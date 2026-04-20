Song Hye Kyo khác lạ

Trong loạt ảnh mới đây, Song Hye Kyo được nhận xét khác lạ. Khán giả cho rằng nữ diễn viên đã giảm cân so với trước đây.

Ngày 20/4, tờ Maekyung đưa tin nữ diễn viên Song Hye Kyo tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ loạt ảnh đời thường được chụp tại Paris. Loạt ảnh của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự quan tâm.

Trong loạt ảnh đăng tải ngày 19/4 trên trang cá nhân, Song Hye Kyo xuất hiện với trang phục giản dị gồm áo cardigan đỏ kết hợp váy trắng. Theo Maekyung, điểm gây chú ý trong loạt ảnh là vóc dáng ngày càng mảnh mai của Song Hye Kyo. Nhiều khán giả bất ngờ trước khuôn mặt nhỏ nhắn và thân hình thon gọn của nữ diễn viên.

Ngoại hình của Song Hye Kyo trong loạt ảnh gây bàn tán. Ảnh: @kyo1122.

Ở phần bình luận, người hâm mộ bày tỏ sự ngạc nhiên xen lẫn lo lắng trước sự thay đổi về ngoại hình của Song Hye Kyo. Nhiều ý kiến khen ngợi nhan sắc và khí chất của nữ diễn viên, song cũng có không ít bình luận cho rằng cô trông quá gầy so với trước đây.

“Cô ấy gầy quá”, “Khuôn mặt cô ấy dường như còn nhỏ hơn trước đây” hay “Vẻ ngoài của cô ấy thật ấn tượng”, Maekyung trích đăng bình luận của khán giả.

Song Hye Kyo đang chuẩn bị cho dự án mới mang tên Slowly, Intensely (Cheoncheonhi Gangryeolhage) chiếu trên nền tảng Netflix. Tác phẩm lấy bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc từ thập niên 1960 đến 1980. Nội dung phim xoay quanh những con người nỗ lực theo đuổi thành công. Phim được kỳ vọng khi đánh dấu màn trở lại đáng chú ý của nữ diễn viên.