỡ kế hoạch kết hôn năm 30 tuổi do chưa gặp được người như mình mơ ước và hành trình công việc nhiều thay đổi.

Chuyên mục giải trí giới thiệu cuốn Love, Queenie: Merle Oberon, Hollywood’s First South Asian Star của Mayukh Sen là câu chuyện về ngôi sao Merle Oberon phải che giấu thân thế châu Á cả đời tại Hollywood. Sau khi thành danh với nhiều bộ phim, như Thiên thần bóng tối (1935) hay Đồi gió hú (1939), Merle Oberon đã trở thành một cái tên đắt giá, góp mặt trong khoảng 40 bộ phim vào thời kỳ hoàng kim của Hollywood.

Minh Hạo

