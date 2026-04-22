Miu Lê gây bàn tán

Miu Lê thay đổi ngoại hình, chuyển hướng gợi cảm hơn với làn da nâu.

Mới đây, Miu Lê xuất hiện ở một sự kiện với làn da nâu khỏe khoắn. Ngay sau đó, ngoại hình nữ ca sĩ trở thành chủ đề bàn tán. Nhiều khán giả đặt nghi vấn Miu Lê nhuộm da. Bên cạnh đó, cũng có một số tài khoản đưa ra bình luận trái chiều và mong Miu Lê trở lại phong cách trước đây.

Mới đây, thông qua kênh thông báo cá nhân, Miu Lê chia sẻ về vẻ ngoài khác lạ. Cô viết: “Sao có mấy bên quay tôi vàng khè giống viêm gan vậy. Ở ngoài, người ta socola ấy”.

Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ Việt theo đuổi phong cách da nâu gợi cảm, khỏe khoắn. Không chỉ Miu Lê, Xoài Non và Phương Ly cũng từng xuất hiện với làn da nâu. Phương Ly từng cho biết mỗi lần có cơ hội đi diễn ở vùng biển sẽ tranh thủ thời gian để tắm nắng. Bình thường khi không có lịch diễn, ca sĩ tắm nắng trên ban công nhà.

Thời gian qua, Miu Lê được chú ý khi tham gia chương trình Em xinh “say hi”. Ngoài ra, chuyện tình cảm giữa cô và Nam Vlog cũng gây bàn tán. Họ được cho là đang hẹn hò vì lộ ảnh cùng nhau dạo phố.

Tháng 9/2025, hai người vướng tin chia tay. Lý do là họ bỏ theo dõi nhau trên mạng xã hội. Tuy nhiên, tới tối cùng ngày, nữ ca sĩ có động thái được cho là ngầm phủ nhận chuyện chia tay. Theo đó, Miu Lê đăng ảnh chụp bàn tay đeo nhẫn hình trái tim màu hồng phấn ở ngón áp út. Thời điểm đó, Miu Lê chia sẻ: “Nhẫn mới xinh không ạ. Món quà Miu yêu nhất từ người Miu yêu nhất”.

Gần đây, giọng ca sinh năm 1991 tiết lộ thêm cô không thích yêu người hoạt động trong giới giải trí vì thấy phần lớn nghệ sĩ đa tình và "có cơ hội tiếp xúc với nhiều người đẹp".

"Em không phải kiểu người tiêu cực. Nhưng sau vài mối tình, em thấy lúc trước mình rất mơ mộng. Em luôn nghĩ người này sẽ là duy nhất, không bao giờ làm mình buồn, đau khổ và cả hai sẽ đầu bạc răng long. Sau đó, em nhận ra tình yêu chỉ là hành trình, không phải đích đến. Cho nên, bây giờ yêu ai hay bước vào mối quan hệ nào đó, em luôn để sẵn tâm lý, khoảng 30-50% là chia tay thì sao", cô nói.