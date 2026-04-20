Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Song Hye Kyo khác lạ

  Thứ hai, 20/4/2026 22:00 (GMT+7)
Trong loạt ảnh mới đây, Song Hye Kyo được nhận xét khác lạ. Khán giả cho rằng nữ diễn viên đã giảm cân so với trước đây.

Ngày 20/4, tờ Maekyung đưa tin nữ diễn viên Song Hye Kyo tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ loạt ảnh đời thường được chụp tại Paris. Loạt ảnh của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự quan tâm.

Trong loạt ảnh đăng tải ngày 19/4 trên trang cá nhân, Song Hye Kyo xuất hiện với trang phục giản dị gồm áo cardigan đỏ kết hợp váy trắng. Theo Maekyung, điểm gây chú ý trong loạt ảnh là vóc dáng ngày càng mảnh mai của Song Hye Kyo. Nhiều khán giả bất ngờ trước khuôn mặt nhỏ nhắn và thân hình thon gọn của nữ diễn viên.

Ngoại hình của Song Hye Kyo trong loạt ảnh gây bàn tán. Ảnh: @kyo1122.

Ở phần bình luận, người hâm mộ bày tỏ sự ngạc nhiên xen lẫn lo lắng trước sự thay đổi về ngoại hình của Song Hye Kyo. Nhiều ý kiến khen ngợi nhan sắc và khí chất của nữ diễn viên, song cũng có không ít bình luận cho rằng cô trông quá gầy so với trước đây.

“Cô ấy gầy quá”, “Khuôn mặt cô ấy dường như còn nhỏ hơn trước đây” hay “Vẻ ngoài của cô ấy thật ấn tượng”, Maekyung trích đăng bình luận của khán giả.

Song Hye Kyo đang chuẩn bị cho dự án mới mang tên Slowly, Intensely (Cheoncheonhi Gangryeolhage) chiếu trên nền tảng Netflix. Tác phẩm lấy bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc từ thập niên 1960 đến 1980. Nội dung phim xoay quanh những con người nỗ lực theo đuổi thành công. Phim được kỳ vọng khi đánh dấu màn trở lại đáng chú ý của nữ diễn viên.

Sách hay về tình yêu

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

Minh Hạo

    Song Hye Kyo là nữ diễn viên Hàn Quốc được biết đến qua các phim Trái tim mùa thu, Một cho tất cả, Ngôi nhà hạnh phúc, Gió đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời. Năm 2017, cô đứng thứ 7 trong danh sách những người nổi tiếng của "Korea Power Celebrity" do tạp chí Forbes bình chọn.

    • Ngày sinh: 22/11/1981
    • Nơi sinh: Daegu, Hàn Quốc
    • Chồng: Song Joong Ki

Đọc tiếp

Jisoo (BlackPink) gap song gio hinh anh

Jisoo (BlackPink) gặp sóng gió

24 giờ trước 18:35 20/4/2026

0

Những ngày qua, Jisoo liên tục bị réo tên vì chuyện đời tư của anh trai cô. Mới đây, thành viên BlackPink liên tiếng khẳng định không liên quan đến các vấn đề riêng từ người thân.

Bao dong cho Trang Phap hinh anh

Báo động cho Trang Pháp

22 giờ trước 19:50 20/4/2026

0

Trang Pháp đã thể hiện kỹ năng ấn tượng ở những vòng đầu của Đạp gió. Tuy nhiên, cô đang ở thứ hạng đáng báo động.

Tinh hinh hien tai cua Lee Seung Gi hinh anh

Tình hình hiện tại của Lee Seung Gi

24 giờ trước 18:25 20/4/2026

0

Việc kết hôn với Lee Da In từng khiến Lee Seung Gi bị chỉ trích. Sau nhiều năm bên nhau, cặp sao vẫn hạnh phúc và chuẩn bị chào đón con thứ 2.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý